Война в Украине. Неделя десятая

При обстреле Покотиловки ранены три человека
В результате обстрела поселка Покотиловка ранены три человека, сообщает советник Главы облсовета Харьковской областной рады Наталья Попова.
По ее словам, одно из зданий обвалилось. Под завалами остаются люди.
Горсовет Мариуполя: российские войска вывезли из музеев города более 2 000 экспонатов
Российские войска вывезли из мариупольских музеев в Донецк более 2 000 уникальных экспонатов, включая работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, древние иконы и Евангелие 1811 года, пишет пресс-служба мариупольского горсовета.
Ведомство готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол.
Глава Донецкой ОВА: российские войска нанесли авиаудар по поселку Нью-Йорк, трое человек погибли, трое ранены
В результате авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецкой области трое человек погибли, трое ранены, сообщает глава областной администрации Павел Кириленко.
По его словам, российские войска ударили ракетами по промышленному предприятию и жилым кварталам. «Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить», — написал он.
Телеканал CNN опубликовал видео из Бучи, снятое, как утверждается, когда город был под контролем российских военных
Телеканал CNN опубликовал видео из Бучи, снятое с дрона, как утверждается, 12 и 13 марта, когда город находился под контролем российских военных.
Корреспондент Мэтт Риверс говорит, что на записи видна российская техника рядом с телами мирных жителей. Эти тела были позже обнаружены украинскими военными, когда те вошли в Бучу 1 апреля.
«Что это значит? Мы знаем, что Россия контролировала Бучу 12-13 марта, мы знаем, что эти мирные жители были убиты в то время, и мы знаем, что когда украинские войска вошли в город, их тела лежали там же. То есть, в Кремле говорят, что ничего не знают о зверствах, произошедших в Буче, их войска этого не делали. Это видео прямо опровергает это заявление», — говорит журналист.
Ранее телеканал сообщал, что получил снятое с дрона видео и верифицировал его. Источник появления видеозаписи не называется. CNN обратился за комментарием в российское министерство обороны и не получил ответа.
Под Мелитополем разрушен железнодорожный мост
В Мелитопольском районе разрушен железнодорожный мост, по которому, как утверждает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, из Крыма поставляли припасы для российских военных.
Мост находится в подконтрольном российским войскам селе Акимовка недалеко от Мелитополя. «Через этот мост оккупанты поставляли оружие и топливо из Крыма», — пишет Братчук.
Украинская прокуратура: в результате обстрела в Харьковской области повредили около 45 жилых домов, погибло три человека
В результате обстрела населенных пунктов в Харьковской области повреждено около 45 жилых домов, сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Уточняется, что в ходе обстрела поселка городского типа Покотиловка погибло двое человек, еще семеро получили ранения. Повреждены около 30 жилых домов и школа.
Также, утверждает прокуратура, российские войска обстреляли село Котляры, в результате чего один человек погиб и еще одна жительницы получила ранения, а также разрушены жилые дома.
Украина и Россия обменялись пленными
Украина и Россия в очередной раз обменялись пленными, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По ее словам, в Украину вернутся 45 человек: 13 офицеров, 20 солдат и 12 гражданских. Среди солдат есть пятеро раненых.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приехал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, сообщает официальный канал президента Украины.
Два дня назад, 26 апреля, в Москве прошла встреча Гуттериша и Владимира Путина.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала после встречи Зеленского и Гуттериша, что начинается планирование гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе.
По Киеву и Киевской области нанесли ракетный удар, есть потерпевшие
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву и Киевской области, передает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
Пресс-секретарь ДСНС в Киеве Светлана Водолага сказала: «Два попадания у нас, один объект, один жилищный сектор возле объекта». Она дополнила, что есть потерпевшие, но их количество пока неизвестно. По ее словам, ракеты попали в первые этажи здания, а на верхних были люди.
Пресс-секретарь ДСНС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила, что в Киевской области также был ракетный удар по инфраструктурным объектам. Подробностей пока нет.