Сорок седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Россия обстреливает Херсонщину и Запорожье, количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре растет. Главное о войне за 16 января

Количество погибших в результате попадания ракеты в многоэтажку в Днепре увеличилось до 40 человек

40 человек погибли в результате попадания ракеты в многоэтажный дом в Днепре, сообщили «Суспільному» в областной администрации.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, 14 января российская ракета разрушила 72 квартиры и повредила более 230. Как писал глава областной рады Николай Лукашук, речь о сверхзвуковой крылатой ракете Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22м3.

15 января городская рада Днепра объявила о трехдневном трауре по погибшим. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Российские войска обстреляли Запорожскую и Херсонскую области, есть раненые мирные жители и погибший

Пять человек получили ранения от российского обстрела Запорожской области, в том числе два ребенка 9 и 15 лет. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Старух.

По его словам, удар пришелся на областной центр и предприятие — есть разрушенные объекты гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Из-за взрывной волны от попадания ракеты С-300 в жилую застройку в центре Запорожья повреждена пятиэтажка. В ней выбиты окна и двери, нарушена система отопления, написал он.

Под обстрел попала и территория предприятия легкой промышленности — в одном из ангаров образовался пожар, рассказал Старух.

Утром российские войска обстреляли из артиллерии Херсонскую область, один человек погиб, сообщили в ОВА. Под удар попала детская клиническая больница, здание интерната и жилье горожан.

Генштаб ВСУ: угроза ударов по Украине с территории Беларуси растет

В Генштабе ВСУ в вечерней сводке за 16 января заявили, что угроза нанесения ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси растет. В Генштабе связывают угрозу с начавшимися летно-тактическими учениями авиационных подразделений региональной группировки войск.

Об учениях 16 января сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси. Там основной целью учений назвали «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». Среди прочего, запланирована отработка совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Беларуси.