Тридцать вторая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Купянска и освобожденный из российского плена директор ЗАЭС. Главное о войне за 2 октября
ВСУ сообщили об освобождении села Торское в Донецкой области
Украинские военные освободили в Донецкой области село Торское, которое находится в 22 км от города Кременной Луганской области, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телевидения.
«Противник отступил в Кременную и пытается там строить укрепления, но ракетные войска и артиллерия делают все, чтобы не дать им там закрепиться», — рассказал Череватый.
Присутствие ВСУ в Торском подтвердил и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Над одним из зданий бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады подняли украинский флаг. Ранее освобождение этого населенного пункта подтвердил Владимир Зеленский.
Российские войска обстреляли больницу в Купянске — погиб врач
Российские войска обстреляли больницу в Купянском районе, в результате чего погиб врач-анестезиолог, написал в своем телеграм-канале глава местной военной администрации Олег Синегубов.
«Здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Наносить удары по лечебному заведению — это верх жестокости!», — рассказал он.
Глава МАГАТЭ: директора Запорожской АЭС освободили из российского плена
Директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили из российского плена, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал он в своем твиттере.
1 октября президент «Энергоатома» Петр Котин рассказал о похищении Мурашова. Военные высадили Мурашова из автомобиля и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении, писал Котин.
Отступление российской армии в Херсонской области, гибель бойца полка Калиновского, обстрелы Харькова и Краматорска. Главное о войне за 4 октября
Минобороны РФ признало отступление на севере Херсонской области
Минобороны России признало отступление своей армии почти со всей территории Харьковской области и большое отступление на севере Херсонской области, обратило внимание «Агентство. Новости». Журналисты издания изучили карту боевых действий, которую Минобороны показало в брифинге 4 октября.
«Агентство» отмечает, что еще накануне на продемонстрированных во время брифинга картах вся территория Харьковской области на восточных берегах рек Северский Донец и Оскол указывалась как контролируемая Россией. Согласно опубликованной сегодня карте, российские военные контролируют только небольшой участок региона к северо-востоку от Двуречного в сторону российской границы.
Что касается Херсонской области, то накануне на карте боевых действий линия фронта проходила в районе населенных пунктов Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Сегодня же Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к северу примерно на 30 километров, указывает «Агентство».
Во время проведения штурмовой операции погиб боец полка Калиновского
3 октября во время штурмовой операции погиб доброволец полка Калиновского, еще четверо бойцов получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба полка.
Имя погибшего в пресс-релизе не называется.
Ночью российские войска обстреляли Харьков и Краматорск
Российские военные нанесли удары по Харькову. Об этом в телеграм-канале сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, после полуночи одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. В результате начался пожар, по предварительным данным, никто не пострадал.
В Новобаварском районе города ракета повредила «критическую инфраструктуру». Погибла 46-летняя женщина.
Также обстрелу подвергся Краматорск, сообщил мэр города Александр Гончаренко. По его словам, ракета попала в частный сектор; известно о двух раненых, повреждении домов и школы.
Атака Белой Церкви и обстрел Гуляйполя. Главное о войне за 5 октября
Глава Киевской обладминистрации сообщил об атаке Белой Церкви дронами-камикадзе
Расположенный в 70 километрах от Киева город Белая Церковь атаковали при помощи дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, сообщил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, в результате атаки в городских объектах инфраструктуры начались пожары и пострадал как минимум один человек. Как добавил чиновник, на месте работают «все необходимые службы», а также 57 спасателей и 15 единиц техники ДСНС Украины.
В результате ракетного обстрела Гуляйполя погибли двое местных жителей
В результате ракетного обстрела Гуляйполя погибли заместитель председателя местной общины и руководитель местного КП «Благоустройсервис», сообщает глава Запорожской обладминистрации Александр Старух.
«Эти люди никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах», — написал Старух и выразил соболезнования родственникам погибших.
Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность России — украинский «Энергоатом» назвал документ ничтожным
Владимир Путин подписал указ о переводе Запорожской АЭС в собственность России, передает ТАСС. На это ответил украинский «Энергоатом» — документ компания посчитала ничтожным.
«Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме», — написали в пресс-службе компании.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Киев для «важных встреч», связанных с безопасностью ЗАЭС. Об этом он написал в твоем твиттере.
«Громадське»: в освобожденном Лимане нашли более 50 захоронений мирных жителей
В освобожденном от российских войск Лимане нашли более 50 захоронений мирных жителей, сообщила корреспондентка «Громадське» из самого города.
По словам издания, не всех погибших удалось идентифицировать.
2 октября Владимир Зеленский подтвердил освобождение Лимана от российских военных.
