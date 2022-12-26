Сорок четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Взрывы в Харькове, погибшие в Херсонской области. Главное о войне за 26 декабря

Рядом с российской авиабазой «Энгельс» сбили беспилотник

Министерство обороны России сообщило о сбитом беспилотнике рядом с авиабазой «Энгельс», в результате которого погибли трое военных.

Взрыв попал на камеру наблюдения на доме в Энгельсе. По словам ведомства, самолеты остались целы, а военнослужащие погибли из-за падения обломков «украинского беспилотника».

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат не опроверг это заявление и не подтвердил его.

«Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередной "хлопок", который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку», — сказал он в эфире телемарафона.

Это второй взрыв на авиабазе «Энгельс» за месяц. Предыдущий произошел 5 декабря.

Глава Херсонской области: за выходные от российских обстрелов погибли 16 мирных жителей

Глава Херсонской областного совета Александр Самойленко рассказал «Настоящему времени», что за выходные от российских обстрелов погибли 16 мирных жителей, еще 68 получили ранения. По его словам, 10 человек погибли в областном центре, еще трое — в Житомире.

По словам Самойленко, в пятницу россияне стреляли по зданию поликлиники в центре Херсона, в субботу — по центральному рынку.

В Харькове слышны взрывы, в области объявлена воздушная тревога

В Харьковской области взрывы, сообщил глава области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей оставать в укрытиях. Корреспонденты «Суспільного» также сообщают о взрывах в Харькове. В области объявили воздушную тревогу.

О пострадавших не сообщается.