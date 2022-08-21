Двадцать пятая неделя войны в Украине. Сводки

В Украине продлили военное положение, «Энергоатом» сообщает о рисках в работе Запорожской АЭС. Главное о войне за 15 августа
Верховная рада Украины на три месяца продлила военное положение и сроки мобилизации
Теперь военное положение в Украине будет действовать до 21 ноября вместо объявленного ранее 23 августа, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.
Это уже третье продление военного положения в стране. Обновили также и сроки мобилизации — за это проголосовал украинский парламент.
«Энергоатом»: Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности, заявила пресс-служба украинского «Энергоатома».
В компании утверждают, что от обстрелов пострадал ряд корпусов станции. Также есть повреждения азотно-кислородной и насосной станций и одного из корпусов АЭС. Один из трех блоков пришлось отключить, говорят в пресс-службе.
Российский пропагандист сообщил об ударе ВСУ по базе «ЧВК Вагнера» в Попасной
Российский пропагандист Юрий Котенок сообщил об ударе по расположению ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной. Это случилось 14 августа, но в сводке Минобороны России за этот день не говорилось о таком обстреле.
Обстрел базы в Попасной утром 15 августа подтвердил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Мэр Харькова сообщил о пятерых пострадавших от обстрела города
По словам мэра Игоря Терехова, «все госпитализированы, с ними работают врачи».
Двое спасателей ДСНС получили ранения во время работы из-за российского обстрела
Как сообщает ДСНС, вечером 14 августа двое спасателей, ликвидировавших пожар, возникший из-за обстрела города Белицкое, попали под повторный обстрел. В результате они получили ранения и были госпитализированы.
Один из пострадавших, Юрий Минаков, находится в реанимации Днепропетровской областной клиническую больницу в тяжелом состоянии. Второй пострадавший, Юрий Фесун, находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения г. Доброполье в удовлетворительном состоянии.
Обстрел Житомирской области и взрывы в Крыму. Главное о войне за 16 августа
По Житомирской области нанесли удар с территории Беларуси — глава обладминистрации
Глава Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко сообщил о ракетных ударах по области.
«По предварительной информации, ракеты, которые сегодня попали по Житомирскому району, выпущены с территории Беларуси», — написал Бунечко в своем телеграм-канале.
Позже воздушное командование ВСУ «Центр» сообщило, что в результате удара поврежден аэродром.
«Пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34. В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники», — значится в сообщении.
Проект «Беларускі Гаюн» сообщал о перемещении истребителей в Барановичах и в Столинском районе незадолго до этого. «Возможно ВКС РФ снова применяют тактику вылетов самолётов в пасмурную и облачную погоду, чтобы скрывать пуски ракет», — утверждали авторы проекта.
В Крыму прошли взрывы, российская сторона заявила о «диверсии» на складе с боеприпасами
Склад с боеприпасами под Джанкоем на севере Крыма взорвался из-за «диверсии», сообщили представители Минобороны России агентству РИА «Новости».
The New York Times написал, что взрывы на складах вызваны действиями «элитного украинского военного подразделения». По утверждению издания, об этом анонимно рассказал высокопоставленный украинский чиновник.
Взрывы произошли утром на временном складе военных с боеприпасами на бывшей ферме у села Майское и поселка Азовское. Они продолжались несколько часов. Двое человек пострадали, больше двух тысяч местных жителей эвакуировали.
Российские войска обстреляли из РСЗО город Орехов Запорожской области
В результате обстрела Орехова погиб один человек, ранены еще шестеро. Об этом сообщил глава Запорожской обладминистрации Александр Старух.
Разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры, написал он в своем телеграм-канале.
Обновлено 21:30. Добавлена информация об ударе по аэродрому в Житомирской области.
Задержание сотрудников Запорожской АЭС и визит Гуттериша во Львов. Главное о войне за 17 августа
Назначенные Россией власти Энергодара отчитались о задержании двоих сотрудников Запорожской АЭС; их назвали «наводчиками ВСУ»
В Энергодаре задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС по подозрению в сотрудничестве с ВСУ и помощи в наводке артиллерии, сообщает телеграм-канал созданного российскими властями «Главного управления МВД по Запорожской области».
В сообщении канала утверждается, что обоим сотрудникам «грозит от 10 лет до пожизненного».
Генеральный секретарь ООН прибыл во Львов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш прибыл во Львов, сообщил его пресс-секретарь в твиттере.
Как пишет пресс-служба, завтра Гуттериш должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ДСНС: От ракетных обстрелов Одесской области пострадали четыре человека
Вследствие ракетных обстрелов одного из одесских курортов пострадали четыре человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает ДСНС.
Власти Харькова сообщают об обстреле города; пострадали более 30 человек
Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район Харькова. Ракета попала в трехэтажное общежитие. Офис Генпрокурора сообщил о 7 погибших и 20 раненых.
