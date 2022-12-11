Сорок первая неделя войны в Украине. Сводки

Массированный обстрел Украины и ЧП на российских аэродромах. Главное о войне за 5 декабря

Российские войска выпустили по Украине более 70 ракет, есть раненые и погибшие мирные жители

Российские войска выпустили по территории Украины более 70 ракет, более 60 из которых удалось сбить силами ППО, сообщили в Вооруженных силах Украины.

В Одессе из-за обстрелов полностью отключено водоснабжение, рассказали в «Инфоксовдоканале». В Одесской области из-за ударов повреждены два объекта инфраструктуры.

В селе Новософиевка Запорожской области от ракетных ударов погибли два человека, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, получили ранения. В селе повреждены частные дома, написал он.

Сумская область полностью без электроснабжения. Экстренное отключение применили, чтобы предотвратить проблемы в работе объединенной энергетической системы Украины, сообщили в «Сумиобленерго».

Киевское метро, где во время воздушной тревоги прячутся жители города, работает в ограниченном режиме — пассажиров высаживают только на тех станциях, где нет большого скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.

Полиция Молдовы обнаружила ракету недалеко от приграничного с Украиной города Бричаны

В городе Бричаны обнаружили ракету, сообщило Министерство внутренних дел Молдовы.

«Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничников, который из-за сегодняшних бомбардировок РФ усилил свое внимание», — рассказали в министерстве.

Место, куда упала ракета, оградили, пишет пресс-служба ведомства. Ракету какой страны обнаружила полиция Молдовы, не уточняется.

За сутки в Украине от обстрелов погибли пять человек

За сутки 4 декабря в Украине от обстрелов погибли пять мирных жителей, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В Херсонской и Днепропетровской областях рассказали о двух погибших, о еще одном — в Харьковской. Ранения получили семь человек, написал Тимошенко.

В Кривом Роге Днепропетровской области ракета попала в промышленный объект, написал Тимошенко.

В России произошли ЧП на аэродромах

В России под Рязанью и вблизи Энгельса произошли ЧП на аэродромах. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, сообщил ТАСС.

Три человека погибли, еще пятеро получили травмы. На аэродроме вблизи города Энгельс упал неизвестный летательный аппарат, два самолета получили повреждения, написала «Медуза».

Случившееся прокомментировал в твиттере советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — написал он.

Российское Министерство обороны заявило, что ЧП на аэродромах устроил «киевский режим» и подтвердило информацию о трех погибших.

«Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов», — написала пресс-служба ведомства.