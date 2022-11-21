Тридцать девятая неделя войны в Украине. Сводки

Признание России страной-террористкой и обстрелы Украины. Главное о войне за 21 ноября

Министерство экономики Украины: как минимум 5 миллионов жителей страны потеряли работу из-за войны

Как минимум 5 миллионов жителей Украины потеряли работу из-за войны, сообщила замминистра экономики страны Татьяна Бережная.

«Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы», — сказала она.

Российские войска обстреляли Херсонскую и Харьковскую области, есть погибшие и раненые

Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне, рассказал замглавы областной рады Юрий Соболевский.

В результате атаки на город погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Ночью российские войска обстреляли инфраструктуру и жилые дома в Бериславе, пишет издание «Суспільне» со ссылкой на главу районной администрации Владимира Литвинова.

«Берислав обстреливали из минометов. Вчера под обстрелами были Новоалександровская и Новорайская громады», — сказал он.

Вечером 20 ноября российские военные нанесли ракетный удар «системой С-300» по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковской области, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его словам, ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом, погибла 38-летняя женщина, еще не менее двух человек пострадали.

В самом Купянске обстрелами повреждены складские помещения и объекты гражданской промышленности. Синегубов добавил, что под обстрел попали Харьковский и Чугуевский районы.

По словам Тимошенко, всего за 20 ноября в Украине от российских обстрелов погибли 4 мирных жителя.

Офис генпрокурора Украины: полицейские и прокуроры обнаружили в Херсоне четыре помещения для пыток

Офис генпрокурора Украины сообщает о четырех «пыточных», обнаруженных прокурорами и полицейскими в Херсоне.

По данным следствия, во время оккупации города российские военные и сотрудники спецслужб обустроили «псевдоправохранительные органы» в зданиях Херсонского ИВС, СИЗО и одного из отделов полиции.

В пресс-релизе говорится, что в зданиях нашли части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат для «пыток током» и лампу накаливания, а из стен извлекли пули.

«В камерах и подвалах к людям применяли разные методы пыток, физическое и психологическое насилие», пишет офис генпрокурора.

Еще одно помещение для пыток нашли в офисном здании во время проведения следственных действий с потерпевшим — там лежала часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористкой

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористкой и призвала создать специальный Международный трибунал о российской агрессии в Украине, сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

По его словам, резолюцию поддержали все 30 сран НАТО.

«Такой трибунал позволит засудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации», — написал он в своем фейсбуке.