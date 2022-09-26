Тридцать первая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы украинских областей, смерть беларуского добровольца и массовые захоронения погибших в Изюме. Главное о войне за 25 сентября

Зеленский: в Изюме нашли еще два массовых захоронения с сотнями погибших

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти Украины обнаружили еще два места массовых захоронений с телами сотен погибших в освобожденном Изюме, пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на телеканал CBS.

«Сегодня я получил больше информации. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Мы говорим о маленьком городке Изюм», — рассказал Зеленский.

23 сентября в Изюме власти Украины закончили эксгумацию массового захоронения 447 тел убитых жителей, среди которых есть дети.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, у большинства погибших обнаружили признаки насильственной смерти, а у 30 из них — следы пыток.

Погиб беларуский доброволец, воевавший на стороне Украины

В Украине погиб беларуский доброволец с позывным «Жнец». Об этом сообщил телеграм-канал «Беларускі полк "Пагоня"».

«Наш брат біў маскалей з 2017 года. Ён быў сумленны і справядлівы хлопец, усім сэрцам адданы барацьбе за свабоду. У яго засталося двое дзяцей з жонкай», — написала пресс-служба полка.

Еще один боец подразделения получил ранение, уточнили в полку.

Полк «Погоня» — объединение беларуских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Полк является одним из подразделений Интернационального легиона ВСУ, пишет пресс-служба «Погони».

В Донецкой области от обстрелов погибли трое мирных жителей, еще 11 получили ранения

За последние сутки российские военные обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области, из-за чего трое местных жителей погибли, а еще 11 получили ранения, сообщает глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, трое погибших — жители Авдеевки и Бахмута.

Всего, согласно приводимой Кириленко статистике, с начала войны в области погибли 887 человек, а еще 2 244 получили ранения. При этом статистика не учитывает количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В результате российского обстрела Харьковской области погибли четыре человека, в том числе 15-летняя девочка

Российские войска обстреляли Харьковскую область, сообщил глава местной администрации Олег Синегубов.

По его словам, снаряды попали в частные дома и объекты инфраструктуры. В городе Первомайском Харьковской области погибли как минимум четыре человека, в том числе 15-летняя девочка, рассказал в комментарии «Суспільному» мэр Николай Бакшеев.