Сорок третья неделя войны в Украине. Сводки

Ночью российские войска обстреляли Киев дронами «Шахед»
Российские войска ночью совершили несколько волн атак дронами «Шахед» по Киеву, сообщили в городской военной администрации.
Всего в небе зафиксировали около 20 беспилотников, 15 из них удалось сбить силами украинского ПВО. Взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах города, написал мэр Киева Виталий Кличко.
«К сожалению, есть попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия», — сказали в военной администрации.
До информации мэра города, при атаке никто не пострадал.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала снимки последствий ночных обстрелов в Киеве и области.
Обстрелы Киева дронами, переговоры Лукашенко и Путина, завершение «внезапной проверки» боеготовности. Главное о войне за 19 декабря
Лукашенко: Беларусь поставила на боевое дежурство комплексы «С-400» и «Искандер»
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Минске, сообщила «Белта».
По словам Лукашенко, политики обсуждали «стратегические направления» сотрудничества Беларуси и России — прежде всего, в сфере экономики. Он добавил, что еще одной темой было сотрудничество в сфере «военной безопасности».
Лукашенко сказал, что в Беларуси поставили на боевое дежурство комплекс ПВО «С-400» и ракетный комплекс «Искандер». Кроме того, совместно с россиянами готовят экипажи, способные управлять самолетами, несущими «специфические боеприпасы», отметил политик.
— Это не угроза кому-то, я несколько раз вас [Путина] информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру Союзного государства — прежде всего, на западе. Нам надо было бы обезопасить беларуское государство, — сказал он.
Ночью российские войска обстреляли Украину дронами «Шахед»
35 дронов-беспилотников «Шахед» выпустили российские войска со стороны Азовского моря по территории Украины. 30 из них удалось сбить силами украинского ПВО, рассказали в ВС ЗСУ.
Над Киевом зафиксировали около 23 беспилотников, 18 из них удалось сбить. Взрывы прозвучали в Соломенском и Шевченковском районах города, написал мэр Киева Виталий Кличко.
«К сожалению, есть попадания в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия», — сказали в городской военной администрации.
В «Укрэнерго» сообщили о «тяжелой ситуации» для энергосистемы страны после ночных обстрелов. Самая тяжелая ситуация в центральном, восточном и днепровском регионах, написали в пресс-службе организации. Графики аварийных отключений электричества ввели в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.
ВС Беларуси сообщили о завершении «внезапной проверки» боевой готовности
Вооруженные силы закончили «внезапную проверку» боевой готовности, сообщила их пресс-служба.
13 декабря ВС рассказали о ее начале. В рамках проверки войска собирались выдвинуться в назначенный район и организовать охрану и оборону. За эти дни военные построили понтонно-мостовую переправу через Неман и проехали по ней.
Переброска техники и погибшие в Украине. Главное о войне за 20 декабря
За сутки от российских обстрелов в Украине погибли пять человек
За минувшие сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате пострадало гражданское население и инфраструктура, сообщил в сводке Генштаб ВСУ.
По данным замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, за сутки в Украине погибли пять мирных жителей — трое в Донецкой и двое в Херсонской области. Еще восемь человек получили ранения.
Владимир Зеленский приехал в Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский с не анонсированным визитом посетил прифронтовой город Бахмут в Донецкой области, сообщает его пресс-служба.
«Беларускі Гаюн»: российская армия перебрасывает технику на юг Беларуси
Российские войска начали перебрасывать технику с северных и центральных частей Беларуси на юг, к границе с Украиной, пишет мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
По информации группы, технику перебрасывают с тех полигонов, куда ранее привозили мобилизованных российских солдат.
«Отметим, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в приграничье, является небольшим и его точно недостаточно ни для каких наступательных действий», — рассказали в группе.
Обстрелы Днепропетровской области и визит Зеленского в США. Главное о войне за 21 декабря
Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область из «Градов» и тяжелой артиллерии
Ночью российские войска несколько раз обстреляли Днепропетровскую область из «Градов» и тяжелой артиллерии, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко.
Под обстрел попали три громады — Марганецкая, Мировская и Червоногригоровская. По ним ударили как минимум 70 снарядами, рассказал Резниченко.
По его словам, в Марганецкой и Червоногригоровской громадах пострадали несколько частных домов, хозпостроек, машины, газопровод и линии электропередач. Люди не пострадали.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США, написала его пресс-служба.
Это первый визит Зеленского в другую страну с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам президента Украины, в Вашингтон он прилетел, чтобы «поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за такую необходимую поддержку».
«Проведу ряд переговоров для укрепления стойкости и обороноспособности Украины. В том числе с президентом США Джозефом Байденом поговорим о двухстороннем сотрудничестве Украины и США», — сказано в его сообщении.
В преддверии встречи президентов пресс-служба Белого дома сообщила, что США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Украинских военных будут обучать их использованию «в третьей стране». Отправить комплексы Patriot решили из-за «варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины», отмечается в анонсе.
