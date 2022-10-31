Тридцать шестая неделя войны в Украине. Сводки

В нескольких городах Украины произошли взрывы, на территории всей страны объявлена воздушная тревога

В нескольких городах Украины произошли взрывы и работают системы ПВО, сообщают главы местных администраций и корреспонденты «Суспiльне». На территории всей страны объявлена воздушная тревога.

Местные власти сообщили о взрывах в Харькове, Харьковской области и Черкасской области. Власти Запорожья сообщили об атаке на объект критической инфраструктуры. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о пусках ракет в сторону города.

Корреспонденты «Суспiльне» сообщили также о взрывах в Киеве и перебоях с электричеством в городе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что часть города обесточена, в нескольких районах не хватает водоснабжения.