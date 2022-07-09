Война в Украине. Неделя двадцатая

За 6 июля семь мирных жителей погибли в Донецкой области
Как рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко, три человека погибли при обстреле россиянами Торецка, два — в Авдеевке и по одному в Северске и селе Кодема. Двое получили ранения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что покидает свой пост
Борис Джонсон принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, об этом он рассказал на пресс-конференции в Лондоне. Политик добавил, что будет оставаться у власти до избрания нового лидера партии и премьера.
Он также обратился к украинцам и сказал, что Британия продолжит поддерживать их при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.
Глава Донецкой ОВА: из-за ракетного удара по Краматорску погиб один человек, еще шестеро пострадали
В результате российского обстрела Краматорска в городе погиб как минимум один человек, а еще шестеро получили ранения, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, данные о пострадавших предварительные и еще могут измениться.
Ракетный удар также повредил шесть построек в центре города, в том числе гостиницу и жилой многоэтажный дом.
В полку Калиновского рассказали о вероятной гибели троих бойцов в бою под Лисичанском
В полку Калиновского рассказали о вероятной гибели троих добровольцев в бою под Лисичанском 26 июня.
Речь идет о Василии Парфенкове «Сябро», Вадиме Шатрове «Папике» и Василии Грудовике «Атоме», которых официально считают пропавшими без вести.
«Проанализировав фото- и видеоматериалы, которые были опубликованы врагом, мы склоняемся к тому, что бойцы батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского Василий Парфенков "Сябро" и Вадим Шатров "Папик", вероятно, погибли на поле боя», — говорится в пресс-релизе.
По свидетельствам бойцов, вернувшихся живыми из боя, Василий Грудовик получил ранение, несовместимое с жизнью, добавили в полку.
Пресс-служба подчеркивает, что полку не передали тела троих бойцов, в связи с чем констатировать факт гибели невозможно.
5 июля полк Калиновского сообщил о том, что в бою под Лисичанском погиб командир Иван Марчук с позывным «Брест», а доброволец Ян Дюрбейко «Тромбли» попал в плен. На следующий день в пресс-службе рассказали, что в плену оказался еще один боец полка — Сергей Дегтев «Клещ».