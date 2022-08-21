Двадцать пятая неделя войны в Украине. Сводки

Ракетные обстрелы Харькова и обвинения в готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Главное о войне за 18 августа

В результате ракетных обстрелов Харькова 17 и 18 августа погибли 17 человек, ранены еще 42

Российские войска обстреляли Харьков 17 и 18 августа. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов погибли 17 человек, еще 42 получили ранения.

Ракеты попали по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и по административному зданию в Холодногорском районе Харькова. Под обстрел попал и город Красноград Харьковской области.

В Краснограде от ракетного удара погибла пара, а дочь супругов получила серьезные ранения. Кроме нее в городе еще двое раненых.

Минобороны России в утренней сводке сообщило, что удары по Харькову были нанесены «высокоточным оружием» и были нацелены на «пункт временного базирования иностранных наемников». «Уничтожено более 90 боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

Украинская разведка: российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС 19 августа.

По информации ГУР, россияне объявили на станции выходной в пятницу — в этот день на АЭС останется только оперативный персонал. В ведомстве написали, что представители Росатома, которые до этого все время находились на станции, срочно покинули ее территорию.

Утром Минобороны РФ заявило, что ВСУ готовят «резонансную провокацию на Запорожской АЭС, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы».

«Оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской АЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на наибольшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН», — считают в ГУР.

Владимир Зеленский встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Владимир Зеленский провел во Львове встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С Гуттеришем Зеленский обсудил вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена украинских военных и медиков, а также поставок зерна. Еще одной темой для обсуждения была Запорожская АЭС.

«ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — отметил Зеленский.

Эрдоган сказал о необходимости дипломатического урегулирования между Украиной и Россией — Зеленский ответил, что пока не видит «дипломатического окна» для переговоров с Россией, написало «Суспільне».

«Сначала, мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом… Потом будет потом», — сказал президент Украины.

Во время встречи президентов страны подписали меморандум, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины, сообщила «Європейська правда».

Politico: страны Европы сократили военную помощь Украине впервые с начала войны

Американское издание Politico сообщает, что в июле Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша не предложили Украине новых двусторонних военных обязательств. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Politico.

«Крупные европейские страны не поспевают за военной помощью, поступающей из США, а возглавившие этот процесс Великобритания и Польша могут выдохнуться», — считают в Кильском институте мировой экономики.

Украина купила спутник за 600 млн гривен, которые собирали фандрайзингом на байрактары

Волонтер Сергей Притула, чей фонд с конца июня собирал средства на проект «Народный байрактар», рассказал о покупке космического спутника для украинской армии. Устройство удалось приобрести благодаря собранным 600 млн гривен.

«Украинцы, вы космос! Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков с созвездия спутников компании ICEYE. И этот доступ мы выкупили более чем на год вперед», — сказал Притула в видеообращении. По его словам, новое устройство позволит Украине получать спутниковые снимки высокого качества, что улучшит военное планирование.

Сначала Украина собирала деньги на беспилотники, но турецкая компания Baykar в июне сообщила, что бесплатно передаст Украине три «Байрактара».