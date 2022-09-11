Двадцать восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Тела погибших в Буче, обстрел Кривого Рога и планы миссии МАГАТЭ. Главное о войне за 5 сентября
В Буче обнаружили тела еще двоих убитых местных жителей
В городе Буча украинская полиция обнаружила останки еще двоих убитых местных жителей, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
«При отработке в гаражном боксе обнаружили кости сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельству местных жителей, во время враждебной оккупации русские военные убили несколько мирных лиц», — написал он в своем телеграм-канале.
На месте полицейские обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе, добавляет Небитов.
Большая часть сотрудников МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС
Четверо из шести представителей миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, сообщает «Энергоатом».
Еще два эксперта, как и сообщалось ранее, будут продолжать работу на станции на постоянной основе.
Российские войска обстреляли Кривой Рог, один человек погиб
Два ракетных удара нанесли российские войска по Кривому Рогу в Днепропетровской области, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины дополнила, что в результате удара разрушена нефтебаза, на месте сильный пожар. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
«Зона безопасности» вокруг Запорожской АЭС, обстрелы городов и подрыв машины коменданта Бердянска. Главное о войне за 6 сентября
МАГАТЭ призвало создать «зону безопасности» вокруг Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет о посещении захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и призвало создать «зоны ядерной безопасности и защиты» вокруг станции.
«В ожидании окончания конфликта и восстановления стабильных условий существует настоятельная необходимость в принятии временных мер для предотвращения ядерной аварии в результате физического ущерба, нанесенного военными средствами», — говорится в отчете.
Российские войска продолжают обстреливать украинские города, есть погибшие и пострадавшие
В результате обстрела Харьковской области погибли три человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В Индустриальном районе Харькова погибла 73-летняя женщина, в поселке Золочев погибли двое мужчина 39 и 52 лет.
Также обстреляли Никополь и Кривой Рог в Днепропетровской области. «В городе повреждено 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу», — рассказал глава обладминистрации Валентин Резниченко. Ранения получили мужчина и женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Утром нанесли удар по нефтебазе в Кривом Роге, начался сильный пожар.
В Донецкой области снаряд уничтожил одно крыло Кураховской гимназии №2, повреждены соседние дома, написал глава областной администрации Павел Кириленко.
В Бердянске взорвали машину назначенного Россией коменданта
Возле здания администрации оккупированного Бердянска в Запорожской области, днем взорвали машину коменданта Артема Бардина. О взрыве сообщили подконтрольные России власти города.
Бардина в тяжелом состоянии доставили в больницу. Взрыв повредил три гражданских автомобиля, в них никого не было.
К вечеру 6 сентября РИА «Новости» сообщило, что Бардин скончался в больнице, однако позже пророссийские власти области опровергли эту информацию.
Обстрелы Славянска и Энергодара, взрывы в Мариуполе и комментарий главкома ВСУ об ударах по Крыму. Главное о войне за 7 сентября
Российские войска обстреляли Славянск — три человека погибли, в городе разрушен жилой дом
Ночью российские войска обстреляли Славянск, попали в школу и жилой дом. Как сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях, в результате удара рухнул подъезд.
Вечером стало известно о трех погибших в городе, написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В Мариуполе прогремели несколько взрывов
Взрывы произошли в разных районах Мариуполя, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Мариупольский городской совет снова призвал людей эвакуироваться из города.
«Призываем мариупольцев выезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве "живого щита"», — написали в телеграм-канале совета.
Украинская сторона признала нанесение удара по аэродрому в Крыму
Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал удары по аэродрому Саки в Крыму. О том, что их наносила украинская армия, он написал в соавторстве с заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилом Забродским для сайта ukrinform.ua.
«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — сказано в тексте.
Взрывы на военном аэродроме в Крыму произошли 9 августа.
Российские войска обстреляли Энергодар, снова пропало электропитание — мэр города
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о новых обстрелах города. По его словам, из-за российских ударов по городу, там снова пропало электропитание.
Освобождение Балаклеи и других населенных пунктов Харьковской области. Главное о войне за 8 сентября
ВСУ освободили Балаклею и еще 20 населенных пунктов в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении Балаклеи. «Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом», — написал он.
