Сорок шестая неделя войны в Украине. Сводки

Полк Калиновского сообщил об 11 раненых на окраинах Бахмута беларуских добровольцах
На прошедшей неделе 11 беларуских добровольцев из полка Калиновского получили ранения, рассказала командир эвакуационной группы батальона «Волат» в отчете подразделения.
По ее словам, ранения бойцы получили в ходе двух операций на окраинах Бахмута. «31 декабря у нас было шестеро раненых, двое из них — с осколочными ранениями, это бойцы "Тор" и "Ден". И четверо контуженых разной степени, среди которых я. На данный момент лечение проходят все бойцы», — сообщила «Север».
В первых числах января ранения получили пятеро добровольцев. Трое из них — от пуль, один получил осколочное ранение, еще один — контузию, рассказала командир.
«Одним из бойцов, которые получили ранения 4 числа был Денис Урбанович с позывным "Волколак". Он очень удачливый, потому что получил тяжелое ранения в грудную клетку, но сейчас уже в стабильном состоянии и идет на поправку», — отметила она.
Штурм Соледара и обстрел трех областей. Главное о войне за 9 января
Российские войска обстреляли Херсонскую, Харьковскую и Николаевскую области
Российские войска обстреляли Херсонскую область 77 раз за сутки 8 января, сообщил Ярослав Янушевич, глава местной военной администрации.
На Херсон пришелся 21 удар, отметил Янушевич. «Продолжают бить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды нацелились на частные дома и многоквартирные здания», — написал он.
Три человека получили ранения, рассказал Янушевич.
9 января российские войска продолжили обстрел города — погиб один человек, еще один ранен. В результате ночных ударов по области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА.
Янушевич опубликовал видео с разрушениями города.
Глава Харьковской ОВА сообщил о дух погибших мирных жителях в результате российских обстрелов Купянского района — 50-летней и 60-летней женщинах. По его словам, ранения получили пятеро человек, в том числе 13-летняя девочка.
В Николаевской области под российский обстрел попала больница, рассказал глава местной ОВА Виталий Ким.
«Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет», — написал он.
Позже стало известно, что в результате обстрела города Очаков Николаевской области пострадали 8 человек. Из них троих для лечения перевезли в областной центр.
Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева написала, что в Очаково повреждено более 100 домов. Среди раненых есть ребенок.
«Раненые еще поступают» — написал в своем телеграм-канале Виталий Ким.
Полк Калиновского сообщил об 11 раненых на окраинах Бахмута беларуских добровольцах
На прошедшей неделе 11 беларуских добровольцев из полка Калиновского получили ранения, рассказала командир эвакуационной группы батальона «Волат» в отчете подразделения.
По ее словам, ранения бойцы получили в ходе двух операций на окраинах Бахмута. «31 декабря у нас было шестеро раненых, двое из них — с осколочными ранениями, это бойцы "Тор" и "Ден". И четверо контуженых разной степени, среди которых я. На данный момент лечение проходят все бойцы», — сообщила «Север».
3 и 4 января ранения получили пятеро добровольцев. Трое из них — от пуль, один получил осколочное ранение, еще один — контузию, рассказала командир.
Российские войска штурмуют Соледар, на подступах к городу идут ожесточенные бои
Российские войска с участием вагнеровцев начали штурм Соледара недалеко от Бахмута, написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она сообщила, что россияне ранее уже предприняли неудачную попытку штурма Соледара и им пришлось отступить.
«Враг провел перегруппировку, восстановил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, сменил тактику и начал мощный штурм», — написала Маляр.
Заместитель министра обороны Украины добавила, что российская армия задействовала большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов вагнеровцев. Массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы.
Маляр также указала, что большая часть украинской армии на сегодня — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.
Обстрелы Херсона и завершение сверки данных военнообязанных в Беларуси. Главное о войне за 10 января
Российские войска обстреляли Херсонскую, Донецкую и Днепропетровскую области
Российские войска обстреляли Херсон — снаряд прилетел во двор жилого дома, разрушены балконы и вылетели стекла. Один местный житель получил ранения, об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Херсонская область попала под обстрел 46 раз за сутки, рассказал глава местной ОВА Ярослав Янушевич. Погибли два человека.
В Донецкой области от российских обстрелов за минувшие сутки погибли шестеро человек: четверо в Бахмуте и двое в Кураховке. Ночью на 10 января удары пришлись на Никопольский район Днепропетровщины — повреждены здания и кафе.
Министерство обороны Беларуси объявило о завершении проверки сверки данных военнообязанных
Министерство обороны Беларуси объявило о завершении проверки сверки данных военнообязанных. В ведомстве утверждают, что в ней поучаствовали более 95% военнообязанных, а исполкомы и военные комиссариаты «выполнили задачу».
Бои за Соледар и наращивание сил ПВО региональной группировки войск. Главное о войне за 11 января
Минобороны России сообщило о блокировании Соледара на севере и юге; в Украине отметили, что город не захвачен
В российском минобороны заявили, что Соледар «блокирован с севера и юга», а штурмовые отряды ведут бои в городе, передает «РИА Новости».
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что сам город не захвачен.
«Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба, ждите», — сказал он.
Ночью основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин написал, что военное формирование взяло Соледар под контроль. Американский Институт изучения войны утверждает, что оснований полностью доверять этому заявлению нет, а в городе все еще идут динамичные городские бои.
9 января о «мощном штурме» позиций ВСУ в Соледаре рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Это случилось через пару дней после объявленного Владимиром Путиным режима прекращения огня по случаю Рождества.
По мнению американского Института изучения войны, захват Соледара может позволить российским войскам нарушить снабжение ВСУ в Бахмуте.
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал ситуацию в Соледаре.
«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, будто какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – это какое-то достижение России. Они будут подавать, и уже подают это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом», – сказал президент Украины, подтвердив информацию, опубликованную в сводке Генштаба ВСУ.
Минобороны Беларуси сообщило о «наращивании сил ПВО»
Пресс-служба минобороны сообщила о «наращивании сил противовоздушной обороны РГВ» Беларуси и России.
Насколько и в каких областях увеличиваются силы ПВО при этом не уточняется. В сообщении пресс-службы сказано, что ракетные подразделения уже выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство.
В Херсонской области российские войска обстреляли перинатальный центр и детскую больницу
В Херсонской области российские войска обстреляли перинатальный центр и детскую больницу, сообщил глава местной ОВА Ярослав Янушевич.
В больнице поврежден шестиэтажный неонатальный корпус, в здании выбиты окна, написал он. В перинатальном центре взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.
Начальник Генштаба РФ стал командующим войсками в Украине
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск. Его заместителем стал генерал Сергей Суровикин, сообщает пресс-служба Минобороны России.