Утром было обстреляно еще одно общежитие в Слободском районе города. По информации главы обладминистрации Олега Синегубова, пострадали как минимум 18 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб.
В результате утреннего обстрела в Холодногорском районе произошел пожар в административном здании.
Ракетные обстрелы Харькова и обвинения в готовящейся провокации на Запорожской АЭС. Главное о войне за 18 августа
В результате ракетных обстрелов Харькова 17 и 18 августа погибли 17 человек, ранены еще 42
Российские войска обстреляли Харьков 17 и 18 августа. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов погибли 17 человек, еще 42 получили ранения.
Ракеты попали по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и по административному зданию в Холодногорском районе Харькова. Под обстрел попал и город Красноград Харьковской области.
В Краснограде от ракетного удара погибла пара, а дочь супругов получила серьезные ранения. Кроме нее в городе еще двое раненых.
Минобороны России в утренней сводке сообщило, что удары по Харькову были нанесены «высокоточным оружием» и были нацелены на «пункт временного базирования иностранных наемников». «Уничтожено более 90 боевиков», — говорится в сообщении ведомства.
Украинская разведка: российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС 19 августа.
По информации ГУР, россияне объявили на станции выходной в пятницу — в этот день на АЭС останется только оперативный персонал. В ведомстве написали, что представители Росатома, которые до этого все время находились на станции, срочно покинули ее территорию.
Утром Минобороны РФ заявило, что ВСУ готовят «резонансную провокацию на Запорожской АЭС, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы».
«Оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской АЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на наибольшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН», — считают в ГУР.
Владимир Зеленский встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Владимир Зеленский провел во Львове встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
С Гуттеришем Зеленский обсудил вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена украинских военных и медиков, а также поставок зерна. Еще одной темой для обсуждения была Запорожская АЭС.
«ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — отметил Зеленский.
Эрдоган сказал о необходимости дипломатического урегулирования между Украиной и Россией — Зеленский ответил, что пока не видит «дипломатического окна» для переговоров с Россией, написало «Суспільне».
«Сначала, мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом… Потом будет потом», — сказал президент Украины.
Во время встречи президентов страны подписали меморандум, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины, сообщила «Європейська правда».
Politico: страны Европы сократили военную помощь Украине впервые с начала войны
Американское издание Politico сообщает, что в июле Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша не предложили Украине новых двусторонних военных обязательств. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Politico.
«Крупные европейские страны не поспевают за военной помощью, поступающей из США, а возглавившие этот процесс Великобритания и Польша могут выдохнуться», — считают в Кильском институте мировой экономики.
Украина купила спутник за 600 млн гривен, которые собирали фандрайзингом на байрактары
Волонтер Сергей Притула, чей фонд с конца июня собирал средства на проект «Народный байрактар», рассказал о покупке космического спутника для украинской армии. Устройство удалось приобрести благодаря собранным 600 млн гривен.
«Украинцы, вы космос! Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков с созвездия спутников компании ICEYE. И этот доступ мы выкупили более чем на год вперед», — сказал Притула в видеообращении. По его словам, новое устройство позволит Украине получать спутниковые снимки высокого качества, что улучшит военное планирование.
Сначала Украина собирала деньги на беспилотники, но турецкая компания Baykar в июне сообщила, что бесплатно передаст Украине три «Байрактара».
Российская техника на ЗАЭС, расследование Washington Post и обстрелы Харькова. Главное о войне за 19 августа
Появилось видео с российской техникой в машинном зале ЗАЭС
Журналисты CNN подтвердили подлинность видео с Запорожской АЭС, на котором видна российская техника.
Ранее российское министерство обороны утверждало, что тяжелого вооружения на территории ЗАЭС нет, и там находятся только подразделения охраны.
При этом Путин пообещал отправить на Запорожскую АЭС инспекцию МАГАТЭ, сообщил Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Это результат телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, говорят во Франции. Путин и Макрон договорились обсудить ситуацию вокруг ЗАЭС еще раз в ближайшие дни, «после переговоров между техническими командами и перед развертыванием миссии», передали в пресс-службе.
Из-за обстрелов Харькова погибла охранница одного из местных вузов
Утром российские военные нанесли по Харькову как минимум пять ракетных ударов, в результате чего погибла охранница одного из вузов в Киевском районе города, сообщил глава области Олег Синегубов.
Кроме вуза от обстрелов города пострадали несколько построек, в том числе два частных дома.
В Сумской области от подрыва на мине погиб местный депутат
В Сумской области в результате подрыва на мине погиб депутат поселкового совета Иван Дейнека, написал в своем телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, депутат ехал на машине и проигнорировал табличку «Осторожно, мины!».
WP: Россия готовила марионеточные правительства для Украины
Газета Washingtom Post выпустила текст о подготовке российского ФСБ к войне в Украине. Кремль полагал, что его сотрудники должны были обеспечить встречу российской армии «с цветами».