В Генштабе ВСУ утверждают, что на Харьковском направлении украинские военные вернули под свой контроль более 20 населенных пунктов. Также, по словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинские военные «вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров», освободив территорию площадью более 700 квадратных километров.
Российские войска продолжают обстреливать украинские города, есть погибшие и раненые
Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк, сообщил Офис генпрокурора Украины. Двое местных жителей погибли, еще четверо получили ранения.
«Снаряды попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки», — написали в офисе.
Утром российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова. В результате обстрела погибли двое мужчин, ранены еще пять человек. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
Россия вернула Украине тело умершего в ДНР британца Пола Юри; украинская сторона утверждает, что на его теле есть следы пыток
Россия спустя полтора месяца переговоров вернула Украине тело британца Пола Юри, умершего в плену в самопровозглашенной ДНР, сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.
В июле омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что Юри умер «от болезней и стресса».
По утверждению украинской стороны, на трупе британца видны следы пыток и многочисленные порезы, а некоторые части тела отсутствуют. По словам Лубинца, назначенная судмедэкспертиза должна установить причину смерти Юри, однако сам он уверен, что британца убили.
«Как омбудсмен, я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», — сказал он.
По версии самопровозглашенной ДНР, Юри был профессиональным военным, «руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных формирований Украины, был взят в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР».
По данным Guardian, Пол Юри не участвовал в боевых действиях и был волонтером. Доминик Бирн, глава организации Presidium Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликтов, рассказал AP, что его и еще одного британца Дилана Хили задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного. Волонтеры действовали самостоятельно и не входили в какое-либо объединение. По словам Бирна, российские военные расспрашивали беженцев о «британских шпионах». Позже семья, которой помогали Юри и Хили, выехала в Польшу.
2 мая член оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал ролик с Полом Юри, у которого в телефоне якобы нашли снимки подорванного моста. На видео закованный в наручники британец рассказывает, что был волонтером, а подорванный мост сфотографировал, чтобы передать снимки журналистам «в качестве доказательства преступлений украинской армии». Что с волонтерами происходит сейчас, неизвестно.
Контрнаступление ВСУ и обстрелы украинских городов. Главное о войне за 9 сентября
ВСУ продолжают контрнаступление
ВСУ продолжают наступать на Харьковском направлении. Вчера президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с украинским флагом над Балаклеей. В подконтрольной России администрации занятой российскими войсками части Харьковской области сначала отрицали деоккупацию города, но потом рассказали о «сложной гуманитарной обстановке» в городе и «ожесточенных боях» в нем. «Балаклея нами, по сути, не контролируется», — сказал назначенный Россией глава администрации Виталий Ганчев.
Сегодня украинское Государственное бюро расследований объявило о начале «фильтрационных мероприятий» в Балаклее: сотрудники ГБР будут искать тех, кто сотрудничал с российскими военными, а также людей, которые «могут представлять угрозу национальной безопасности». Судя по всему, подобные процессы проходят на всей территории, с которой выбили россиян: замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал фотографию задержанного главы села Ивановка Чугуевского района Харьковской области; в посте утверждается, что он пошел на сотрудничество с Россией.
Обстрелы Харьковской, Запорожской и Донецкой областей
Ночью российские войска обстреляли Харьковскую область. В результате обстрелов погибли пять человек: два — в Харькове, и еще два в Изюмском и Чугуевском районах, сообщил глава местной администрации Олег Синегубов. Позже он добавил, что в больнице умерла раненая 53-летняя харьковчанка.
Днем российские войска обстреляли центр Харькова из РСЗО — ракеты попали в частные дома, детский дом творчества, садик и школу. Пострадали 14 человек, двое из них — дети.
Российские войска обстреляли Запорожскую область — частично разрушены жилые здания, магазин и детский сад в Поголовском районе области. Украинская полиция сообщает о погибших, но их количество неизвестно.
Глава Запорожской обладминистрации Александр Старух в эфире студии «1+1» рассказал, что за сутки область обстреливали 76 раз — из-за обстрелов пострадало 49 объектов инфраструктуры.
Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко пишет, что за прошедшие сутки от обстрелов погибли девять мирных жителей Донбасса: пятеро в Бахмуте, двое в Зайцево, один в Нью-Йорке и один — в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения.
Контрнаступление Украины. Главное о войне за 10 сентября
Украина продолжает контрнаступление
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о 30 освобожденных населенных пунктах. СБУ сообщило, что подразделение СБУ «Альфа» находится в Купянске.
Об отходе российских сил из города Изюма написал первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования», — написал в полдень первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Вечером российское Минобороны объяснило, что провело «операцию по свертыванию и переброске войск» от Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении».
ООН: в Украине погибли 5,7 тысяч мирных жителей
В Украине погибли 5 767 мирных жителей, рассказала на брифинге глава мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер.
По ее информации, 8 292 мирных жителя ранены.
В селе Граково нашли тела убитых выстрелами в затылок гражданских
Офис генпрокурора Украины рассказал о начале расследования гибели двух мирных жителей села Граково в Харьковской области.
9 сентября в освобожденном ВСУ селе нашли два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и следами пыток, сообщило ведомство.
Украина продолжает контрнаступление. Главное о войне за 11 сентября
ВСУ продолжают контрнаступление
С начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины более 3 000 квадратных километров, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По оценке американского Institute for the Study of War, это больше, чем территория, которую Россия захватила с апреля.
По словам Залужного, на Харьковском направлении украинские войска продвигаются не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 километров, пишет главнокомандующий ВСУ.
Кроме того, появилось видео украинских военных, предположительно снятое в Гоптовке. Это небольшое поселение, где раньше работал пункт пропуска на украинско-российской границы в Дергачёвском районе Харьковской области.
Минобороны России на картах показало отступление из Харьковской области
Министерство обороны России в ежедневных сводках демонстрирует отступление из Харьковской области, внимание на это обратило издание «Агентство».
«Территории на севере Харьковской области, которые еще накануне были отмечены как контролируемые Россией, сегодня отмечены как контролируемые Украиной», — пишет «Агентство».
Издание отмечает, что, судя по карте, Россия больше не контролирует Волчанск. Днем появилась неподтвержденная информация о том, что российские военные оставляют город.
10 сентября Минобороны РФ объяснило отступление российских войск операцией «по свертыванию и переброске войск» от Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении» и «достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса».
Остановлена работа Запорожской АЭС
Последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой — отключили от энергосети, и работа станции была остановлена. Об этом сообщил украинский «Энергоатом».
Из-за повреждения линий энергопередачи шестой блок трое суток покрывал только собственные потребности ЗАЭС. Вечером 10 сентября одну из линий восстановили, и станцию снова подключили к энергосистеме Украины.
«Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние», — объяснили в «Энергоатоме»
Шестой энергоблок отключили в 03:41 и начали готовить к охлаждению и переводу в холодное состояние.
«В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов», — добавили в «Энергоатоме».
Глава Международного агентства по атомной энергии заявил:
«Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации».
Российские войска продолжают обстрелы
11 сентября российские войска обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку. Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа, сообщает telegram-канал «Донбасс Сейчас». Сейчас известно по меньшей мере об одном раненом.
При обстреле города Покровск в Донецкой области на подконтрольной Украине территории погибли шесть человек. Минобороны РФ подтверждало обстрел города, назвав его Красноармейском. Власти самопровозглашенной ДНР объявили об обстреле Донецка.
К вечеру появилось видео запуска ракет с российских кораблей, предположительно стоящих возле Крыма. После этого во всех регионах Украины, кроме самых западных областей была объявлена воздушная тревога, а затем появились сообщения о том, что после обстрелов пропал свет в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. УНИАН публикует неподтвержденную информацию о том, что обстрелам могли подвергнуться Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ
ООН: с 24 февраля из Украины выехали 12,3 миллиона человек
С начала полномасштабной войны Украину покинули 12,3 миллиона человек. Об этом говорится в отчете ООН за 9 сентября.
Согласно данным организации, более 5,5 миллионов украинцев вернулись домой, а около 7 миллионов остаются вынужденными переселенцами внутри страны.