Обстрел Запорожья и российская атака на Хмельницкую область с территории Беларуси. Главное о войне за 6 октября
В результате российского ракетного обстрела Запорожья погибли три человека
Российские войска нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье, сообщил глава местной обладминистрации Александр Старух.
По его словам, три человека погибли. 12 человек обратились в больницу, среди пострадавших есть двое мальчиков по четыре года.
Под завалами находятся не менее пяти человек — идет спасательная операция, рассказал Старух.
Воевавший на стороне России беларус попал в украинский плен
Служба безопасности Украины подозревает 22-летнего беларуса в наемничестве (часть 4 статьи 447 УК Украины).
Согласно СБУ, беларус воевал против Украины на стороне России в составе частной военной компании «Редут» на должности пулеметчика. Сейчас он ранен и находится в украинском плену, пишет пресс-служба.
Ведомство не раскрывает имени военного, но показывает его фото. Судя по нему, пленника зовут Максим Зезюльчик.
Впервые с августа ВС России обстреляли Украину с территории Беларуси
Российские войска впервые с 28 августа обстреляли Украину с территории Беларуси, сообщили заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов и спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии «Украинской правде».
Речь об ударе по Хмельницкой области, сказал Юрий Игнат. Одна из ракет упала рядом с объектом инфраструктуры, другая — на пустырь.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» писала о военной активности в Гомельской области ночью с 5 на 6 октября.
Глава МАГАТЭ: Запорожская АЭС остается украинской
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Запорожская АЭС остается украинской, несмотря на заявления России о переходе объекта под ее контроль. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-конференцию Гросси в Киеве.
Он анонсировал и расширение миссии МАГАТЭ на станции — с двух до четырех человек.
По его словам, ситуация на оккупированной Россией станции остается опасной, поскольку территория вокруг заминирована, а украинский персонал «находится под сильным давлением», пишет «Европейская правда».
5 октября Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность России. Украинский «Энергоатом» назвал этот документ ничтожным.
Обстрелы Запорожья и братские могилы в Лимане. Главное о войне за 7 октября
Количество погибших в результате вчерашнего обстрела Запорожья возросло до 14 человек; сегодня город снова обстреляли
В результате российского удара по Запорожью 6 октября погибли 14 человек, рассказал секретарь городской рады Анатолий Куртев «Суспільному».
Спасатели продолжают разбирать завалы, которые образовались от обстрела. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в городе повреждены или частично разрушены жилые дома.
Утром 7 октября глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал о новых ударах со стороны российских военных. Ракета попала во двор многоэтажки, один человек ранен.
В деоккупированном Лимане обнаружили массовые захоронения
В Лимане Донецкой области после отступления российской армии обнаружили массовые захоронения, сообщает «Донбасс.Реалии».
«Нашли очередную братскую могилу украинцев. В этот раз в Лимане. Предварительно 180 тел. Кое-где захоронены рядом целые семьи. Есть дети 2019 и 2021 годов рождения», — рассказал корреспондент издания Егор Логинов.
Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщает о двух массовых захоронениях. В одном из них, по его словам, находятся тела мирных жителей, в другом — тела мирных жителей и военных.
Взрыв на Крымском мосту. Главное
На Крымском мосту рано утром произошел взрыв и начался пожар. Загорелись цистерны из железнодорожного состава. Фото с места событий опубликовало издание Baza.
«Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
В Национальном антитеррористическом комитете России изданию РБК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовой машины, это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда и к частичному обрушению двух автомобильных пролетов.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин взрыва.
Советник главы офиса президента Украины Михайло Подоляк прокомментировал взрыв в своем твиттере.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал Подоляк.
Главное управление Следственного комитета России завело уголовное дело в связи с «происшествием» на Крымском мосту. Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб в 200-500 миллионов российских рублей, или около $8 000 000.
Все автобусные рейсы из Крыма в РФ отменены, продажа билетов на поезда приостановлена, для перевозки пассажиров возобновили паромную переправу.
На заправках в Крыму начали выстраиваться очереди на случай, если будет нарушено снабжение топливом, сообщают местные телеграм-каналы.
Телеграм канал Mash опубликовал фото тягача, который предварительно взорвался на Керченском мосту.
После взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна, написала Baza.
Следственный комитет России в своем телеграм-канале сообщил, что в результате происшествия на Крымском мосту погибли 3 человека.
Предварительно все три человека - это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
Взрыв на Крымском мосту и обесточенная ЗАЭС. Главное о войне за 8 октября
На Крымском мосту произошел взрыв
Утром на Керченском мосту, который соединяет Россию и Крым, произошел взрыв. В результате него обрушилась часть дорожного полотна и были повреждены железнодорожные пути.
