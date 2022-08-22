Двадцать шестая неделя войны в Украине. Сводки

9 000 погибших украинских военных, обстрел Антоновского моста. Главное о войне за 22 августа

Залужный рассказал о том, что с начала войны погибли 9 000 украинских военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала войны погибли 9 000 украинских военных, сообщает «Интерфакс-Украина».

Россия в последний раз называла свои потери 25 марта. Тогда сообщалось, что погиб 1 351 военный. «Медиазоне» удалось подтвердить гибель по меньшей мере 5 507 российских военных.

Во время обстрела Антоновского моста погибли двое

В результате обстрела Антоновского моста, соединяющего Херсон с левым берегом Днепра, погибли двое сотрудников ремонтной бригады, которые чинили мост после предыдущего обстрела, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийские власти города.

Зеленский: трибунал над украинскими военными — линия, за которой любые переговоры невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что если в Мариуполе пройдет трибунал над украинскими военными, то это будет «та линия, за которой любые переговоры невозможны».

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ответил, что слова Зеленского не повлияют на его проведение. Проводить трибунал над пленными планируют в мариупольской филармонии, на сцене которой установят клетку. По данным украинских политиков, начало назначено на 24 августа — день независимости Украины.