Сорок вторая неделя войны в Украине. Сводки

Россия обстреляла Донецкую область, трое саперов погибли при разминировании. Главное о войне за 12 декабря
В результате российского обстрела Горняка в Донецкой области погибли два человека, еще десять получили ранения
Два человека погибли в результате российского обстрела Горняка в Донецкой области, сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.
По факту обстрела украинская прокуратура начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины). По версии следствия, утром 12 декабря российские войска с помощью кассетных боеприпасов и системы залпового огня «Ураган» обстреляли Горняк, попав в центральную часть города.
В Херсоне из-за обстрела погибла одна женщина, еще четыре человека получили ранения, пишет Генпрокуратура Украины. Удар пришелся на многоэтажный жилой дом.
В Херсонской области взорвали автомобиль «первого вице-губернатора»
В Скадовске взорвали автомобиль Виталия Булюка, назначенного Россией «первого вице-губернатора» оккупированной Херсонской области, о взрыве сообщили в телеграм-канале Скадовского горсовета. Сам Булюк находится в больнице с травмами, его водитель скончался на месте. После произошедшего взрыва оккупационные власти закрыли город на въезд и выезд, проводятся проверки документов и обыски.
Трое пиротехников погибло при разминировании в Донецкой области
Группа пиротехников подорвалась на взрывчатке во время проведения работ по разминированию в селе Константиновка Краматорского района, сообщает ГСЧС Украины. Три человека погибло на месте, еще двое ранены и находятся в больнице.
Проверка боевой готовности и прилет истребителей в Беларусь. Главное о войне за 13 декабря
Ночью россияне обстреляли приграничные районы Харьковской области
Российские войска обстреляли из минометов и артиллерии Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы Харьковской области Украины, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, одна из ракет комплекса С-300 попала в двухэтажное здание. В результате пожара здание разрушено. Один из снарядов, попал в автомобиль медслужбы и ранил фельдшера.
В Беларуси началась «внезапная проверка» боевой готовности
В Беларуси по поручению Александра Лукашенко начата «внезапная проверка» боевой готовности, сообщает Минобороны.
В рамках проверки войска выдвинуться в назначенные район и организуют охрану и обороны. Также будут наведены мостовые перепрвы через реки Неман и Березина.
«Беларускі Гаюн»: в Беларусь прилетели три МиГ-31К ВСК России
По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в Беларусь прилетели три истребителя МиГ-31К ВСК России.
Все трое приземлились на аэродроме в Мачулищах, пишет мониторинговая группа.
«Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км», — утверждает «Беларускі Гаюн».
Генпрокуратура Украины: установлено уже 154 факта сексуализированного насилия со стороны российских военнослужащих
Украинские прокуроры установили уже 154 факта сексуализированного насилия со стороны российских военнослужащих, сообщила Генпрокуратура страны.
«В Херсонской области военнослужащие России на протяжении четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 года систематически обнажали и применяли пытки, в частности, обливали кипятком. Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей и пытали. Прокуроры выявили более 30 фактов пыток гениталий электротоком, применявшихся к местному гражданскому населению», — рассказали в ведомстве.
Утром российские военные атаковали Киев и область дронами
Утром над Киевом и областью ППО сбили 11 дронов «Шахед», сообщила пресс-служба городской военной администрации.
По информации замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате атаки в Киеве повреждены два административных здания, а в селе Вишневое — частный дом.
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе Киева.
Обстрелы Киева и Херсона, обмен пленными. Главное о войне за 14 декабря
Российские войска обстреляли Киев и Херсон
Утром над Киевом и областью ПВО сбили 13 дронов «Шахед», сообщила пресс-служба городской военной администрации.
Осколки сбитых беспилотников повредили административное здание и четыре жилых, говорится в сообщении. По информации замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате атаки в Киеве повреждены два административных здания, а в селе Вишневое — частный дом.
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе Киева.
Днем российские военные обстреляли центр Херсона из РСЗО — снаряды попали в здание обладминистрации, сообщил Тимошенко. От ударов погибла одна женщина и 8-летний ребенок, написал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Власти Украины сообщили об очередном обмене пленными
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными.
Украина вернула домой 64 военнослужащих. Кроме того, из плена освобожден гражданин США Мурекези Суэди, который, по словам Ермака, «помогал нашим людям», а также 4 тела погибших военнослужащих.