Российский Национальный антитеррористический комитет назвал причиной случившегося подрыв грузовой машины. Телеграм-канал BAZA выяснил имя владельца этого грузовика — им оказался 25-летний Самир Юсубов.
Юсубов записал видеообращение, в котором рассказал, что не имеет отношения к случившемуся, а машиной пользовался его дядя. Тот перевозил на ней удобрения, заказы на которые получал из интернета, сказал он.
Украинская сторона официально не признала своей причастности ко взрыву. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк высказался о подрыве в твиттере.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, российское оккупационное — изгнано», — написал он.
Следственный комитет России сообщил о трех погибших в результате взрыва и о возбуждении уголовного дела, но без указания статьи. По версии комитета, на мосту «произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова».
К вечеру вице-премьер Росии Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении железнодорожного движения по мосту.
Керчинский мост — важный логистический объект, один из немногих путей из России в Крым. Через железнодорожные пути на нем Россия осуществляла значительную часть военных поставок.
«Кроме проблем снабжения через такую важную транспортную артерию, это очень громкий пропагандистский эффект. Кроме нарушения российской логистики можно ожидать как минимум усиления ударов по украинской инфраструктуре. Крымский мост важен не только практически, но и как символ, российская сторона к таким посягательствам относится болезненно», — объяснил значение пути израильский военный эксперт Давид Гендельман в комментарии «Би-би-си».
Количество погибших в результате обстрела Запорожья возросло до 17 человек
Спасатели достали из-под завалов двух жилых домов в Запорожье 17 тел погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Дома разрушены в результате обстрела города 6 октября.
«Всего погибло 17 человек, из них 1 ребенок и 1 человек умер в больнице, спасены 21 человек, из которых 12 госпитализированы. Работы продолжаются», — сообщили спасатели в телеграм-канале.
Запорожская АЭС снова обесточена из-за обстрелов
Ночной обстрел Запорожской АЭС привел к ее обесточению, сообщили в МАГАТЭ. Сейчас работу станции поддерживают дизельные генераторы, отметил глава агентства Рафаэль Гросси.
«Возобновление обстрела, которое поражает единственний внешний источник электроэнергии станции, чрезвычайно безответственно», — написал он.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, к обстрелам причастны российские военные, а электричество пропадает на станции уже в третий раз за последние три месяца.
Не менее 12 человек погибли при обстреле Запорожья, более 40 ранены
В ночь на 9 октября российские войска обстреляли Запорожье, сообщил глава военной администрации области Александр Старух.
По данным Старуха, известно уже о 12 погибших и 49 пострадавших. Шестеро из них дети. Часть людей может быть под завалами. Спасатели помогли восьмерым людям.
Секретарь городского совета Анатолий Куртев позже сообщил, что количество погибших при обстреле города увеличилось до 17 человек.
В результате обстрела частично разрушена девятиэтажка, уничтожены пять частных домов и повреждены 20 автомобилей.
По информации командования ВВС Украины, удар был нанесен с оккупированных территорий — из района Мелитополя и Бердянска.
Освобожденные украинские села и обстрел Запорожья. Главное о войне за 9 октября
Глава Луганской обладминистрации: ВСУ освободили семь сел в Луганской области
ВСУ освободили семь населенных пунктов в Луганской области, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
По словам чиновника, украинские военные вернули контроль над территориями Новолюбовки, Невского, Грековки, Новоегоровки, Надежды, Андреевки и Стельмаховки.
Как уточняет Гайдай, об освобождении сел власти сообщили не сразу, поскольку там проводились «стабилизационные меры».
В результате обстрелов Запорожья погибли не менее 13 человек
В ночь на 9 октября российские войска обстреляли Запорожье, сообщил глава военной администрации области Александр Старух.
По информации Запорожской областной администрации, от обстрела погибли 13 человек, а еще 60 местных жителей госпитализировали в медицинские учреждения города. Среди раненых и погибших есть дети.
Утром секретарь городского совета Анатолий Куртев писал о 17 погибших в результате обстрела.
По информации командования ВВС Украины, удар был нанесен с оккупированных территорий — из района Мелитополя и Бердянска.
В Лимане украинская полиция эксгумировала первые 20 тел из массовых захоронений
Национальная полиция Украины эксгумировала первые 20 тел из массовых захоронений в Лимане, сообщает пресс-служба ведомства.
Как пишет пресс-служба, раскопки продолжаются на двух локациях. По предварительной информации, в одной из них похоронены около 200 гражданских, другая представляет из себя братскую могилу военнослужащих ВСУ. Среди погибших есть дети.
В общей сложности, пишет ведомство, с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, 38 из них уже идентифицированы как местные жители. По предварительным оценкам, большинство из них погибли от осколочных ранений или по естественным причинам.