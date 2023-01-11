Сорок шестая неделя войны в Украине. Сводки

Штурм Соледара и обстрел трех областей. Главное о войне за 9 января

Российские войска обстреляли Херсонскую, Харьковскую и Николаевскую области

Российские войска обстреляли Херсонскую область 77 раз за сутки 8 января, сообщил Ярослав Янушевич, глава местной военной администрации.

На Херсон пришелся 21 удар, отметил Янушевич. «Продолжают бить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды нацелились на частные дома и многоквартирные здания», — написал он.

Три человека получили ранения, рассказал Янушевич.

9 января российские войска продолжили обстрел города — погиб один человек, еще один ранен. В результате ночных ударов по области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА.

Янушевич опубликовал видео с разрушениями города.

Глава Харьковской ОВА сообщил о дух погибших мирных жителях в результате российских обстрелов Купянского района — 50-летней и 60-летней женщинах. По его словам, ранения получили пятеро человек, в том числе 13-летняя девочка.

В Николаевской области под российский обстрел попала больница, рассказал глава местной ОВА Виталий Ким.

«Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет», — написал он.

Позже стало известно, что в результате обстрела города Очаков Николаевской области пострадали 8 человек. Из них троих для лечения перевезли в областной центр.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева написала, что в Очаково повреждено более 100 домов. Среди раненых есть ребенок.

«Раненые еще поступают» — написал в своем телеграм-канале Виталий Ким.

Полк Калиновского сообщил об 11 раненых на окраинах Бахмута беларуских добровольцах

На прошедшей неделе 11 беларуских добровольцев из полка Калиновского получили ранения, рассказала командир эвакуационной группы батальона «Волат» в отчете подразделения.

По ее словам, ранения бойцы получили в ходе двух операций на окраинах Бахмута. «31 декабря у нас было шестеро раненых, двое из них — с осколочными ранениями, это бойцы "Тор" и "Ден". И четверо контуженых разной степени, среди которых я. На данный момент лечение проходят все бойцы», — сообщила «Север».

3 и 4 января ранения получили пятеро добровольцев. Трое из них — от пуль, один получил осколочное ранение, еще один — контузию, рассказала командир.

Российские войска штурмуют Соледар, на подступах к городу идут ожесточенные бои

Российские войска с участием вагнеровцев начали штурм Соледара недалеко от Бахмута, написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что россияне ранее уже предприняли неудачную попытку штурма Соледара и им пришлось отступить.

«Враг провел перегруппировку, восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», — написала Маляр.

Заместитель министра обороны Украины добавила, что российская армия задействовала большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы.

Маляр также указала, что большая часть украинской армии на сегодня — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.