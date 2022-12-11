Сорок первая неделя войны в Украине. Сводки

Массированный обстрел Украины и ЧП на российских аэродромах. Главное о войне за 5 декабря
Российские войска выпустили по Украине более 70 ракет, есть раненые и погибшие мирные жители
Российские войска выпустили по территории Украины более 70 ракет, более 60 из которых удалось сбить силами ППО, сообщили в Вооруженных силах Украины.
В Одессе из-за обстрелов полностью отключено водоснабжение, рассказали в «Инфоксовдоканале». В Одесской области из-за ударов повреждены два объекта инфраструктуры.
В селе Новософиевка Запорожской области от ракетных ударов погибли два человека, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения. В селе повреждены частные дома, написал он.
Сумская область полностью без электроснабжения. Экстренное отключение применили, чтобы предотвратить проблемы в работе объединенной энергетической системы Украины, сообщили в «Сумиобленерго».
Киевское метро, где во время воздушной тревоги прячутся жители города, работает в ограниченном режиме — пассажиров высаживают только на тех станциях, где нет большого скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.
Полиция Молдовы обнаружила ракету недалеко от приграничного с Украиной города Бричаны
В городе Бричаны обнаружили ракету, сообщило Министерство внутренних дел Молдовы.
«Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничников, который из-за сегодняшних бомбардировок РФ усилил свое внимание», — рассказали в министерстве.
Место, куда упала ракета, оградили, пишет пресс-служба ведомства. Ракету какой страны обнаружила полиция Молдовы, не уточняется.
За сутки в Украине от обстрелов погибли пять человек
За сутки 4 декабря в Украине от обстрелов погибли пять мирных жителей, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В Херсонской и Днепропетровской областях рассказали о двух погибших, о еще одном — в Харьковской. Ранения получили семь человек, написал Тимошенко.
В Кривом Роге Днепропетровской области ракета попала в промышленный объект, написал Тимошенко.
В России произошли ЧП на аэродромах
В России под Рязанью и вблизи Энгельса произошли ЧП на аэродромах. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, сообщил ТАСС.
Три человека погибли, еще пятеро получили травмы. На аэродроме вблизи города Энгельс упал неизвестный летательный аппарат, два самолета получили повреждения, написала «Медуза».
Случившееся прокомментировал в твиттере советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — написал он.
Российское Министерство обороны заявило, что ЧП на аэродромах устроил «киевский режим» и подтвердило информацию о трех погибших.
«Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов», — написала пресс-служба ведомства.
Обстрелы Украины и обмен 60 военнопленными. Главное о войне за 6 декабря
Российские войска продолжают обстреливать Украину, есть раненые и погибшие мирные жители
За сутки 5 декабря в Запорожской области из-за российских обстрелов погибли два человека, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В Купянском районе Харьковской области в результате утреннего обстрела погиб 68-летний местный житель, написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Херсоне из-за удара по объекту инфраструктуры и жилому зданию погиб 43-летний работник предприятия. На месте удара случился пожар, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В российском Курске в районе военного аэродрома загорелся нефтенакопитель
В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Видео с последствием прилета беспилотника опубликовал российский телеграм-канал Mash.
Украина и Россия обменялись 60 военнопленными
Россия и Украина обменялись военнопленными, рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Домой вернулись 60 украинских военных — 58 мужчин и две женщины: 15 офицеров, 45 рядовых и сержантов. Кроме того, среди них 34 защитника Мариуполя, 14 из которых были на Азовстали», — написал он.
Обстрелы, гибель полицейских на минной ловушке. Главное о войне за 7 декабря
Российские войска обстреляли Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую область; погибли 3 человека
Ночью российские войска обстреляли две громады Запорожской области, рассказал глава местной ОВА Александр Старух.
Удары пришлись на два села — пострадали три человека, в том числе 15-летняя девочка, написал он. По словам Старуха, для обстрела российские войска использовали беспилотники и ракеты С-300.
Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что за минувшие сутки российские войска обстреляли область 51 раз. Погибли два человека, еще один пострадал. Ранее Янушевич сообщил о погибшем 43-летнем работнике предприятия.
Об обстрелах сообщают и глава Харьковской администрации Олег Синегубов: здесь погибла женщина, еще одна женщина и мужчина ранены.