Обсуждалось и создание марионеточных правительств. Один из составов должен был возглавить Янукович, пишет Washington Post. 7 марта его самолет приземлился в Минске. Вскоре Янукович записал видеообращение к президенту Украины с призывом остановить кровопролитие и достичь мира любой ценой, рассказали журналисты.
Сообщения о покушении на российского главу Мариуполя и запрет мероприятий в Киеве. Главное о войне за 20 августа
РИА «Новости»: на назначенного Россией мэра Мариуполя совершили покушение
На назначенного Россией мэра захваченного Мариуполя Константина Иващенко совершили покушение, сообщает РИА «Новости».
Как пишет агентство, у въезда в городской зоопарк, возле которого проезжал Иващенко, прозвучал «хлопок». Пострадавших и жертв нет.
Российское агентство RT со ссылкой на анонимный источник утверждает, что покушение «было совершено с помощью самодельной бомбы».
«Взрывное устройство сработало у входа в Мариупольский зоопарк, который собирался посетить чиновник», — пишет RT.
В Вознесенске от ракетного удара по жилому дому пострадали 12 человек, среди них трое детей
Днем 20 августа российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает офис генерального прокурора Украины.
Как уточняют в ведомстве, трое из пострадавших — дети. При этом двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Россия обвинила Украину в использовании ботулотоксина против российских солдат
Министерство обороны России обвинило Украину в использовании «химических отравляющих веществ» против российских солдат в поселке Васильевка Запорожской области.
Как утверждают в ведомстве, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие боевые задачи в районе поселка, попали в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В их организме обнаружили «ботулотоксин типа "B"».
Дальнейших подробностей отравления солдат ведомство не привело, но добавило, что проведет дополнительное расследование отравления назначенного Россией главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо — в начале августа его госпитализировали, а затем ввели в кому и транспортировали в Москву.
Власти Киева запретили массовые мероприятия на День независимости Украины
Власти Киева запретили проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа в связи с возможными обстрелами со стороны российских войск, сообщает «Корреспондент».
Как уточняет издание, властям города поручено привлечь «минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности Киева». Администрациям киевских предприятий и учреждений предписано строго выполнять меры безопасности и использовать укрытия во время объявления воздушной тревоги.
За время войны в Украине погибли 363 ребенка, еще 718 получили ранения
Вследствие военных действий на территории Украины погибли 363 ребенка, а еще 718 получили ранения, сообщает офис генерального прокурора страны.
«Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 377, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41», — пишет ведомство.
Украина готовится к усилению обстрелов в День независимости. Главное о войне за 21 августа
Генштаб ВСУ: Россия перебрасывает ПВО в Беларусь
Генштаб ВСУ отмечает перемещение российских средств ПВО в Беларусь на Волынском и Полесском направлениях. В ведомстве считают, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Олаф Шольц: в разговоре перед войной Путин утверждал, что Беларуси и Украины как независимых государств не должно существовать
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Die Welt рассказал, что перед войной, во время обсуждения перспектив Украины на вступление в НАТО, Владимир Путин выдвигал «тотально абсурдные идеи». Например, он утверждал, что «Беларуси и Украины как независимых государств по-хорошему не должно существовать», передает немецкое издание. По словам Шольца, для Путина «либеральные открытые государства Европы неприемлемы».
Как утверждает канцлер, тогда он заверял Путина, что НАТО никогда не представляла угрозы для России, а присоединения Украины к альянсу «не произойдет в ближайшие 30 лет».
Семеро человек пострадали в результате обстрела Криворожского района
Российские войска нанесли удары по Криворожскому району реактивными системами залпового огня «Ураган», сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По предварительной информации, погибла 59-летняя женщина; пострадали шестеро человек, в том числе ребенок. В результате удара повреждены жилые здания и детский сад.
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море
Украинская армия готова к усилению обстрелов и ударов со стороны России 24 августа, в День независимости Украины, рассказала в эфире телеканала Espreso.TV начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
«Будет усиление ракетных ударов и обстрелов. Сейчас это чувствуется, поскольку в Черном море вражеская корабельная группировка увеличена до пяти ракетоносителей. Из них сегодня ночью были выпущены по Одесской области пять калибров. Две ракеты сбиты, три попали в сельскохозяйственные предприятия», — сказала Гуменюк.
«Украинская правда»: Сотрудникам правительственного квартала в Киеве рекомендовали на следующей неделе работать из дома
Сотрудникам учреждений, расположенным в правительственном квартале Киева, рекомендуют с 22 по 26 августа работать из дома, так как Украина ожидает усиление обстрелов, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте и правительстве.
По сведениям издания, аппарат Верховной Рады в эти дни будет работать
дистанционно, за исключением работников, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию парламента.
Один из собеседников «Украинской правды» рассказал, что сотрудникам
госучреждений в правительственном квартале рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше там появляться».