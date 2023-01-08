Сорок пятая неделя войны в Украине. Сводки

Десятки погибших в Макеевке. Главное о войне за 2 января
Российское минобороны: при ударе по базе в Макеевке погибли 63 военных
Российское министерство обороны сообщило, что 31 декабря при ударе по базе в Макеевке погибли 63 военных, сообшает РИА «Новости».
По информации Генштаба ВСУ, в Макеевке уничтожены «до 10 единиц военной техники разных типов». Количество убитых «уточняется».
В российском ведомстве уточняют, что украинские военные выпустили шесть реактивных снарядов из установки HIMARS, средства ПВО сбили два из них.
Среди раненых и погибших жители Самарской области, сообщило издание Sovainfo.ru со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Азарова.
ВСУ за ночь уничтожили 39 дронов-камикадзе «Шахед»
ВСУ отчиталось об уничтожении 39 дронов-камикадзе «Шахед», двух дронов «Орлан-10» и управляемой авиационной ракеты Х-59 силами ПВО в ночь с 1 на 2 января.
Под удар дронов попали столица и Киевская, Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области.
Российские войска обстреляли рынок в центре Берислава, ранены пять человек
Российские войска 2 января обстреляли городской рынок в Бериславе, сообщил глава Херсонской военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, пострадали пять человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
В Украине после обстрелов 1 января погиб один человек, пострадали девять
В Украине из-за обстрелов 1 января погиб один человек, еще девять пострадали, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на местные администрации.
ВСУ нанесли два удара по российским военным в Херсонской области, Россия обстреляла «Херсонэлектротранс». Главное о войне за 3 января
Генштаб ВСУ рассказал о двух ударах по позициям российских военных в Херсонской области
ВСУ заявили о двух ударах по российским военным — 31 декабря и 1 января. В результате одного из них погибли или получили ранения около 500 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
«Подтвержден огневой удар 31 декабря по живой силе и военной технике противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери врага составили около 500 раненых и убитых солдат», — рассказали в ВСУ.
По утверждению Генштаба, 1 января ВСУ нанесли удар по личному составу российских военных в районе Федоровки Херсонской области. Число погибших и пострадавших уточняется.
В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военных в Макеевке. В центре стратегических коммуникаций ВСУ утверждали, что в результате атаки были убиты 400 российских солдат и еще 300 ранены. Генштаб украинской армии не называл точное количество потерь среди российских военных, отметив, что в Макеевке уничтожено «до 10 единиц военной техники разных типов».
В Минобороны России рассказали, что в результате атаки погибли 63 российских военнослужащих.
За минувшие сутки российские войска обстреляли пять областей, есть пострадавшие
За сутки российские военные 79 раз обстреляли территорию Херсонской области, сообщил глава обладминистрации Ярослав Янушевич. Два человека погибли, девять — получили ранения «разной степени тяжести», написал он.
О ночных обстрелах Донецкой области сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По информации главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, ранен житель города Дружковка. Кириленко рассказал, что по городу нанесли три удара — пострадала ледовая арена «Альтаир», повреждены здания автовокзала, церкви и жилые дома.
«Альтаир» была домашней площадкой хоккейного клуба «Донбасс», а в последнее время работала как гуманитарный склад, писало «Радіо Свобода».
Момент обстрела города попал в эфир французского телеканала TF1.
Немецкое издание Bild сообщило, что журналист газеты Бьорн Стрицель получил легкое ранение осколком стекла во время обстрела города.
Кириленко также сообщил, что в результате вчерашних обстрелов еще один человек был ранен в Краматорске, а житель Бахмута погиб.
Позже он написал, что утром российские военные обстреляли город Курахово из артиллерии. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.
«Один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания», — рассказал Кириленко.
Днем российские войска нанесли еще один ракетный удар по Краматорску. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пострадал работник бригады по ремонту электросетей.
По словам главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские военные обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
Во время тушения вспыхнувших из-за обстрелов пожаров сотрудники ГСЧС дважды попадали под повторный огонь со стороны России, однако обошлось без пострадавших, уточнил Синегубов.
Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко рассказал, что Никопольский район «дважды за ночь» подвергся атакам российских РСЗО «Ураган» и тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.
Об обстрелах ночью и утром также сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий.
За двое суток украинская ПВО сбила 84 иранских дрона
За двое суток — это новогодняя ночь и после новогодней ночи — украинская противовоздушная оборона сбила 84 иранских дрона, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает hromadske.
«100% были сбиты противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда», — отметил Игнат.
Всего с 11 сентября украинские военные сбили 500 дронов и «чуть меньше крылатых ракет».
Юрий Игнат считает, что Россия специально чаще используют дешевые иранские дроны, чтобы истощать Украинское ПВО.