В Донецкой области при обстреле погибли 8 человек
Восемь человек погибли и еще пятеро были ранены при обстреле города Курахово Донецкой области, сообщает замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, российские войска обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Ракеты попали в рынок, автостанцию, заправки, жилые дома.
Тимошенко также сообщил об обстреле Ямполя Донецкой области, данных о погибших нет.
В Херсонской области четверо полицейских погибли при взрыве фугаса
В Херсонской области около села Федоровка при взрыве минной ловушки погибли четыре полицейских, сообщает Нацполиция Украины. Еще четыре сотрудника ранены.
При взрыве погибли начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.
Как сообщает пресс-служба, полицейские проводили «стабилизационные мероприятия». Среди их обязанностей было разминирование населенных пунктов. Возвращаясь, полицейский попали в минную ловушку, которая привела в действие фугас.
Трое человек скончались на месте, еще один в больнице.
МККК посетил военнопленных, Сенат США признал действия России в Украине геноцидом. Главное о войне за 8 декабря
Комитет Сената США признал действия России в Украине геноцидом
Комитет по международным отношениям Сената США 7 декабря признал действия России в Украине геноцидом, сказано в опубликованной по итогам заседания резолюции.
В тексте документа комитет поддерживает правительство Украины и «трибуналы, международные уголовные расследования для привлечения к ответственности российских политических лидеров и военного руководства».
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, Николаев и Купянск
Ночью российские войска обстреляли из «Градов» Днепропетровскую область, рассказал глава местной ОВА Валентин Резниченко.
Из-за обстрелов ракетами С-300 в Купянске частично разрушен жилой дом, один из снарядов попал в землю рядом с административным зданием, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В Чугуевском районе в результате обстрелов начались пожары на полях, добавил он.
В Николаеве удары пришлись на транспортную базу, написал мэр города Александр Сенкевич.
Представители МККК посетили российских и украинских пленных
Представители Международного комитета Красного креста на днях посетили украинских и российских военнопленных, об этом сказано в пресс-релизе на сайте организации.
Представители МККК провели один двухдневный визит к украинским военнопленным на прошлой неделе, и еще один — на этой. В этот же период посетили и российских пленных. Еще несколько визитов запланировано до конца месяца. Представители организации проверили условия содержания пленных, передали им теплые вещи и предметы гигиены, актуализировали информацию о пленных для их родных.
Обстрелы Донецкой, Херсонской и Харьковской областей. Главное о войне за 9 декабря
За прошедшие сутки погибли шесть жителей Донецкой области
Утром глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что 8 декабря погибли пять мирных жителей Донецкой области — 3 в Бахмуте, 1 в Торецке и 1 в Нетайлово. Еще 2 человека в области получили ранения.
Позже он добавил, что в результате российских обстрелов погиб 1 человек в Торецкой громаде, ранены еще трое.
Утром российские войска обстреляли Херсон, за сутки в области более 60 обстрелов
За сутки российские войска обстреляли Херсонскую область более 60 раз. Утром замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что обстрелов из минометов, артиллерии, танков и РСЗО было 68.
По его словам, 8 декабря в результате обстрелов ранения получили восемь человек. В Херсоне российские войска попали в жилые кварталы — частные, многоквартирные дома и другие здания.
Утром под обстрел попала больница — пострадало детское отделение и морг. В результате удара ранены два человека, сообщило «Суспільне».
Позже днем корреспонденты издания написали, что в городе слышны взрывы.
В вечерней сводке Генштаб Украины сообщил, что российские войска обстреляли из артиллерии Херсон и несколько населенных пунктов на линии соприкосновения войск. По информации Генштаба, есть пострадавшие среди мирных жителей. Об их количестве не сообщается.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли несколько районов Харьковской области, погиб один человек
Российские войска наносили ракетные и артиллерийские удары по Купянскому, Харьковскому, Чугуевскому и Изюмскому районам области, рассказал в утренней сводке глава Харьковской обладминистрации Игорь Синегубов.
В Купянске горели склады продовольственного предприятия. В Харьковском районе повреждены дома, хозпостройки и автомобили пострадали от пожара.
В результате обстрелов ранения получили три человека: две женщины в возрасте 41 года и 64 лет и 40-летний мужчина. Позже он умер в больнице от многочисленных осколочных ран, рассказал Синегубов.
