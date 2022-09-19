Тридцатая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Южно-Украинской АЭС, продолжение эксгумации в Изюме и освобожденный ВСУ поселок в Луганской области. Главное о войне за 19 сентября

«Энергоатом» сообщил о ракетном обстреле Южно-Украинской АЭС российскими войсками

Ночью российские войска обстреляли промышленную зону Южно-Украинской атомной электространции, утверждают в украинском «Энергоатоме».

«Мощный взрыв произошел в 300 метрах от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждены здания станции АЭС, разбито более 100 окон», — пишет организация.

В результате ракетного удара отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса, и три высоковольтные линии электропередач.

Сейчас все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме, потерпевших среди персонала нет, отмечают в «Энергоатоме».

В деоккупированном Изюме эксгумировали 146 тел, большинство из них — мирные жители

В деоккупированном 10 сентября Изюме продолжается эксгумация тел погибших, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, из 146 эксгумированных тел большинство принадлежат мирным жителям, в том числе двум детям.

«У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее украинская полиция говорила о 445 могилах в декоккупированном Изюме, отмечая, что в некоторых из них находятся по несколько тел.

ВСУ освободили поселок Белогоровка в Луганской области

ВСУ освободили поселок Белогоровка в Луганской области, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

«Нам всем следует запастись терпением в преддверии масштабной деоккупации Луганщины», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинская прокуратура расследует дело о пытках граждан Шри-Ланки российскими военными в Харьковской области

В Харьковской области возбудили уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины), рассказали в Офисе генпрокурора Украины.

Пострадавшими проходят семеро граждан Шри-Ланки. Они учились в колледже в Купянске, который в начале войны захватили российские военные. Студенты пытались пешком попасть в Харьков, но их задержали. Пострадавших отвезли на агрегатный завод в Волчанске, где держали четыре месяца, пишет Офис генпрокурора.

«Все это время военные ВС РФ издевались над людьми: вырывали им ногти, подвергали физическому и психологическому насилию», — утверждает прокуратура.

Власти самопровозглашенной ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка

Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что от обстрела Донецка погибли 13 человек. В теробороне самопровозглашенной республики утверждают, что обстрел велся из села Нейталово из «артиллерии НАТО калибром 155-мм».