Тридцать седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы и перебои с электричеством. Главное о войне в Украине за 7 ноября
Россия обстреляла 30 украинских городов
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 30 населенных пунктов в Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях, сообщает Генштаб ВСУ. Были нанесены четыре ракетных и 24 авиационных удара, более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По данным замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко за прошедшие сутки погибли три человека, ранены семеро.
Укрэнерго сообщило о продолжающихся отключениях электричества
По сообщению Укрэнерго, 7 ноября с проблемами с электричеством были в Киеве и шести областях страны — Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской.
Как отметил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, без света остается около 4,5 миллионов человек.
Российские удары по Краматорску и задержанные в Херсонской области. Главное о войне за 8 ноября
Из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли три мирных жителя, ребенок получил ранения
За 7 ноября в Донецкой области от российских обстрелов погибли три человека, еще семеро получили ранения, сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко. В Ямполе нашли тела четырех погибших во время оккупации поселка.
Из-за удара по Краматорску восьмилетний ребенок получил ранения, написал Кириленко. Снаряды прилетели в район одной из школ, сообщил он.
Украина вернула домой 38 тел погибших военных
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о передаче домой 38 тел погибших украинских военных.
Всего, как утверждает ведомство, вернуть удалось 663 тела погибших.
ФСБ России: в Херсонской области задержаны девять диверсантов СБУ, готовивших теракт против администрации региона
Российская ФСБ отчиталась о задержании в Херсонской области девятерых «участников диверсионно-разведывательной группы СБУ», которые, по версии ведомства, готовили «теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона», пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«Выявлены и задержаны 9 граждан Украины, а их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей скрываются за пределами Российской Федерации», — рассказали в ФСБ.
По сообщению ведомства, у задержанных изъяли взрывчатку, детонаторы, гранаты, стрелковое оружие и «специальные средства разведки».
«Обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации», отчитались в ФСБ.
Против задержанных возбудили уголовное дело о теракте (статья 361 УК РФ).
Оккупационные власти Херсонской области сообщили о смерти вице-губернатора Кирилла Стремоусова
Замглавы оккупационной администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Смерть Стремоусова подтвердил и глава назначенной Россией администрации в Херсонской области Владимир Сальдо.
«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения», — сказал пророссийский министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
Украинские власти рассказали о «возможной инсценировке». По словам заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в комментарии «Суспільному», информация о гибели Стремоусова не подтверждена.
Российское командование сообщило о выводе своих войск из Херсона
Российская армия покидает Херсон, объявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Об этом рассказал и российский назначенный командующим сил «специальной военной операции» Сергей Суровикин.
«Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск», — сказал он.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в комментарии Reuters, говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано.
«Не имеет смысла говорить о российском уходе, пока над Херсоном не развивается украинский флаг», — сказал он.
Вывод российских войск из Херсона и пострадавшие в Днепре. Главное о войне за 9 ноября
Российское командование сообщило о выводе своих войск из Херсона
Российская армия покидает Херсон, объявил министр обороны России Сергей Шойгу и командующий сил «специальной военной операции» Сергей Суровикин.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в комментарии Reuters, говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано.
Кроме того, в твиттере Подоляк написал, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон.
«В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион взимаются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», — отметил он.
Оккупационные власти Херсонской области сообщили о смерти вице-губернатора Кирилла Стремоусова
Замглавы оккупационной администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.
Пророссийский Минздрав Херсонской области сообщил, что замглавы назначенной Россией администрации Кирилл Стремоусов погиб при столкновении трех машин, в ДТП также пострадали еще два человека.
Украинские власти рассказали о «возможной инсценировке». По словам заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в комментарии «Суспільному», информация о гибели Стремоусова не подтверждена.
Четверо жителей Днепра пострадали от атаки дронов-беспилотников
В Днепре после российской атаки дронами-камикадзе пострадали четверо работников логистического предприятия, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.
По словам Резниченко, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за атаки разрушены склады предприятия, а также произошло возгорание примерно 3 000 квадратных метров его территории. Огонь потушили прибывшие на место пожарные.
СБУ отчиталась о «нейтрализации диверсионно-разведывательной группы ФСБ» в Киеве и Сумской области
Контрразведка СБУ «нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ» в ходе спецоперации в Киеве и Сумской области, пишет пресс-служба ведомства.
По версии спецслужбы, задержанные «разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск».
«Одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники», — пишет пресс-служба.
Как считают в СБУ, «группу диверсантов» сформировал кадровый сотрудник ФСБ, в нее вошел житель Сумской области, завербованный после вторжения России в Украину.
«Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению враждебных задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации», — уточняют в СБУ.
По версии спецслужбы, завербованный житель Сумской области «привлек к подрывной деятельности» еще одного местного жителя.
«Для сбора разведданных они "в темную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали подразделения Сил обороны. Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты в РФ», — пишет СБУ.
Как утверждают в спецслужбе, силовики задержали «диверсантов», когда те забирали оружие из тайника в Сумской области. В самом тайнике обнаружили две противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями, две боевые гранаты РГО и автомат Калашникова. У них дома, добавляют в СБУ, силовики нашли компьютеры и телефоны с доказательствами переписки с представителем ФСБ.
