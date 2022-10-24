Тридцать пятая неделя войны в Украине. Сводки

Интервью руководителя ГУР и заявление пророссийских властей в Херсоне. Главное о войне за 24 октября

Пророссийские власти Херсонской области объявили о формировании отрядов теробороны

Назначенные Россией власти Херсонской области объявили о начале формирования отрядов территориальной обороны. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации.

«Все желающие могут выехать на левый берег Днепра в любой момент — с Речного вокзала каждый день отходят катера до г. Алешки и до г. Голая Пристань. В то же время для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — пишет администрация.

Руководитель ГУР: в Беларуси находятся 3200 российских военных, но признаков наступления на Киев пока нет

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал «Украинской правде» ситуацию на беларуско-украинской границе.

По его словам, в Беларуси находятся 3200 российских военных, но «они без тяжелой техники».

«Напротив, Беларусь свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в Россию. Физически, чем они с нами будут воевать? Я не понимаю. И они не понимают», — считает Буданов.

Он утверждает, что сейчас признаков наступления на Киев из нашей страны нет.

«Хочу вам напомнить, что история с атакой беларусов на Украину в наших медиа появляется где-то с апреля месяца. Приблизительно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра на нас нападут эти страшные легионы беларусов. Но реальность немного другая, и я много раз развенчивал эти мифы», — сказал он.