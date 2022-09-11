Двадцать восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Освобождение Балаклеи и других населенных пунктов Харьковской области. Главное о войне за 8 сентября

ВСУ освободили Балаклею и еще 20 населенных пунктов в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении Балаклеи. «Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом», — написал он.

В Генштабе ВСУ утверждают, что на Харьковском направлении украинские военные вернули под свой контроль более 20 населенных пунктов. Также, по словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинские военные «вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров», освободив территорию площадью более 700 квадратных километров.

Российские войска продолжают обстреливать украинские города, есть погибшие и раненые

Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк, сообщил Офис генпрокурора Украины. Двое местных жителей погибли, еще четверо получили ранения.

«Снаряды попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки», — написали в офисе.

Утром российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова. В результате обстрела погибли двое мужчин, ранены еще пять человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.



Россия вернула Украине тело умершего в ДНР британца Пола Юри; украинская сторона утверждает, что на его теле есть следы пыток

Россия спустя полтора месяца переговоров вернула Украине тело британца Пола Юри, умершего в плену в самопровозглашенной ДНР, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

В июле омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что Юри умер «от болезней и стресса».

По утверждению украинской стороны, на трупе британца видны следы пыток и многочисленные порезы, а некоторые части тела отсутствуют. По словам Лубинца, назначенная судмедэкспертиза должна установить причину смерти Юри, однако сам он уверен, что британца убили.

«Как омбудсмен, я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», — сказал он.

По версии самопровозглашенной ДНР, Юри был профессиональным военным, «руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины, был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР».

По данным Guardian, Пол Юри не участвовал в боевых действиях и был волонтером. Доминик Бирн, глава организации Presidium Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликтов, рассказал AP, что его и еще одного британца Дилана Хили задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного. Волонтеры действовали самостоятельно и не входили в какое-либо объединение. По словам Бирна, российские военные расспрашивали беженцев о «британских шпионах». Позже семья, которой помогали Юри и Хили, выехала в Польшу.

2 мая член оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал ролик с Полом Юри, у которого в телефоне якобы нашли снимки подорванного моста. На видео закованный в наручники британец рассказывает, что был волонтером, а подорванный мост сфотографировал, чтобы передать снимки журналистам «в качестве доказательства преступлений украинской армии». Что с волонтерами происходит сейчас, неизвестно.