В Херсоне обстреляли коммунальное предприятие «Херсонэлектротранс»
Как сообщила глава Херсонской городской администрации Галина Луговая, в результате обстрела серьезно повреждены две единицы транспорта, еще в 20 троллейбусах взрывной волной выбило окна. Также пострадало административное здание на территории предприятия.
Электротранспорт не выходил на маршруты с момента освобождения Херсона, сообщают в горсовете.
Обстрел Запорожья, задержание беларуского шпиона. Главное о войне за 4 января
Власти Запорожья сообщили о 40-метровой воронке возле жилых домов, образовавшейся после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела Запорожья повреждены восемь жилых домов и здание детского сада, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
«Рядом с домами теперь зияет огромная 40-метровая воронка и стоят искореженные автомобили», — добавил Куртев. Жертв среди мирного населения нет.
В ночь на 4 января о пожаре после обстрела объекта инфраструктуры сообщал глава Запорожской ОВА Александр Старух. По словам замруководителя Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, при обстреле были применены ракеты С-300.
Минобороны России: количество погибших при обстреле базы в Макеевке увеличилось до 89 человек
Минобороны России признало гибель 89 человек при обстреле базы мобилизованных в Макеевке. Причиной удара ведомство назвало «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника».
2 января губернатор Самарской области сообщил, что среди раненых и погибших были мобилизованные из этого региона. Жена одного из военных рассказала «Важным историям», что там находились военнослужащие из 44-го и 45-го полков.
Глава украинской разведки анонсировал масштабное наступление весной
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина весной планирует большое наступление, а самые ожесточенные бои ожидаются в марте, об этом он рассказал в интервью ABC News. По его словам, целью Украины будет возвращение к границам 1991 года. Буданов также заявил об атаках по территории России, но не уточнил будет ли за ними стоять Украина.
Сотрудники СБУ задержали жителя Черниговской области, его подозревают в сотрудничестве с беларускими спецслужбами
Сотрудники СБУ в конце 2022 года задержали жителя Черниговщины. Его подозревают в том, что он собирал разведданные о силах обороны в приграничных районах на севере страны, проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе и организовал канал переправки украинцев призывного возраста за границу.
Путин поручил прекратить огонь на Рождество, Бахмут разрушен на 60%. Главное о войне за 5 января
Путин поручил Шойгу прекратить огонь на полтора суток; Подоляк предложил «оставить лицемерие»
Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня, сообщает телеграм-канал Кремля.
Как утверждается, планируется, что режим будет действовать «по всей линии боевого соприкосновения» с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Подчеркивается, что поручение дано «с учетом обращения» патриарха РПЦ Кирилла.
Такие же сроки перемирия предстоятель РПЦ предлагал, указывая на необходимость отпраздновать Рождество.
Российское Минобороны сообщило, что дало указание прекратить огонь.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал поручение Путина предложением «оставить лицемерие».
«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…» — написал Подоляк.
Глава Донецкой обладминистрации: Бахмут разрушен более чем на 60 процентов
Бахмут в Донецкой области, где с августа ведутся интенсивные бои, разрушен более чем на 60%, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.
«Идут постоянные обстрелы. Так, сегодня [4 января] в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте две женщины погибли», — добавил он.
Российские войска обстреляли Донецкую, Херсонскую и Днепропетровскую области
Ночью и утром российские военные обстреливали Донецкую область, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
На Горловском направлении погибли два человека, еще один ранен в Бахмуте.
По информации главы ОВА, больше всего пострадал город Курахово — поверждено шесть частных домов, два магазина и оборудование на инфраструктурном объекте.
Под интенсивный обстрел попала Марьинка, единичные «прилеты» зафиксировали в Авдеевке. В Часовом Яре разрушена многоэтажка, повреждены еще четыре здания и больница. В Соледаре пострадала многоэтажка. По Лиману пришелся ракетный удар, российские войска обстреливали села Торское и Заречное.
Глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич рассказал об обстрелах области.
С утра артиллерийской атаке подверглись Чернобаевка и Камышаны — ранены четыре человека, повреждены здания, автомобили, линии электропередач и газопровод.
В результате атаки на Херсон погиб 18-летний местный житель. Позже российские войска обстреляли пожарную часть в городе, пострадавших нет.
Глава Днепропетрвской обладминистрации Валентин Резниченко сообщил о ночных и утренних обстрелах Никополя.
По его словам, российские военные обстреливали город из тяжелой артиллерии и «Градов», выпустив не менее 30 снарядов. В результате атаки пострадали несколько зданий и хозпостроек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Раненых и погибших нет, но сегодня в больнице умер 64-летний мужчина, который был ранен вчера во время обстрела, рассказал Резниченко.
Замглавы офиса президента Украины: при обстреле Херсонской области погибла семья из трех человек
В результате обстрела города Берислав в Херсонской области погибла семья из трех человек, написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын?» — задал вопрос Тимошенко.
