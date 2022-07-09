Война в Украине. Неделя двадцатая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что покидает свой пост

Борис Джонсон принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, об этом он рассказал на пресс-конференции в Лондоне. Политик добавил, что будет оставаться у власти до избрания нового лидера партии и премьера.

Он также обратился к украинцам и сказал, что Британия продолжит поддерживать их при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания.