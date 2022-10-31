Тридцать шестая неделя войны в Украине. Сводки
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31 октября 2022, 9:39
Тридцать шестая неделя войны в Украине. Сводки

31 октября украинские власти сообщили о взрывах сразу в нескольких городах. На территории всей страны ввели воздушную тревогу. «Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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9:39

В нескольких городах Украины произошли взрывы, на территории всей страны объявлена воздушная тревога

В нескольких городах Украины произошли взрывы и работают системы ПВО, сообщают главы местных администраций и корреспонденты «Суспiльне». На территории всей страны объявлена воздушная тревога.

Местные власти сообщили о взрывах в Харькове, Харьковской области и Черкасской области. Власти Запорожья сообщили об атаке на объект критической инфраструктуры. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о пусках ракет в сторону города.

Корреспонденты «Суспiльне» сообщили также о взрывах в Киеве и перебоях с электричеством в городе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что часть города обесточена, в нескольких районах не хватает водоснабжения.

 
 
 
 
 
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