Тридцать третья неделя войны в Украине. Сводки

Украина под обстрелом. Главное о войне за 10 октября
Утренний обстрел Украины; погибли 14 человек, пострадали десятки
Утром взрывы прогремели в Киеве и Днепре. Взрывная волна повредила окна Киевского вокзала, но станции продолжили работу в штатном режиме.
По информации службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 14 человек, пострадали 97.
Ракетные удары пришлись также на Харьков, Николаев, Ивано-Франковск, Кривой Рог и другие города.
В результате ракетного удара по Днепру четверо человек погибли, 19 ранено, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что за утро 10 октября российские войска выпустили по Украине 75 ракет, 41 из которых сбили силы ПВО.
Все школы в Украине переходят на дистанционное обучение до 14 октября
Обучение в школах Украины переходит на дистанциаонный формат до 14 октября, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на министерство образования.
Мэр Львова Андрей Садовый написал в своем телеграм-канале, что сегодня из-за перебоев с электричеством в городе занятия в школах отменены.
Перебои с электричеством во Львове, Сумской и Полтавской областях
Перебои со светом наблюдают по всей Сумской и Полтавской областях, сообщают местные власти. На Сумщине удары пришлись на Конотоп, есть раненые.
В Хмельницком также нет света, местные власти работают над его восстановлением. О перебоях в электричестве писал и мэр Львова.
По информации мэра Львова на 19 часов, в 35% домах восстановлено электричество.
«Энергоатом»: российские военные похитили заместителя гендиректора Запорожской АЭС
Российские военные похитили и «вероятно пытают» заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка, утверждается в телеграм-канале «Энергоатома».
По сообщению компании, российские военные похитили Мартынюка 10 октября и до сих пор держат в неизвестном месте, «вероятно, применяя присущие им методы пыток и запугивания». В компании предполагают, что таким образом от заместителя гендиректора хотят получить информацию о личных делах сотрудников ЗАЭС, чтобы «как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом"».
Компания публично обратилась к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с призывом «задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей».
Продолжение обстрелов и обмен пленными. Главное о войне за 11 октября
Россия продолжила массовые обстрелы территории Украины
Россия продолжила массовый обстрел территорий Украины: в результате пострадала инфраструктура более чем десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях, сообщает Генштаб ВСУ.
Всего, по данным Генштаба, за сутки российские войска применили почти 30 крылатых ракет, нанесли семь авиаударов и произвели около 25 атак с помощью РСЗО. ПВО Украины уничтожило 21 крылатую ракету и 11 БПЛА.
По итогам обстрелов несколько украинских станций оказались повреждены. На Ладыжинской ТЭС, которую российская армия атаковала дважды за день, повреждено электрооборудование. Из-за ракетных ударов из строя вышли 4 электроподстанции на территории Львовской области, из-за чего в городе возникли проблемы со стабильным электроснабжением.
Украина обменяла 32 пленных с Россией
Украина обменялась военнопленными с Россией, в результате чего освободила 32 украинских военных, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как рассказал Ермак, среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, многие из которых считались пропавшими без вести.
Разведка Украины: Россия продолжает поставлять иранские дроны на территорию Беларуси
Россия продолжает перекидывать в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shahed-136, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, на территорию Беларуси было поставлено 32 таких БПЛА, до конца недели планируется завезти еще восемь.
Украина вернула тела 62 погибших военных
Украина вернула домой тела 62 военнослужащих, в том числе погибших при взрыве в Еленовке, сообщает Минреинтеграции.
«Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команде уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко удалось вернуть наших воинов», — говорится в сообщении министерства.
В освобожденном от российских войск селе под Изюмом нашли тело со связанными руками и замотанной головой
В лесополосе в селе Синичино Изюмского района найдено тело мужчины, голова которого полностью обмотана тканью, а руки связаны шнуром, сообщает Харьковская областная прокуратура.
По предварительным данным, «мужчину убили и замучили российское военные во время оккупации населенного пункта», а затем выбросили тело в лесополосе.