Зеленский выступил перед Конгрессом США и провел переговоры с Байденом
Владимир Зеленский в первой после начала войны зарубежной поездке выступил перед Конгрессом США и провел переговоры с президентом Джо Байденом. Во время публичного выступления Зеленский поблагодарил США за финансовую поддержку и заметил, что это «не благотворительность», а «инвестиция в международную безопасность и демократию», передает Washington Post. «Мы одержим победу, потому что мы едины: Украина, США и весь свободный мир», — добавил он.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выразил распространенное мнение его однопартийцев о том, что нужен больший контроль за использованием выделяемой Украине поддержки:
«Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но я никогда не поддерживал пустые чеки. Мы хотим убедиться, что все потраченные деньги могут быть подсчитаны», — сказал он.
Байден пообещал поддерживать Украину и рассказал об общении с международными партнерами.
«Я потратил несколько часов времени, лично общаясь с европейскими союзниками, главами европейских государств и объясняя, почему в их преимущественных интересах — продолжение поддержки Украины. Они прекрасно это понимают, но не собираются воевать с Россией, начинать Третью мировую войну. И думаю, ее можно избежать, если гарантировать, что Украина достигнет успеха на поле боя», — объяснил он свою позицию.
Зеленский в Конгрессе США и расследование New York Times. Главное о войне за 22 декабря
Зеленский выступил перед Конгрессом США и провел переговоры с Байденом
Владимир Зеленский в первой после начала войны зарубежной поездке выступил перед Конгрессом США и провел переговоры с президентом Джо Байденом. Во время публичного выступления Зеленский поблагодарил США за финансовую поддержку и заметил, что это «не благотворительность», а «инвестиция в международную безопасность и демократию», передает Washington Post.
«Мы одержим победу, потому что мы едины: Украина, США и весь свободный мир», — добавил он.
AP: с марта в Мариуполе появилось более 10 тысяч новых могил
Журналисты Associated Press по спутниковым снимкам подсчитали, что с начала оккупации Мариуполя в городе и окрестностях появилось 10 300 новых могил.
При этом, отмечают журналисты, в каждой могиле может быть захоронено по несколько человек. Как писала «Би-би-си», новые кладбища расположены в Старом Крыму, Мангуше и поселке Виноградное.
Так журналисты пытаются подсчитать число жертв длительной и разрушительной осады Мариуполя, однако AP уточняет: вероятно, тела многих погибших никогда не попадут на кладбища.
«Но как минимум три человека в городе с июня говорили, что число убитых выше в три раза или даже больше. Они основываются на разговорах с работниками, которые документируют сбор тел на улицах для российской оккупационной власти», — отмечает агентство.
Кроме того, журналисты считают, что в городе планируют снести около 50 тысяч строений, и обращают внимание на мэра города Петра Андрющенко: он полагает, что массовый снос зданий нужен, чтобы люди не видели, как вывозятся гниющие трупы.
Шестеро человек получили ранения в результате обстрела Харьковской области
Днем российские войска обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области, сообщил глава администрации Олег Синегубов. В результате обстрела Волчанска ранения получили пятеро человек, четверо из них — работники больницы.
Из-за обстрела в Купянске было поврежден жилой дом. Предварительно информации о пострадавших нет.
В городе Марганец Днепропетровской области под обстрелами пострадала восьмилетняя девочка, сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.
В результате обстрела повреждены около 20 частных домов, несколько авто и четыре электросети. В Червоногригоровке уничтожено одно здание, еще два десятка — повреждены.
Журналисты New York Times идентифицировали десятки российских десантников, причастных к убийствам мирных жителей в Буче
Журналисты американской газеты New York Times идентифицировали десятки российских военных из 234 десантно-штурмового полка, причастных к убийствам мирных жителей в Буче. Это получилось благодаря восьмимесячному анализу видео из города, говорится в материале.
Руководил действиями подразделения российских военных Артем Городилов, вскоре после отступления из Бучи он получил звание полковника, пишет газета. Городилова заметили в Беларуси в феврале, незадолго до начала полномасштабной войны.
Кроме имен и фамилий военных, расследователи смогли установить личности 36 погибших жителей города. По утверждению журналистов, часто российские десантники использовали мобильные телефоны погибших, чтобы позвонить своим родственникам в Россию.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ранении при обстреле гостиницы в Донецке
Бывшего главу российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина ранили во время обстрела ресторанно-гостиничного комплекса «Шеш-беш» в Донецке, рассказал РИА «Новости» его помощник. Сам Рогозин подтвердил случившееся RT.
«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина… Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица», — сказал неназванный помощник.
В комментарии RT Рогозин утверждает, что «осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника». Baza отмечает, что экс-глава госкорпорации отмечал в «Шеш-беш» свой день рождения. Он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и проникающее осколочное ранение левого бедра. Его госпитализировали.
