Война в Украине. Неделя десятая

Телеканал CNN опубликовал видео из Бучи, снятое, как утверждается, когда город был под контролем российских военных

Телеканал CNN опубликовал видео из Бучи, снятое с дрона, как утверждается, 12 и 13 марта, когда город находился под контролем российских военных.

Корреспондент Мэтт Риверс говорит, что на записи видна российская техника рядом с телами мирных жителей. Эти тела были позже обнаружены украинскими военными, когда те вошли в Бучу 1 апреля.

«Что это значит? Мы знаем, что Россия контролировала Бучу 12-13 марта, мы знаем, что эти мирные жители были убиты в то время, и мы знаем, что когда украинские войска вошли в город, их тела лежали там же. То есть, в Кремле говорят, что ничего не знают о зверствах, произошедших в Буче, их войска этого не делали. Это видео прямо опровергает это заявление», — говорит журналист.

Ранее телеканал сообщал, что получил снятое с дрона видео и верифицировал его. Источник появления видеозаписи не называется. CNN обратился за комментарием в российское министерство обороны и не получил ответа.