Сейчас труп находится на судмедэкспертизе. Прокуратура возбудила дело по части 2 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Прокуратура опубликовала фотографию трупа. На снимке видно почти иссохшее тело, на ногах у него — калоши, голова замотана платком, похожим на женский.
Обстрелы Авдеевки и эксгумация тел в деоккупированных частях Украины. Главное о войне за 12 октября
В результате российского обстрела Никопольского района пострадала 6-летняя девочка и ее мама
Российские войска обстреляли "Градами" Никопольский район Днепропетровской области, сообщил в своем телеграм-канале глава местной ОВА Валентин Резниченко.
Повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, газопровод, линии электропередач, два предприятия, два детских сада, школа, магазины и офис благотворительной организации, написал Резниченко.
Во время обстрела Никополя один из снарядов прилетел в частный дом, ранив 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая женщина сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил он.
При российском обстреле Авдеевки погибли семь человек, еще восемь получили ранения
Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Авдеевке. В результате обстрела погибли как минимум семь человек, еще восемь получили ранения, рассказал в своем телеграм-канале Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Глава минэнэрго Украины: 10 октября Россия атаковала 30% украинской энергетической инфраструктуры
В ходе обстрелов после 10 октября было атаковано около 30% энергетической инфраструктуры Украины, сообщил CNN министр энергетики Герман Галущенко.
10 октября российские войска обстреляли всю территорию Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в тот день ВС РФ выпустили не менее 75 ракет, 41 из которых сбили силы украинского ПВО. Взрывы были крупных городах Украины, в том числе в центре Киева.
Более 120 тел погибших эксгумировали на деоккупированных территориях Донецкой области
Полиция эксгумировала более 120 тел погибших на деоккупированных территориях Донецкой области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Среди них оказались 64 мирных жителя. Всего полиция установила 35 захоронений, три из которых оказались массовыми. Речь о захоронении в Святогорске и двух в Лимане, рассказали в пресс-службе.
Резолюция ПАСЕ и обстрелы Украины. Главное о войне за 13 октября
В результате обстрела Николаева погибли четыре человека
В результате ракетного удара по Николаеву погибли три человека, сообщает офис генпрокурора Украины.
Одна из ракет попала в здание спасательной станции. Погиб один из спасателей.
По утверждению ведомства, другая ракета попала в пятиэтажку. Из-под завалов дома достали 11-летнего мальчика. Вечером глава местной ОВА Виталий Ким сообщил о его смерти.
ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия названа террористическим режимом, сообщает «Европейская правда».
За резолюцию проголосовали 99 депутатов, присутствующих в зале, один — воздержался, пишет «Европейская правда».
ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей режим в России террористическим. Среди других пунктов резолюции был призыв к поставкам средств ПВО Украине.
Российские войска обстреляли пять областей Украины, часть ракет сбили силы ПВО
Взрывы прозвучали во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях, сообщает «Бабель».
По Львовской области выпустили шесть ракет, четыре из которых сбили силы ПВО. Об этом рассказал глава местной ОВА Максим Козицкий. По его словам, одна из ракет попала в объект военной инфраструктуры.
Мэр Харькова сообщил об обстрелах города
Вечером 13 октября Харьков вновь подвергся обстрелу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
«В некоторых районах города проблемы с электроснабжением», — добавил он.
Обстрел Белгорода и мобилизация. Главное о войне за 14 октября
Путин рассказал, что мобилизация в России завершится в течение двух недель
В России мобилизовали 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, рассказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после саммита «Россия — Центральная Азия» .
По словам Путина, в течение двух недель все «мобилизационные мероприятия» в стране будут завершены. По его данным, 16 тысяч мобилизованных находятся «в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач».
В Лимане украинская полиция завершила эксгумацию одного из массовых захоронений
В Лимане Национальная полиция Украины изъяла из братской могилы тела 34 украинских военных, сообщает пресс-служба ведомства.
Как добавляют в Нацполиции, работы на месте второго захоронения, где похоронены более 120 мирных жителей, продолжаются.