Россия объявила режим прекращения огня в честь Рождества, а до его наступления обстреляла украинские города. Главное о войне за 6 января
Россия объявила режим прекращения огня с 12.00 6 января до 24.00 7 января
Россия объявила режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московском времени, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке. Такое поручение министру обороны Сергею Шойгу дал Путин.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал поручение Путина предложением «оставить лицемерие».
«Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…» — написал Подоляк.
Утром, до режима прекращения огня, российская армия обстреляла несколько городов, есть погибшие
Российские войска обстреляли пожарную часть в Херсоне, сообщил глава госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины Сергей Крук.
Есть погибшие и раненые, их число в службе не назвали.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что «с вражеского артобстрела начался день в Курахово».
Россияне обстреляли центр города, пострадали два многоквартирных и один частный дом, а также отделение городской больницы. Ранен один человек.
Утром об обстреле написал глава Краматорска Александр Гончаренко. Позже он опубликовал пост о последствиях — в результате ракетных ударов пострадали 14 частных домов, жертв нет.
В Киеве умерла пострадавшая от предновогодних обстрелов
В Киеве скончалась женщина, получившая ранение во время ракетного обстрела города 29 декабря, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, 40-летняя местная жительница находилась в больнице в тяжелом состоянии. Она стала третьей киевлянкой, погибшей в результате атаки накануне Нового года.
Россия продолжает обстрелы. Главное о войне за 7 января
Российские войска обстреляли Херсонскую, Харьковскую, Сумскую, Запорожскую и Луганскую области
Вечером 6 января российские войска 39 раз обстреляли Херсонскую область, написал глава Херсонской военной администрации Ярослав Янушевич. В результате один человек погиб, семеро получили ранения.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко рассказал о двух погибших и о семи пострадавших.
Об обстрелах 6 января сообщили власти Харьковской, Сумской, Запорожской и Луганской областей, по их сообщениям обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Российское Минобороны в своей ежедневной сводке утверждает, что соблюдает режим прекращения огня, объявленный с 12 часов 6 января до полуночи 7 января, и ведет «ответный огонь» для подавления «позиций ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы».
В результате обстрела Бахмута двое человек погибли, 13 ранены
6 явнарая в результате обстрела Бахмута погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Также при обстреле пострадали 13 человек. В сообщении Офиса время обстрела не уточняется.
Обстрелы нескольких областей Украины, заявление Минобороны РФ об «уничтожении более 600 украинских военных» и самое большое минное поле в мире. Главное о войне за 8 января
Российские войска обстреляли Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую и Донецкую области
Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко рассказал, что ночью российские военные дважды обстреляли Никопольский район. Удар пришелся по Червоногригоровской и Мировской громадам, люди не пострадали.
Прошлой ночью российские войска совершили два ракетных удара по городу Мерефа в Харьковском районе, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. В результате обстрела поврежден промышленный объект, один человек погиб.
На протяжении суток российские военные обстреливали село Старица и поселок Двуречная. В Двуречной под обстрел попал частный дом и здание ГСЧС, пострадавших нет.
Ночью атаке подверглись южные окраины Запорожья, рассказал глава обладминистрации Александр Старух. Российские войска обстреляли кассетными боеприпасами складские помещения. Информации о пострадавших на данный момент нет.
В Донецкой области под обстрел попали Краматорск, по которому было выпущено семь ракет, и Константиновка, где зафиксировали два ракетных удара. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
В Краматорске удары пришлись по образовательному учреждению, промышленным объектам и гаражному кооперативу, а в Константиновке — по промзоне.
Кроме того, сказал Кириленко, обстрелам подверглась Кураховская громада — повреждены частные дома, хозпостройки и тепловые сети.
На Горловском направлении погиб один человек, еще один ранен в Соледаре.
Минобороны России отчиталось об «уничтожении более 600 украинских военных» в Краматорске; в ВСУ утверждают, что это не соответствует действительности
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый утверждает, что информация о гибели 600 украинских военных в результате массированной атаки по Краматорску не соответствует действительности. Его комментарий приводит «Суспільне».
«Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет», — сказал Череватый.
Сегодня Минобороны РФ отчиталось о «реализации операции возмездия» в ответ на удары ВСУ по Макеевке в ночь на 1 января. В российском оборонном ведомстве утверждают, что в результате массированной атаки по Краматорску было «уничтожено более 600 украинских военных», которые размещались в двух общежитиях.
Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко подтверждал обстрелы Краматорска. Он рассказывал, что удар пришелся и по образовательному учреждению, но о жертвах в городе не сообщал.
Премьер-министр Украины: Россия создала в Украине минное поле в 250 тысяч квадратных километров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap заявил, что Россия создала в Украине «самое большое в мире минное поле».
«Сейчас это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей экономики», — сказал Шмыгаль.
Агентство отмечает, что 250 тысяч квадратных километров — это больше не только всего Корейского полуострова, но и Лаоса, Румынии и Великобритании.