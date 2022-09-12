Двадцать девятая неделя войны в Украине. Сводки

Контрнаступление на юге и обстрел Харькова. Главное о войне за 12 сентября

ВСУ освободили 500 квадратных километров на юге страны

Украинская армия освободила 500 квадратных километров на юге страны, сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее информации, освобождены населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Всего, по информации украинского оперативного командования «Юг», Украина вернула под контроль 13 населенных пунктов.

В освобожденном ВСУ поселке под Чугуевом обнаружили тела местных жителей со следами пыток

В одном из освобожденных ВСУ поселков под Чугуевом украинские силовики обнаружили четыре тела местных жителей со следами пыток, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Как уточняют в ведомстве, трое из тел находились на территории домовладений, еще одно — на территории асфальтного завода. Следователи предполагают, что местных жителей убили российские военные в период оккупации.

Прокуроры начали досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Власти Белгородской области сообщили об обстрелах погранпункта и гибели гражданки Украины

В результате обстрела пограничного пункта пропуска «Логачевка» и близлежащего села погибла гражданка Украины и пострадали четверо местных жителей, пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, обстрел производили с территории Украины. В селе частично разрушены хозяйственные постройки и частные дома, а также повреждены автомобили и линия электропередач, из-за чего село оказалось обесточено.

Из-за обстрелов Харькова в городе пропала электроэнергия и водоснабжение

В результате обстрелов в Харькове пропало водоснабжение и электроэнергия, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По словам Терехова, под обстрелы попали Основянский, Киевский и Немышлянский районы. Информация о пострадавших уточняется.