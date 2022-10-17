Тридцать третья неделя войны в Украине. Сводки

Украина под обстрелом. Главное о войне за 10 октября

Утренний обстрел Украины; погибли 14 человек, пострадали десятки

Утром взрывы прогремели в Киеве и Днепре. Взрывная волна повредила окна Киевского вокзала, но станции продолжили работу в штатном режиме.

По информации службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 14 человек, пострадали 97.

Ракетные удары пришлись также на Харьков, Николаев, Ивано-Франковск, Кривой Рог и другие города.

В результате ракетного удара по Днепру четверо человек погибли, 19 ранено, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что за утро 10 октября российские войска выпустили по Украине 75 ракет, 41 из которых сбили силы ПВО.

Все школы в Украине переходят на дистанционное обучение до 14 октября

Обучение в школах Украины переходит на дистанциаонный формат до 14 октября, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на министерство образования.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в своем телеграм-канале, что сегодня из-за перебоев с электричеством в городе занятия в школах отменены.

Перебои с электричеством во Львове, Сумской и Полтавской областях

Перебои со светом наблюдают по всей Сумской и Полтавской областях, сообщают местные власти. На Сумщине удары пришлись на Конотоп, есть раненые.

В Хмельницком также нет света, местные власти работают над его восстановлением. О перебоях в электричестве писал и мэр Львова.

По информации мэра Львова на 19 часов, в 35% домах восстановлено электричество.



