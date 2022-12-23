Сорок третья неделя войны в Украине. Сводки

Зеленский в Конгрессе США и расследование New York Times. Главное о войне за 22 декабря

Зеленский выступил перед Конгрессом США и провел переговоры с Байденом

Владимир Зеленский в первой после начала войны зарубежной поездке выступил перед Конгрессом США и провел переговоры с президентом Джо Байденом. Во время публичного выступления Зеленский поблагодарил США за финансовую поддержку и заметил, что это «не благотворительность», а «инвестиция в международную безопасность и демократию», передает Washington Post.

«Мы одержим победу, потому что мы едины: Украина, США и весь свободный мир», — добавил он.

AP: с марта в Мариуполе появилось более 10 тысяч новых могил

Журналисты Associated Press по спутниковым снимкам подсчитали, что с начала оккупации Мариуполя в городе и окрестностях появилось 10 300 новых могил.

При этом, отмечают журналисты, в каждой могиле может быть захоронено по несколько человек. Как писала «Би-би-си», новые кладбища расположены в Старом Крыму, Мангуше и поселке Виноградное.

Так журналисты пытаются подсчитать число жертв длительной и разрушительной осады Мариуполя, однако AP уточняет: вероятно, тела многих погибших никогда не попадут на кладбища.

«Но как минимум три человека в городе с июня говорили, что число убитых выше в три раза или даже больше. Они основываются на разговорах с работниками, которые документируют сбор тел на улицах для российской оккупационной власти», — отмечает агентство.

Кроме того, журналисты считают, что в городе планируют снести около 50 тысяч строений, и обращают внимание на мэра города Петра Андрющенко: он полагает, что массовый снос зданий нужен, чтобы люди не видели, как вывозятся гниющие трупы.

Шестеро человек получили ранения в результате обстрела Харьковской области

Днем российские войска обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области, сообщил глава администрации Олег Синегубов. В результате обстрела Волчанска ранения получили пятеро человек, четверо из них — работники больницы.

Из-за обстрела в Купянске было поврежден жилой дом. Предварительно информации о пострадавших нет.

В городе Марганец Днепропетровской области под обстрелами пострадала восьмилетняя девочка, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

В результате обстрела повреждены около 20 частных домов, несколько авто и четыре электросети. В Червоногригоровке уничтожено одно здание, еще два десятка — повреждены.

Журналисты New York Times идентифицировали десятки российских десантников, причастных к убийствам мирных жителей в Буче

Журналисты американской газеты New York Times идентифицировали десятки российских военных из 234 десантно-штурмового полка, причастных к убийствам мирных жителей в Буче. Это получилось благодаря восьмимесячному анализу видео из города, говорится в материале.

Руководил действиями подразделения российских военных Артем Городилов, вскоре после отступления из Бучи он получил звание полковника, пишет газета. Городилова заметили в Беларуси в феврале, незадолго до начала полномасштабной войны.

Кроме имен и фамилий военных, расследователи смогли установить личности 36 погибших жителей города. По утверждению журналистов, часто российские десантники использовали мобильные телефоны погибших, чтобы позвонить своим родственникам в Россию.

Журналисты New York Times назвали имена десятков российских десантников, убивших мирных жителей в Буче

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ранении при обстреле гостиницы в Донецке

Бывшего главу российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина ранили во время обстрела ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-беш» в Донецке, рассказал РИА «Новости» его помощник. Сам Рогозин подтвердил случившееся RT.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина… Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица», — сказал неназванный помощник.

В комментарии RT Рогозин утверждает, что «осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника». Baza отмечает, что экс-глава госкорпорации отмечал в «Шеш-беш» свой день рождения. Он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и проникающее осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали.

Телеканал «Звезда» передает, что всего при обстреле «Шеш-беш» ранения получили шесть человек, а двое погибли.