О судьбе Мурекези писала газета Guardian. Брат американца рассказал журналистам, что мужчина с 2017 года часто ездил в Украину, а в 2020 году переехал туда окончательно, обосновавшись в Херсоне. 7 июля Мурекези позвонил родственникам и сказал, что его обвиняют в участии в уличных протестах и держат под стражей в Донецке.
Украинский омбудсмен: в деоккупированном Херсоне нашли камеры, в которых российские военные пытали детей
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в деоккупированном Херсоне обнаружили камеры, в которых российские военные пытали детей.
«Мы впервые зафиксировали пытки детей. В Херсоне мы обнаружили 10 пыточных, 4 — в самом городе. В одной из них было отдельное помещение — камера, где удерживали детей. Это такое сырое помещение, единственное, что они кинули три тонких каремата и назвали это улучшенными условиями», — рассказал он.
По словам Лубенца, воду детям давали через день и говорили, что родители от них отказались. 14-летнего подростка задержали за то, что он «фотографировал военную технику», сказал омбудсмен.
Обстрел «Градами» Днепропетровской области и ракетами С-300 Харькова. Главное о войне за 15 декабря
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область и Херсон, погибли три человека
Всю ночь российские войска обстреливали Днепропетровскую область из «Градов», написал глава местной ОВА Валентин Резниченко. Из-за ударов разрушен частный дом, всего по Мировской, Красногригорьевской и Марганетской громадам попали 40 снарядов, уточнил он.
Обстрел Днепропетровской области продолжился и днем. Валентин Резниченко написал, что российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Погиб 65-летний мужчина. 16-летняя девушка, 38-летняя женщина и 35-летний мужчина получили ранения. Они доставлены в больницу.
Херсон полностью обесточен из-за обстрелов, сообщил глава местной ОВА Ярослав Янушевич. По информации Офиса президента Украины, два человека погибли. Как пишет «Суспільне», удар пришелся на пункт выдачи гуманитарной и оказания медицинской помощи.
Россия нанесла ракетный удар по Харькову
Днем российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, написал в своем телеграм-канале городской глава Игорь Терехов. Основной удар пришелся по инфраструктурным объектам Холодногорского района Харькова, сообщил Офис генерального прокурора.
Прокуратура сообщает, что по предварительной информации, российские войска обстреляли город ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Российская авиация нанесла удар по Запорожской области, есть раненые
Российская авиация нанесла удар по городу Орехов Запорожской области, написал в своем телеграм-канале председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
В результате попадания двух ракет, которые были выпущенны из самолета, ранены 2 работника местного водоканал. Один из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Россия снова совершила массовый обстрел Украины
Россия продолжает обстреливать украинские территории, по всей стране объявлена воздушная тревога. В Харьковской области три удара были нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Глава «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко добавила, что весь город в результате ударов был обесточен.
Взрывы также прогремели в Кривом роге и Днепре, пишет «Суспільне». В Кривом Роге превентивно отключили электроэнергию, критическая инфраструктура работает на генераторах, написал в своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вискул. По информации замглавы офиса Зеленского Кирила Тимошенко, ракета попала в жилой дом, под завали могут быть люди.
Обстрелян Киев, взрывы прогремели в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах, написал в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
В Полтавской области сработали силы противовоздушной обороны, сообщил Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА. По информации мэра города Александра Мамая, Полтава также полностью обесточена.
Под ракетным обстрелом находится Запорожье, нанесено 12 ракетных ударов, написал в своем телегам-канале секретарь горсовета Александр Куртеев.
Массированный обстрел Украины и отключения электричества. Главное о войне за 16 декабря
Киевская военная администрация: город пережил одну из наибольших атак с начала войны
Киев 16 декабря пережил одну из наибольших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения, рассказали в Киевской военной администрации.
Взрывы прогремели в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах, написал в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
Из-за повреждений энергетической системы и аварийных отключений электричества поезда в городском метро не ходили, люди использовали подземные станции как укрытие.
В воздушном пространстве города зафиксировали около 40 ракет, из них 37 удалось сбить силами украинского ПВО. Всего российские войска выпустили по Украине 76 ракет, 60 из них сбили ПВО, написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Российские войска обстреляли жилой дом в Кривом Роге, три человека погибли
Во время массированной атаки одна из российских ракет попала в жилой дом в Кривом Роге. Один из подъездов трехэтажного дома полностью разрушен, погибли три человека, еще 13 получили ранения.