Телеканал «Звезда» передает, что всего при обстреле «Шеш-беш» ранения получили шесть человек, а двое погибли.
В Мариуполе сносят часть драмтеатра, разрушенного авиаударом в марте
В оккупированном Мариуполе сносят часть драмтеатра, пострадавшего в результате авиаудара 16 марта. Видео сноса опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, полностью демонтируют заднюю и центральную части здания, а фронтальную оставят целой как основу для реконструкции. «То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», — пишет он.
По словам Андрющенко, снос руин театра — «безусловная попытка скрыть навсегда физические доказательства крупнейшего одновременного умышленного убийства украинцев русскими с начала войны».
С начала полномасштабного вторжения театр служил для мариупольцев укрытием. 16 марта российские войска нанесли по нему авиаудар — по подсчетам украинских властей, тогда в театре находилось от от 600 до 1300 гражданских. Агентство Associated Press писало, что в нем могли погибнуть до 600 человек. Точное число погибших все еще неизвестно.
Снос драмтеатра в Мариуполе и отказ от наземного общественного электротранспорта в Киеве. Главное о войне за 23 декабря
Российские войска обстреляли Харьковскую, Херсонскую, Донецкую и Днепропетровскую области, есть пострадавшие
За сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
От артиллерийских и ракетных ударов пострадали населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Купянском и Изюмском районах, сказал он.
По словам Синегубова, в Волчанске снаряды попали в хозблок центральной районной больницы. В результате удара ранены четверо сотрудников медучреждения — трое мужчин и женщина. Ранения также получил 62-летний мужчина.
Глава обладминистрации добавил, что в Купянске в результате обстрела разрушен жилой дом, в другом доме возник пожар. Пострадавших нет.
Российские военные обстреяли Корабельный район Херсона, рассказал глава обладминистрации Ярослав Янушевич.
В результате удара пострадали здания недалеко от центра города. По предварительной информации главы ОВА, погибли мужчина и женщина.
За минувшие сутки, писал Янушевич, российские военные обстреливали Херсонскую область 61 раз — населенные пункты атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон подвергся обстрелу 30 раз — удары пришлись по жилым домам и учреждениям образования, сообщал глава ОВА.
В результате атаки за прошедшие сутки погибли два человека, еще два жителя Херсона ранены.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что россияне обстреляли город второй раз за сутки.
Российские войска нанесли ракетный удар по городу накануне. Он пришелся по промзоне и учебному учреждению. Здание школы получило сильные повреждения, также ударная волна повредила более 10 многоквартирных домов. О жертвах не сообщалось.
Ночью российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.
Удары пришлись по двум городам — Никополю и Марганцу. Жертв нет, в Никополе пострадали частные дома, хозпостройки и газопровод.
В Мариуполе сносят часть драмтеатра, пострадавшего в результате авиаудара в марте
В оккупированном Мариуполе сносят часть драмтеатра, пострадавшего в результате авиаудара 16 марта. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, полностью демонтируют заднюю и центральную части здания, а фронтальную оставят целой как основу для реконструкции. «То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», — пишет он.
С начала полномасштабного вторжения театр служил для мариупольцев укрытием. 16 марта российские войска нанесли по нему авиаудар — по подсчетам украинских властей, тогда в театре находилось от от 600 до 1300 гражданских. Агентство Associated Press писало, что в нем могли погибнуть до 600 человек. Точное число погибших все еще неизвестно.
Мэр Житомира: полк Калиновского отправят на защиту границы в случае нападения со стороны Беларуси
В случае наступления со стороны Беларуси беларуский добровольческий полк Калиновского отправят на защиту границы. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
— Буквально несколько дней назад у меня была встреча с руководителем полка Калиновского — это настоящие патриоты Беларуси. В случае интервенции со стороны Беларуси этот полк будет сниматься с востока и переходить именно на беларускую границу, чтобы в первых рядах защищать Украину и потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко, — сказал Сухомлин.
По словам главы города, полк налаживает связи с Ровенской, Волынской и Житомирской областями. Сухомлин отметил, что не может рассказать, какой именно участок границы будут защищать беларуские добровольцы в случае нападения с севера.
Мэр Житомира сказал, что сейчас граница Житомирской области с Беларусью надежно закрыта: там находятся подразделения ВСУ и теробороны, возведены фортификационные сооружения.
Кличко: из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы
Мэр Киева Виталий Кличко написал у себя в телеграм-канале, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы. Вместо них на маршруты выйдут автобусы.
Всего, для перевозки жителей Киева, столичные власти выпустили дополнительные 222 автобуса: 38 автобусных маршрутов на замену троллейбусам, и 17 – на замену трамваев.
Метро в Киеве продолжит работу. Сейчас открыты 50 станций с 52. Станции
«Гидропарк» и «Днепр» - временно закрыты.