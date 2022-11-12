Тридцать седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Вывод российских войск из Херсона и пострадавшие в Днепре. Главное о войне за 9 ноября

Российское командование сообщило о выводе своих войск из Херсона

Российская армия покидает Херсон, объявил министр обороны России Сергей Шойгу и командующий сил «специальной военной операции» Сергей Суровикин.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в комментарии Reuters, говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано.

Кроме того, в твиттере Подоляк написал, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон.

«В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион взимаются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления», — отметил он.

Оккупационные власти Херсонской области сообщили о смерти вице-губернатора Кирилла Стремоусова

Замглавы оккупационной администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Пророссийский Минздрав Херсонской области сообщил, что замглавы назначенной Россией администрации Кирилл Стремоусов погиб при столкновении трех машин, в ДТП также пострадали еще два человека.

Украинские власти рассказали о «возможной инсценировке». По словам заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в комментарии «Суспільному», информация о гибели Стремоусова не подтверждена.

Четверо жителей Днепра пострадали от атаки дронов-беспилотников

В Днепре после российской атаки дронами-камикадзе пострадали четверо работников логистического предприятия, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за атаки разрушены склады предприятия, а также произошло возгорание примерно 3 000 квадратных метров его территории. Огонь потушили прибывшие на место пожарные.

СБУ отчиталась о «нейтрализации диверсионно-разведывательной группы ФСБ» в Киеве и Сумской области

Контрразведка СБУ «нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ» в ходе спецоперации в Киеве и Сумской области, пишет пресс-служба ведомства.

По версии спецслужбы, задержанные «разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск».

«Одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ. Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники», — пишет пресс-служба.

Как считают в СБУ, «группу диверсантов» сформировал кадровый сотрудник ФСБ, в нее вошел житель Сумской области, завербованный после вторжения России в Украину.

«Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению враждебных задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации», — уточняют в СБУ.

По версии спецслужбы, завербованный житель Сумской области «привлек к подрывной деятельности» еще одного местного жителя.

«Для сбора разведданных они "в темную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали подразделения Сил обороны. Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты в РФ», — пишет СБУ.

Как утверждают в спецслужбе, силовики задержали «диверсантов», когда те забирали оружие из тайника в Сумской области. В самом тайнике обнаружили две противотанковые мины ТМ-62М со взрывателями, две боевые гранаты РГО и автомат Калашникова. У них дома, добавляют в СБУ, силовики нашли компьютеры и телефоны с доказательствами переписки с представителем ФСБ.

Задержанных подозревают по статьям о госизмене часть 2 статьи 111 УК Украины) и несанкцированном распространении информации в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). В случае с одним из задержанных ведомство рассматривает вопрос о дополнительной квалификации его действий как подготовки к диверсии (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 113 УК Украины).