Всего с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человек, погибших за время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы из стихийных захоронений, а остальные найдены в зданиях и на улицах.
Как пишет пресс-служба, 85 погибших — мирные жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные повреждения.
В Белгороде после обстрела начался пожар на подстанции и частично пропал свет
В Белгороде в результате обстрела загорелась подстанция «Дубовое» на юге города, а в близлежащем районе Харьковская гора пропал свет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Разгоревшийся пожар, по словам Гладкова, потушили спустя час.
Российские военные в Беларуси и обстрелы Никополя. Главное о войне за 15 октября
Российские военные прибыли в Беларусь
Минобороны опубликовало видео прибытия российских военнослужащих в Беларусь.
«Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому беларускому народу. Готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования», — говорит один из российских военных.
10 октября Александр Лукашенко сообщил о развертывании совместной региональной группировки войск Беларуси и России «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».
Глава Днепропетровской администрации: в результате ночных и утренних обстрелов Никополя пострадали пятеро человек
Ночью и утром 15 сентября российские военные вновь обстреливали Днепропетровскую область, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко
«Ночью в Никополь прилетело более 50 снарядов. Ранило двух человек — 35-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Оба в больнице. Состояние средней тяжести», — написал он.
Утром российские военные вновь обстреляли жилые кварталы Никополя. По предварительной информации, ранено трое мирных жителей, сообщил Резниченко.
«Суспiльне» пишет, что пострадавший 62-летний мужчина госпитализирован, а две женщины 43 и 53 лет уже получили медицинскую помощь и их отпустили домой.
Минкультуры Украины сообщило об убийстве российскими военными дирижера херсонского театра
Министерство культуры Украины сообщило об убийстве российскими военными Юрия Керпатенко, главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша.
Керпатенко отказался сотрудничать с оккупационными властями, после чего его застрелили в собственном доме, пишет Минкульт со ссылкой на журналистку Алену Ванину.
Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Минобороны России: на белгородском полигоне во время занятия по огневой подготовке произошел теракт, 11 человек погибли
15 октября в одной из воинских частей Белгородской области произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщил телеграм-канал Baza.
По версии Минобороны России, на полигоне совершен теракт «двумя гражданами одной из стран СНГ», передает РИА «Новости». Погибли 11 человек, еще 15 госпитализированы.
Нападавшие открыли стрельбу во время занятий по огневой подготовке с «добровольцами, желающими участвовать в военной операции на Украине», утверждает ведомство. Под огонь попал личный состав подразделения. Двое нападавших убиты ответным огнем.
По утверждению Baza, стрельба произошла еще утром 15 октября. Первое сообщение об этом появилось только вечером.
Эвакуация «госучреждений» из Херсонской области и обстрел Донецка. Главное о войне за 16 октября
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили об обстреле горадминистрации
В результате обстрела украинскими войсками здания администрации Донецка пострадали два человека, утверждают в штабе теробороны самопровозглашенной республики. Позже количество пострадавших увеличилось до 5, местные СМИ сообщили об одном погибшем.
В Днепропетровской области обстреляли две общины
Днепропетровская область ночью подверглась обстрелам, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Под обстрел попали две общины — Марганецкая и Никопольская, пострадал 47-летний мужчина. По словам Резниченко, обстрел вели из «Градов». Больше всего пострадал Никополь, где произошли несколько пожаров.
В результате обстрелов повреждены почти 30 домов, предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач, более 1500 семей остались без света.
Россия начала эвакуацию «госучреждений» из Херсонской области
Россия начала эвакуацию «государственных учреждений» из Херсонской области на оккупированную территорию Крыма, сообщает пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Александр Штупун. На полуостров вывозят работников, имущество банков и пенсионного фонда.
Взрывы прозвучали в Шевченковском районе Киева
Утром российские войска атаковали Шевченковский район Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. В результате атаки повреждены несколько жилых домов, в нежилом здании начался пожар, написал Кличко.
По словам главы офиса президента Украины Андрей Ермак, обстрел произошел из дронов-камикадзе.