Среди погибших — 64-летняя женщина и молодая пара, написал глава местной ОВА Валентин Резниченко. Он опубликовал снимки разрушения жилого дома.
Из-за последствий массированной атаки «Укрэнерго» объявила о режиме чрезвычайной ситуации
Вся Харьковская область в результате российских обстрелов осталась без электричества, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
Обесточена была и вся Днепропетровская область, написал глава местной администрации Валентин Резниченко. При обстреле области пострадали три сотрудника электростанций, сказал он.
«Укрэнерго» объявила о режиме чрезвычайной ситуации для участников рынка электроэнергии.
«В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным», — сказано в сообщении «Укрэнерго».
По всей стране продолжаются аварийные отключения электроэнергии, в «Укрэнерго» отмечают, что из-за всех предыдущих атак восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем обычно.
Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуру — больницы, объекты тепло и водоснабжения, очистные сооружения, сообщили в организации.
Последствия массированного ракетного обстрела. Главное о войне за 17 декабря
В Кривом Роге под завалами разрушенного ракетой дома нашли тело ребенка
Спасатели нашли тело полуторагодовалого мальчика под руинами дома, разрушенного от ракетного обстрела в пятницу, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Количество жертв увеличилось до четырех человек. Вчера также стало известно о гибели 64-летней женщины и семьи с маленьким ребенком.
В Киеве заработало метро, плановые отключения электричества продолжаются
С 7:30 утра в Киеве снова заработало метро, сообщил мэр города Виталий Кличко. Удалось отремонтировать системы водоснабжения, ведутся работы над системами отопления и электроэнергии. По-прежнему действуют аварийные отключения.
Также сегодня открыли для горожан обновленный пешеходно-велосипедный мост, который пострадал от ракетного обстрела 10 октября.
На Софийской площади заканчивают установку 12-метровой новогодней ёлки. В этом году она будет работать от генератора и с энергосберегающими гирляндами. Все затраты на праздничное убранство взяли на себя меценаты и предприниматели.
В результате обстрела села под Херсоном погибла женщина, двое человек ранены
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем телеграм-канале, что российские войска обстреляли село Степановка в пригороде Херсона из миномета.
«Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице», — написал Тимошенко.
По словам замглавы офиса Зеленского, удар повредил здание школы, больницы и церкви.
Обстрелы в Украине и России. Главное о войне за 18 декабря
Власти Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей рассказали о ночных обстрелах
Ночью российские военные обстреливали Никополь и близлежащие населенные пункты, сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко. Пострадал 59-летний мужчина, также повреждены несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.
Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко рассказал, что накануне в Часовом Яре от обстрелов погиб человек, еще один получил ранения в Бахмуте.
По словам руководителя Харьковской областной администрации Олега Синегубова, российские военные наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных районов, но обошлось без пострадавших среди гражданского населения. Однако в селе Граково в Чугуевском районе подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Оккупанты на Харьковщине заминировали огромное количество территорий, процесс разминирования идет ежедневно. С сентября пиротехники уничтожили почти 47 тысяч взрывоопасных предметов», — написал Синегубов.
За сутки российские военные обстреляли Херсонскую область более 50 раз, есть погибшие и раненые
За минувшие сутки российские военные 54 раза обстреляли территорию Херсонской области «из артиллерии, РСЗО, минометов и танков», сообщил глава обладминистрации Ярослав Янушевич.
По его словам, трое мирных жителей погибли, еще шестеро получили ранения.
Под обстрел попали жилые районы Херсона, пострадало медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома, написал Янушевич.
Позже днем замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по центру Херсона «нанесен очередной удар». Трое человек получили осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
Глава Белгородской области: в результате обстрела погиб один человек, ранены еще восемь
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ранения получили восемь человек, один — погиб.
«Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение», — написал Гладков.
Погибший мужчина, по словам чиновника, приехал в область из Тамбова и работал на строительстве цеха птицефабрики.
Ранее Гладков писал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Местные паблики сообщали, что белгородцы насчитали около 10 взрывов и получили смс-сообщения об обстреле города.