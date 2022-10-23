Тридцать четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Взрывы прозвучали в Шевченковском районе Киева
Утром российские войска атаковали Шевченковский район Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. В результате атаки повреждены несколько жилых домов, в нежилом здании начался пожар, написал Кличко.
По словам главы офиса президента Украины Андрей Ермак, обстрел произошел из дронов-камикадзе.
В результате утреннего обстрела Киева один человек погиб, еще трое госпитализированы
Из-за утреннего обстрела центра Киева дронами-камикадзе погибла одна женщина, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, еще трое человек госпитализированы, а спасатели продолжают разбирать завалы.
Один человек продолжает находиться под обломками, написал Кличко.
Обстрел Киева и первый обмен женщинами-военнопленными. Главное о войне за 17 октября
Российские войска обстреляли Киев, Николаев, Днепропетровскую и Сумскую области Украины
В Киеве от обстрелов дронами-камикадзе погибли четверо человек, написал мэр города Виталий Кличко. По его словам, среди погибших оказалась молодая пара — девушка находилась на шестом месяце беременности.
Всего в сторону города направлялись 28 дронов. Часть из них удалось сбить.
Все учебные учреждения Киева работали в дистанционном режиме, сообщили в городской администрации.
Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) по факту обстрелов Киева 17 октября. Одно из них касается обстрела жилого здания, второе — объекта критической инфраструктуры.
В Николаеве удары затронули объекты промышленной инфраструктуры, повреждены резервуары с подсолнечным маслом. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Сенкевич. На складе фармацевтики начался пожар, написал Сенкевич.
Обстрелы коснулись и Сумской, Днепропетровской областей, сообщили местные власти. В Днепропетровской области случился пожар и серьезные повреждения на объекте критической инфраструктуры, написал глава местной ОВА Валентин Резниченко.
В Сумской области от обстрелов погибли трое человек, сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий. Еще девять человек получили ранения, добавил он. Удары пришлись на объекты критической инфрастуктуры, написал Живицкий.
Украина обменяла 108 женщин-военнопленных
Украина произвела «первый полностью женский обмен» военнопленными с Россией, в результате чего возвратила 108 плененных женщин, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 — рядовых и сержантов. Из них — 35 защитниц из ВСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГПСУ и 12 гражданских», — отчитался Ермак.
По его словам, среди освобожденных пленниц были в том числе женщины, попавшие в плен еще до начала войны.
«Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм"», — сказал Ермак.
Украинская полиция эксгумировала 187 тел из массовых захоронений в Лимане
В Лимане украинская полиция эксгумировала 187 из массовых захоронений, пишет «Украинская правда» со ссылкой на брифинг с участием пресс-офицерки полиции Донецкой области Александры Гаврилко.
Как уточнила Гаврилко, 152 тела принадлежат мирным жителям, а 35 — военнослужащим. По предварительным результатам осмотра, большинство из них погибли в результате взрывных травм.
Всего в городе есть еще около 40 могил, которые остаются неисследованными из-за их труднодоступности, добавила Гаврилко.
Обстрелы украинских городов и уничтожение энергетической инфраструктуры. Главное о войне за 18 октября
Украинские власти сообщили об обстрелах Киева, Харькова, Днепра, Житомира и Сум
Под утренние обстрелы попали Днепр, Житомир, Николаев и Киев, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. О взрывах в Харькове рассказал мэр города Игорь Терехов.
По словам главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, российские военные дважды ударили по по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Это привело к пожару и разрушениям. Кроме того, от дельные районы города остались без электричества.
В Житомире два удара пришлись на объект энергообеспечения. В Харькове прогремели две серии взрывов в одном из промышленных районов города.
В результате обстрела объектов критической инфраструктуры в Киеве погибли три человека — все были сотрудниками таких объектов, сообщил мэр города Виталий Кличко.
За день российские войска четыре раза обстреляли населенные пункты Сумской области из минометов и артиллерии, написал глава обладминистрации Дмитрий Живицкий.
В результате обстрелов погибли двое жителей Юнакивской громады, еще один человек ранен. От ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры: амбулатория, котельная и линия электропередач в Юнакивской громаде, здание спасателей и детский спортзал в Хотинской громаде, дом культуры, школа, детская площадка и линия электропередач в Новослободской громаде.
ГСЧС: за последние 10 дней Россия нанесла около 190 ударов ракетами и дронами по 16 областям Украины
С 7 по 18 октября российские войска нанесли около 190 ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и Киеву. Об этом сообщила ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, удары были нанесены в основном по энергетической инфраструктуре, а также по гражданским постройкам — это многоэтажки и частные дома. Повреждены 380 зданий, 140 из которых — жилые.
Под обстрелами погибли более 70 украинцев, травмы получили более 240 человек, сообщает ГСЧС.
Зеленский: за неделю обстрелов уничтожено 30% украинских электростанций
Президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, что с начала массовых обстрелов 10 октября в Украине уничтожено 30% электростанций.
«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом», — написал Зеленский.
Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
️Президент России Владимир Путин ввел военное положение на территориях аннексированных Херсонской и Запорожской областей Украины, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщают РИА «Новости».
Перемещение жителей Херсона и снос мемориала жертвам голодомора. Главное о войне за 19 октября
Пророссийские власти Херсона начали перемещать жителей на другой берег Днепра
В Херсоне «началось организованное перемещение жителей» на левый берег Днепра, а въезд гражданских лиц в область закрывается на неделю, сообщают администрация херсонского города Алешки и назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как утверждается в сообщении администрации Алешек, для перемещения жителей были запущены паромы и развернут пункт временного размещения. Все российские органы власти в Херсоне уже переезжают на другой берег.
В самом городе, по утверждению Сальдо, проходит подомовый обход жителей с просьбой «выехать на случай прорыва дамбы из-за ударов ВСУ». Утром администрация аннексированной области рассылала СМС-оповещения с призывом покинуть город из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины.
В оккупированном Мариуполе снесли мемориал жертвам голодомора
В находящемся под контролем России городе Мариуполе демонтировали установленный 18 лет назад мемориал жертвам голодомора и политических репрессий, сообщает РИА «Новости».
Как пишет агентство, гранитный постамент планируют переработать на стройматериалы.
Памятник жертвам голодомора был установлен в Мариуполе 26 ноября 2004 года при президенте Леониде Кучме. На него нанесли две надписи на русском и украинском языках: «Жертвам голодомора 1932-1933 гг. и политических репрессий» и «Не забудем трагедий минувшего, чтобы не пережить их вновь».
В результате ночного обстрела Орехова пострадали восемь мирных жителей
В результате российского обстрела Орехова пострадали восемь мирных жиелей, сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух.
Как уточнил чиновник, все пострадавшие госпитализированы. От обстрела пострадали частные постройки и здание местной администрации. Кроме того, в городе пропало электро- и водоснабжение.
Российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС
Российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области. На месте возник пожар, там работают спасатели, сообщила своем телеграм-канале председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
Жертв в результате обстрела нет. Онищук призвала жителей области ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00.
Позже председатель ОВА сообщила, что пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован.
Спутниковые снимки «Зябровки», заявления ВСУ и обстрелы Украины. Главное о войне за 20 октября
Украинские власти сообщили об обстреле специализированной школы в Запорожской области
Утром российские войска обстреляли специализированную школу в Камышевахе Запорожкой области, сообщил замглавы Офиса Украины Кирилл Тимошенко. В результате обстрела никто не пострадал.
Обстрелы Криворожского района и Николаевщины
Ночью российская армия обстреляла Криворожский район, сообщил глава Днепропертовской областной администрации Микола Лукашук. По его словам, целью были промышленные и энергетические объекты. Жертв нет.
Атаке подверглась и Николаевщина, написал глава области Виталий Ким. По его словам, украинская сторона сбила 14 иранских дронов Shahed-136.
В самом Николаеве дронами атаковали одно из учебных учреждений; один из дронов упал на частную закрытую территорию. Возникшие там пожары были быстро потрушены. Информации о жертвах нет.
«Радыё Свабода»: на аэродроме «Зябровка» появляются песчаные насыпи, прибыло больше российской техники и военных
«Радыё Свабода» опубликовала спутниковые снимки военного аэродрома «Зябровка» под Гомелем.
Исходя из них, журналисты сделали вывод, что на аэродроме появилось больше песчаных насыпей. Источник издания отметил, что в последнее время туда прибыли российские военные и их техника.
«На самом деле на "Зябровку" российская военная техника и живая силы прибыли еще недели полторы назад. Россияне там оставались еще с весны, но ограниченным количеством. На "Зябровку" доступ, как и ранее, закрыт. Как стояли, так и стоят войска РФ, но теперь там больше техники и людей», — сказал он.
Кроме того, телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил, что в страну завозят боеприпасы с российского Приморского края.
ВСУ: угроза нового наступления с территории Беларуси растет, но его направление может измениться
Заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что российская армия может снова использовать территорию Беларуси для наступления на Украину. Об этом он рассказал на брифинге.
По его словам, в этот раз речь идет о наступлении не на Киев, а в западном направлении.
«В этот раз направление наступления может быть изменено на запад беларуско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров», — сказал он.
Российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС
Российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать», — рассказал он.
По словам Зеленского, после взрыва дамбы Запорожская АЭС может остаться без воды для охлаждения. Возможные последствия этого он назвал «исторической катастрофой».
Деоккупация в украинских областях и обстрелы Запорожья. Главное о войне за 21 октября
Более 600 населенных пунктов деоккупировали украинские войска в Херсонской и Харьковской областях
Украинские войска деоккупировали более 600 населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях, об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Речь о 88 населенных пунктах в Херсонской области и 551 - в Харьковской, сказал он.
Под обстрел попали Харьковская область и Запорожье
Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал, что при обстреле областного центра пострадали пять человек.
По его словам, пострадала промышленная инфраструктура в Киевском районе Харькова.
В результате утреннего обстрела Запорожья пострадали четыре сотрудника полиции и один мирный житель, сообщает администрация Запорожской области.
В администрации области утверждают, что российские войска обстреляли ракетами центр города. По предварительным данным, один из снарядов попал на территорию образовательного учреждения. Кроме того разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры.
Российские войска обстреляли несколько регионов Украины; в Киеве ракеты сбиты средствами ПВО
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил об очередных ракетных обстрелах Украины.
«Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины — инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ. Все будет Украина», — написал Ермак.
Мэр Луцка Игорь Полищук написал о прилете ракеты в объект энергетики. Ударной волной был поврежден частный дом, один человек получил пострадал. В Одесской области ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах пропало электричество.
Киеве ракеты сбили средства ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Экономьте электроэнергию и с пониманием отнеситесь к ограничению ее поставки», — написал он.
Также о прилетах ракет сообщили власти Хмельницкого, Ровенской и Кировоградской областей.
Власти Украины сообщили, что после утренней атаки больше миллиона жителей остались без электричества
Больше миллиона украинцев остались без электричества в результате утренних атак по энергетической инфраструктуре, сообщает заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его данным, временно отключены 672 000 абонентов в Хмельницкой области, 188 400 — в Николаевской, 102 000 — в Волынской, 242 000 — в Черкасской, 174 790 — в Ровенской, 61 913 — в Кировоградской и 10 500 — в Одесской.
Ранее «Укрэнерго» рассказало, что масштаб повреждений после утренних обстрелов сопоставим с последствиями атаки, которую Россия провела 10-12 октября. В связи с этим власти Украины вынуждены отключать электричество в Киеве и 10 областях.
«Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками», — объяснило ведомство.
Обстрелы девяти областей Украины, миллион украинцев без света и обстрел в Белгородской области. Главное о войне за 22 октября
Российские войска обстреляли ракетами девять областей Украины; повреждены энергетические объекты
Утром российские войска нанесли ракетные удары по девяти областям Украины, следует из сводки Генштаба.
В результате сегодняшних ударов пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
В Киеве ракеты сбили системы ПВО, рассказал мэр города Виталий Кличко.
Власти Украины сообщили, что больше миллиона человек остались без света после утренней атаки
Больше миллиона украинцев остались без электричества в результате утренних атак по энергетической инфраструктуре, сообщает заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его данным, временно отключены 672 000 абонентов в Хмельницкой области, 188 400 — в Николаевской, 102 000 — в Волынской, 242 000 — в Черкасской, 174 790 — в Ровенской, 61 913 — в Кировоградской и 10 500 — в Одесской.
По данным «Укрэнерго», масштаб повреждений энергоструктуры Украины сопоставим с последствиями атаки, которую Россия провела 10-12 октября.
Власти Украины будут вынужденно отключать электричество в Киеве и 10 областях: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской.
«Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками», — отмечают в «Укрэнерго».
Белгородский губернатор сообщил об обстреле, при котором погибли 2 человека
В городе Шебекино в Белгородской области после обстрела погибли два человека, сообщает губернатор Вячеслав Гладков со ссылкой на данные МЧС.
Ранее он писал об 11 пострадавших, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.
Как уточняет Следственный комитет РФ, по предварительным данным, один из погибших — несовершеннолетний.
«В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов», — добавил Гладков.
Также в городе после обстрела загорелся торговый центр, сообщают SHOT и Mash.
Обстрелы Николаева и рассказы о «грязной бомбе». Главное о войне за 23 октября
Российские войска обстреляли Николаев и Никополь
В результате удара по Никополю ранения получили пятеро человек, написал глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, в городе повреждены частные предприятия и детский сад.
В Николаеве одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив одну из квартир, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Под обстрел попал и соседняя многоэтажка, теплотрасса, детская площадка, и складское здание. Пять человек получили ранения, еще двух — госпитализировали, написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Министр обороны России рассказал трем коллегам из НАТО о заметке РИА «Новости» о «провокации ВСУ с грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Великобритании, Франции и Турции, чтобы рассказать о заметке РИА «Новости» о предполагаемой «провокации ВСУ с грязной бомбой».
Утром агентство написало, что ВСУ готовит «провокацию» на территории Украины — разрыв «грязной бомбы». В своем материале РИА «Новости» ссылались на «заслуживающие доверия источники в разных странах», в том числе в Украине.
«Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику», — написано в материале.
Министр иностранных дел Украины назвал сообщение о подготовке такой провокации ложью, которая «настолько же абсурдна, насколько и опасна».
«Во-первых, Украина является приверженцем Договора о нераспространении ядерного оружия: у нас нет "грязной бомбы" и мы не собираемся ее приобретать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами», — написал он в твиттере.
В Донецкой области из-за обстрелов погибли трое мирных жителей
В селе Курдюмовка Донецкой области в результате обстрела артиллерией погибли трое человек, сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
По его словам, снаряды попали в два жилых дома. Под обломками одного из них погибла супружеская пара, а при пожаре во втором доме — еще один местный житель.