Поставки украинского зерна через Беларусь и обстрел Одесской области дронами-камикадзе. Главное о войне за 10 декабря
Беларусь согласилась на поставки украинского зерна через свою территорию
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке сообщил, что Беларусь согласна, без предварительных условий, на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, передает пресс-служба ООН.
Замглавы белорусского МИДа также напомнил о том, что его страна «добивается разрешения на вывоз своего удобрения, которое в настоящее время находится под санкциями».
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал предложение Беларуси перевозить украинское зерно через свою территорию ловушкой.
«Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях», — передает слова Гитанаса Науседы издание delfi.
Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Оно предусматривает разблокирование работы трех украинских портов, Одесского, Черноморского и порта «Южный», для экспорта украинского продовольствия. Соглашение могут автоматически продлить, если одна из сторон-подписантов не сообщит о желании его изменить или расторгнуть.
С целью продолжения работы «зерновой инициативы» России могут позволить экспортировать свой аммиак тем же коридором, которым Украина сейчас экспортирует продовольствие.
В Херсоне российские войска обстреляли роддом
Российские войска обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Снаряды попали в родильное отделение больницы, написал в своем телеграм-канале заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.
Здание сильно повреждено, но медработники, пациентки и дети не пострадали.
Российские войска ночью атаковали энергетические объекты Одесской области дронами-камикадзе
Российские войска ночью дронами-камикадзе атаковали энергетические объекты в Одесской области, передает оперативное командование «Південь». Информации о пострадавших нет.
В оперативном командовании «Південь» уточнили, что украинская ПВО сбила четыре Shahed-136 над Херсонщиной, четыре — над Николаевщиной и еще два — над одесской областями.
«ДТЕК Одеські електромережі» сообщили, что в результати обстрела было уничтожено сразу несколько объектов энергосистемы. На место прибыли военные, спасатели, экстренные бригады энергетики.
«Из-за масштаба разрушения энергетической инфраструктуры в Одессе отключают электричество всех потребителей, кроме критической инфраструктуры», — написала компания на свой странице в facebook.
Одесская Областная Прокуратура опубликовала фото последствий обстрела.
Российская артиллерия обстреляла Никополь, есть раненые
Ночью Российская артиллерия обстреляла Никополь, четверо пожилых людей получили ранения, написал в своем телеграм-канале председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.
Пожилых супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Еще два человека — 72-летний мужчина и 86-летняя женщина — в состоянии средней тяжести с минно-взрывными травмами госпитализированы.
В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов. Русские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.
Обстрелы Херсона и Мелитополя. Главное о войне за 11 декабря
После обстрела Херсона загорелся жилой дом
В Херсоне ночью были обстреляны объекты инфраструктуры, сообщает глава областной администрации Ярослав Янушевич.
Украинский генештаб уточнил, что обстрелу подверглись и другие населенные пункты на побережье Днепра.
По информации канала «Хуевый Херсон», после обстрела загорелся жилой дом, однако никто не пострадал.
Под Мелитополем обстреляли гостиницу, стороны сообщили о жертвах
10 декабря был обстрелян гостиничный центр «Привал охотника» в Мелитополе. Украинский мэр города Иван Федоров со ссылкой на местных жителей утверждает, что «поджарилось около 200 оккупантов».
«Украинские источники также утверждают, что на базе были расквартированы не рядовые военнослужащие — по некоторым данным, там размещался офицерский состав, в том числе чеченские командиры», — пишет «Русская служба Би-би-си».
По версии Владимира Рогова, который назначен заместителем главы администрации Запорожской области, на базе отдыха погибли два человека и десять пострадали.
Начальник генштаба Беларуси: большую тревогу вызывает граница с Украиной
«Наши южные рубежи, граница с Украиной» ответил начальник генштаба ВС и первый замминистра обороны Виктор Гулевич на вопрос об участке границы, который «вызывает больше всего тревоги» в интервью телеканалу СТВ.
«Украина приняла беспрецедентные меры чтобы разорвать то, что нас связывало. Разграничить, по живому провести эту линию. Нужно отметить, предпосылок с беларуской стороны, помимо голословных угроз, что Беларусь будет осуществлять нападение на Украину, нет», — сказал Гулевич.