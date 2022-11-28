Сороковая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Херсонской области и повреждения гражданской инфраструктуры. Главное о войне за 28 ноября

За сутки из-за российских обстрелов в Украине погибли четыре мирных жителя

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли два человека, в Запорожской и Херсонской области — по одному погибшему. Всего за сутки 27 ноября ранения получили 11 человек, пишет замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Херсонскую область за сутки обстреляли 30 раз, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

Под обстрел попали 18 населенных пунктов, а также Херсон. По словам Янушевича, снаряды попали в жилые дома.

Минобороны Украины: 97% целей российских ракетных ударов — гражданские объекты

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 97% целей ракетных ударов России по Украине в последние 9 месяцев — объекты гражданской инфраструктуры.

«За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские. Мы боремся против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности», — написал он в своем твиттере.