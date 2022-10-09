Тридцать вторая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Купянска и освобожденный из российского плена директор ЗАЭС. Главное о войне за 2 октября

ВСУ сообщили об освобождении села Торское в Донецкой области

Украинские военные освободили в Донецкой области село Торское, которое находится в 22 км от города Кременной Луганской области, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире украинского телевидения.

«Противник отступил в Кременную и пытается там строить укрепления, но ракетные войска и артиллерия делают все, чтобы не дать им там закрепиться», — рассказал Череватый.

Присутствие ВСУ в Торском подтвердил и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Над одним из зданий бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады подняли украинский флаг. Ранее освобождение этого населенного пункта подтвердил Владимир Зеленский.

Российские войска обстреляли больницу в Купянске — погиб врач

Российские войска обстреляли больницу в Купянском районе, в результате чего погиб врач-анестезиолог, написал в своем телеграм-канале глава местной военной администрации Олег Синегубов.

«Здание почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы. Наносить удары по лечебному заведению — это верх жестокости!», — рассказал он.

Глава МАГАТЭ: директора Запорожской АЭС освободили из российского плена

Директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова освободили из российского плена, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал он в своем твиттере.

1 октября президент «Энергоатома» Петр Котин рассказал о похищении Мурашова. Военные высадили Мурашова из автомобиля и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении, писал Котин.