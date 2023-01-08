Сорок пятая неделя войны в Украине. Сводки

ВСУ нанесли два удара по российским военным в Херсонской области, Россия обстреляла «Херсонэлектротранс». Главное о войне за 3 января

Генштаб ВСУ рассказал о двух ударах по позициям российских военных в Херсонской области

ВСУ заявили о двух ударах по российским военным — 31 декабря и 1 января. В результате одного из них погибли или получили ранения около 500 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

«Подтвержден огневой удар 31 декабря по живой силе и военной технике противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери врага составили около 500 раненых и убитых солдат», — рассказали в ВСУ.

По утверждению Генштаба, 1 января ВСУ нанесли удар по личному составу российских военных в районе Федоровки Херсонской области. Число погибших и пострадавших уточняется.

В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту размещения российских военных в Макеевке. В центре стратегических коммуникаций ВСУ утверждали, что в результате атаки были убиты 400 российских солдат и еще 300 ранены. Генштаб украинской армии не называл точное количество потерь среди российских военных, отметив, что в Макеевке уничтожено «до 10 единиц военной техники разных типов».

В Минобороны России рассказали, что в результате атаки погибли 63 российских военнослужащих.

За минувшие сутки российские войска обстреляли пять областей, есть пострадавшие

За сутки российские военные 79 раз обстреляли территорию Херсонской области, сообщил глава обладминистрации Ярослав Янушевич. Два человека погибли, девять — получили ранения «разной степени тяжести», написал он.

О ночных обстрелах Донецкой области сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По информации главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, ранен житель города Дружковка. Кириленко рассказал, что по городу нанесли три удара — пострадала ледовая арена «Альтаир», повреждены здания автовокзала, церкви и жилые дома.

«Альтаир» была домашней площадкой хоккейного клуба «Донбасс», а в последнее время работала как гуманитарный склад, писало «Радіо Свобода».

Момент обстрела города попал в эфир французского телеканала TF1.

Немецкое издание Bild сообщило, что журналист газеты Бьорн Стрицель получил легкое ранение осколком стекла во время обстрела города.

Кириленко также сообщил, что в результате вчерашних обстрелов еще один человек был ранен в Краматорске, а житель Бахмута погиб.

Позже он написал, что утром российские военные обстреляли город Курахово из артиллерии. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.

«Один снаряд попал непосредственно в многоэтажку. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания», — рассказал Кириленко.

Днем российские войска нанесли еще один ракетный удар по Краматорску. По словам замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пострадал работник бригады по ремонту электросетей.

По словам главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские военные обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Во время тушения вспыхнувших из-за обстрелов пожаров сотрудники ГСЧС дважды попадали под повторный огонь со стороны России, однако обошлось без пострадавших, уточнил Синегубов.

Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко рассказал, что Никопольский район «дважды за ночь» подвергся атакам российских РСЗО «Ураган» и тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Об обстрелах ночью и утром также сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

За двое суток украинская ПВО сбила 84 иранских дрона

За двое суток — это новогодняя ночь и после новогодней ночи — украинская противовоздушная оборона сбила 84 иранских дрона, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает hromadske.

«100% были сбиты противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда», — отметил Игнат.

Всего с 11 сентября украинские военные сбили 500 дронов и «чуть меньше крылатых ракет».

Юрий Игнат считает, что Россия специально чаще используют дешевые иранские дроны, чтобы истощать Украинское ПВО.

В Херсоне обстреляли коммунальное предприятие «Херсонэлектротранс»

Как сообщила глава Херсонской городской администрации Галина Луговая, в результате обстрела серьезно повреждены две единицы транспорта, еще в 20 троллейбусах взрывной волной выбило окна. Также пострадало административное здание на территории предприятия.

Электротранспорт не выходил на маршруты с момента освобождения Херсона, сообщают в горсовете.