Задержанных подозревают по статьям о госизмене часть 2 статьи 111 УК Украины) и несанкцированном распространении информации в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). В случае с одним из задержанных ведомство рассматривает вопрос о дополнительной квалификации его действий как подготовки к диверсии (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 113 УК Украины).
Освобождение Снигиревки и обстрелы Запорожья. Главное о войне за 10 ноября
Украинские войска освободили Снигиревку и еще 12 населенных пунктов
ВСУ освободили от российской оккупации Снигиревку в Николаевской области, видео военных об этом опубликовала «Украинская правда».
«10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона», — говорит один из военных на видео.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем твиттере опубликовал эмодзи птицы.
Как пишет украинская служба Би-би-си, Снигиревка — стратегически важный город — из него открываются пути к Херсону, Николаеву и Кривому Рогу.
Кроме того, генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще 12 украинских населенных пунктов.
В результате российских обстрелов Донецкой области погибли три мирных жителя
Из-за российских обстрелов в Бахмуте погибли два мирных жителя, еще один человек погиб в Павловке Донецкой области. Об этом сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко.
Как добавил Кириленко, еще 12 человек получили ранения.
Также украинские силовики в Яровой обнаружили тела пятерых «убитых россиянами» во время оккупации. Идет ли речь о мирных жителях или военных — не уточняется.
Офис Зеленского: российские военные обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области
За прошедшие сутки российские военные обстреляли Запорожскую область 71 раз, под удар попали 16 населенных пунктов и 35 объектов инфраструктуры, рассказал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Разрушены 11 объектов. Один человек ранен. Утром обстреляли Вольнянск, четыре прилета из РСЗО С-300. Разрушено частное предприятие. Бомбили ангары», — написал он.
Как сообщил председатель Запорожской обладминистрации Александр Старух, российские военные утром нанесли ракетные удары по территории агропредприятия в Вольнянском районе. В результате обстрелов пострадали хозяйственные постройки и техника. По предварительным данным, жертв нет.
Антоновский мост возле Херсона разрушен при отступлении российских войск
Антоновский мост, который соединяет левый и правый берег Днепра возле Херсона, разрушен. Об этом рассказал сотрудник российской «Комсомольской правды» Александр Коц и читатели украинского «Суспільне Херсон».
Российское министерство обороны сообщило, что переброска российских войск на левый берег Днепра завершена, передает РИА «Новости».
Херсонское издание «Мост» сообщило, что российские военные перед отступлением разрушали инфраструктуру города. По информации журналистов, там взорвали котельные, объект Облэнерго и телецентр, город остался без электричества и связи.
ГУР сообщило, что в Херсон заходят части ВСУ и призвало российских военных сдаваться в плен
Главное управление разведки Украины сообщило, что в Херсон заходят части ВСУ и призвало российских военных сдаваться в плен.
«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.
У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен», — написало ведомство в своем телеграм-канале.
ВСУ в Херсоне и обмен пленными. Главное о войне за 11 ноября
ГУР: «Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ»
Главное управление разведки Украины сообщило, что в Херсон заходят части ВСУ и призвало российских военных сдаваться в плен.
«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен», — написало ведомство в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что переброска российских войск на левый берег Днепра завершена.
«При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено», — говорилось в сообщении.
Вечером газета «Известия» выложила черно-белое видео с камер наблюдения со взрывом Антоновского моста в Херсоне при отступлении российских военных.
В результате российского обстрела Николаева погибли семь мирных жителей
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о семи погибших в результате обстрела города российскими войсками. По его словам, одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом.
Украина в результате обмена с Россией вернула 45 плененных военнослужащих ВСУ
Украина в ходе обмена военнопленными с Россией вернула 45 служащих ВСУ, сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Среди них солдаты и сержанты, в боях защищавшие наше государство. Также удалось вернуть два тела погибших защитников», — написал он в своем телеграм-канале.
Освобожденные населенные пункты Херсонской области и разрушенная инфраструктура. Главное о войне за 12 ноября
CNN: после начала отвода российских войск из Херсона были разрушены семь мостов и повреждена дамба
За сутки после начала анонсированного Минобороны России отвода войск из Херсона были разрушены не менее семи мостов через Днепр и повреждена дамба, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies, с которыми ознакомился CNN.
Среди семи разрушенных мостов два — автомобильный и железнодорожный — стояли над плотиной в Новой Каховке. По данным CNN, теперь на снимках видно, как вода вытекает из трех шлюзов на дамбе, перекрывающей реку Днепр.
Среди других разрушений — поваленная телевышка в Херсоне. Исполнительный директор электрической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил в эфире «Суспiльного», что в Херсоне «разрушена вся энергосистема». «Там не то чтобы графиков, там вообще нет электроэнергии», — сказал он.
Украина освободила более 60 населенных пунктов в Херсонской области
Более 60 населенных пунктов освободили ВСУ в Херсонской области, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам.
По его словам, на освобожденной от российских войск территории работают взрывотехники, уже изъято почти 2 тысяч взрывоопасных предметов — мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов.