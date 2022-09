Двадцать восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Украина продолжает контрнаступление. Главное о войне за 11 сентября

ВСУ продолжают контрнаступление

С начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины более 3 000 квадратных километров, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По оценке американского Institute for the Study of War, это больше, чем территория, которую Россия захватила с апреля.

По словам Залужного, на Харьковском направлении украинские войска продвигаются не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 километров, пишет главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, появилось видео украинских военных, предположительно снятое в Гоптовке. Это небольшое поселение, где раньше работал пункт пропуска на украинско-российской границы в Дергачёвском районе Харьковской области.

Минобороны России на картах показало отступление из Харьковской области

Министерство обороны России в ежедневных сводках демонстрирует отступление из Харьковской области, внимание на это обратило издание «Агентство».

«Территории на севере Харьковской области, которые еще накануне были отмечены как контролируемые Россией, сегодня отмечены как контролируемые Украиной», — пишет «Агентство».

Издание отмечает, что, судя по карте, Россия больше не контролирует Волчанск. Днем появилась неподтвержденная информация о том, что российские военные оставляют город.

10 сентября Минобороны РФ объяснило отступление российских войск операцией «по свертыванию и переброске войск» от Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении» и «достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».

Остановлена работа Запорожской АЭС

Последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой — отключили от энергосети, и работа станции была остановлена. Об этом сообщил украинский «Энергоатом».

Из-за повреждения линий энергопередачи шестой блок трое суток покрывал только собственные потребности ЗАЭС. Вечером 10 сентября одну из линий восстановили, и станцию снова подключили к энергосистеме Украины.

«Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние», — объяснили в «Энергоатоме»

Шестой энергоблок отключили в 03:41 и начали готовить к охлаждению и переводу в холодное состояние.

«В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов», — добавили в «Энергоатоме».

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил:

«Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации».

Российские войска продолжают обстрелы

11 сентября российские войска обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа, сообщает telegram-канал «Донбасс Сейчас». Сейчас известно по меньшей мере об одном раненом.

При обстреле города Покровск в Донецкой области на подконтрольной Украине территории погибли шесть человек. Минобороны РФ подтверждало обстрел города, назвав его Красноармейском. Власти самопровозглашенной ДНР объявили об обстреле Донецка.

К вечеру появилось видео запуска ракет с российских кораблей, предположительно стоящих возле Крыма. После этого во всех регионах Украины, кроме самых западных областей была объявлена воздушная тревога, а затем появились сообщения о том, что после обстрелов пропал свет в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. УНИАН публикует неподтвержденную информацию о том, что обстрелам могли подвергнуться Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ

ООН: с 24 февраля из Украины выехали 12,3 миллиона человек

С начала полномасштабной войны Украину покинули 12,3 миллиона человек. Об этом говорится в отчете ООН за 9 сентября.

Согласно данным организации, более 5,5 миллионов украинцев вернулись домой, а около 7 миллионов остаются вынужденными переселенцами внутри страны.