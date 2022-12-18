Сорок вторая неделя войны в Украине. Сводки

Россия обстреляла Донецкую область, трое саперов погибли при разминировании. Главное о войне за 12 декабря

В результате российского обстрела Горняка в Донецкой области погибли два человека, еще десять получили ранения

Два человека погибли в результате российского обстрела Горняка в Донецкой области, сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

По факту обстрела украинская прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины). По версии следствия, утром 12 декабря российские войска с помощью кассетных боеприпасов и системы залпового огня «Ураган» обстреляли Горняк, попав в центральную часть города.

В Херсоне из-за обстрела погибла одна женщина, еще четыре человека получили ранения, пишет Генпрокуратура Украины. Удар пришелся на многоэтажный жилой дом.

В Херсонской области взорвали автомобиль «первого вице-губернатора»

В Скадовске взорвали автомобиль Виталия Булюка, назначенного Россией «первого вице-губернатора» оккупированной Херсонской области, о взрыве сообщили в телеграм-канале Скадовского горсовета. Сам Булюк находится в больнице с травмами, его водитель скончался на месте. После произошедшего взрыва оккупационные власти закрыли город на въезд и выезд, проводятся проверки документов и обыски.

Трое пиротехников погибло при разминировании в Донецкой области

Группа пиротехников подорвалась на взрывчатке во время проведения работ по разминированию в селе Константиновка Краматорского района, сообщает ГСЧС Украины. Три человека погибло на месте, еще двое ранены и находятся в больнице.