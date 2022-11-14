Тридцать восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Зеленский в Херсоне и обстрелы Днепропетровской области. Главное о войне за 14 ноября

Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон и вручил награду беларускому добровольцу

Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон и принял участие в церемонии поднятия украинского флага на центральной площади города, пишет офис президента Украины.

Он поблагодарил украинских военных и отметил, что российские войска оставили после себя большое количество разрушенных домов, поврежденные коммуникации и расстрелянные автомобили.

Во время церемонии награждения военных ВСУ Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого III степени беларускому добровольцу из батальона «Террор».

Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

Ночью россияне обстреливали громады Никопольского района, сообщил глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, под ударом оказались Марганецкая и Красногригорьевская громады — российские военные направили туда более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии.

В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала — 45 000 семей в Марганце и ближайших населенных пунктах остались без воды. Снаряды повредили дома и машины, пострадавших нет.

Владимир Путин подписал указ, который позволяет принимать на службу в российскую армию иностранных граждан

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет принимать на службу в российскую армию иностранных граждан. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации России, замечает «Бабель».

Указ вносит изменения в порядок прохождения военной службы в России. Согласно ему, в российскую армию могут попасть как и люди с иностранным гражданством, так и те россияне, которые имеют разрешение на проживание в других странах, пишет «Бабель».