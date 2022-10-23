Тридцать четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Киева и первый обмен женщинами-военнопленными. Главное о войне за 17 октября

Российские войска обстреляли Киев, Николаев, Днепропетровскую и Сумскую области Украины

В Киеве от обстрелов дронами-камикадзе погибли четверо человек, написал мэр города Виталий Кличко. По его словам, среди погибших оказалась молодая пара — девушка находилась на шестом месяце беременности.

Всего в сторону города направлялись 28 дронов. Часть из них удалось сбить.

Все учебные учреждения Киева работали в дистанционном режиме, сообщили в городской администрации.

Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) по факту обстрелов Киева 17 октября. Одно из них касается обстрела жилого здания, второе — объекта критической инфраструктуры.

В Николаеве удары затронули объекты промышленной инфраструктуры, повреждены резервуары с подсолнечным маслом. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Сенкевич. На складе фармацевтики начался пожар, написал Сенкевич.

Обстрелы коснулись и Сумской, Днепропетровской областей, сообщили местные власти. В Днепропетровской области случился пожар и серьезные повреждения на объекте критической инфраструктуры, написал глава местной ОВА Валентин Резниченко.

В Сумской области от обстрелов погибли трое человек, сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий. Еще девять человек получили ранения, добавил он. Удары пришлись на объекты критической инфрастуктуры, написал Живицкий.

Украина обменяла 108 женщин-военнопленных

Украина произвела «первый полностью женский обмен» военнопленными с Россией, в результате чего возвратила 108 плененных женщин, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 — рядовых и сержантов. Из них — 35 защитниц из ВСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских», — отчитался Ермак.

По его словам, среди освобожденных пленниц были в том числе женщины, попавшие в плен еще до начала войны.

«Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм"», — сказал Ермак.

Украинская полиция эксгумировала 187 тел из массовых захоронений в Лимане

В Лимане украинская полиция эксгумировала 187 из массовых захоронений, пишет «Украинская правда» со ссылкой на брифинг с участием пресс-офицерки полиции Донецкой области Александры Гаврилко.

Как уточнила Гаврилко, 152 тела принадлежат мирным жителям, а 35 — военнослужащим. По предварительным результатам осмотра, большинство из них погибли в результате взрывных травм.

Всего в городе есть еще около 40 могил, которые остаются неисследованными из-за их труднодоступности, добавила Гаврилко.