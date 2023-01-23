Сорок восьмая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы шести областей, первый приговор за попытку организации «референдума» в Херсонской области и танки для Украины. Главное о войне за 23 января

Российские войска обстреляли шесть областей Украины, есть раненые и погибшие мирные жители

В Харьковской области в результате российских обстрелов погибла 67-летняя женщина, еще один человек получил ранения, сообщили в обладминистрации. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал об ударах по Купянскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам области. В Волчанске снаряд попал в жилой дом, а в Купянске — во двор дома, уточнил он.

В Херсонской области из-за российского обстрела погиб мужчина, сообщили в областной военной администрации.

Из-за обстрелов Донецкой области ранения получили четыре мирных жителя, написал глава обладминистрации Павел Кириленко.

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Сумской области, рассказал глава администрации Дмитрий Живицкий. В Есманской громаде снаряд прилетел в дом многодетной семьи — на месте взрыва погибла женщина, еще двоих людей гсопитализировали. В центре города Ворожба разорвались 10 снарядов — местные власти зафиксировали попадания в жилой домой и хозяйственные помещения, осколками повреждены газопровод и линии электропередач.

Под обстрелом были Днепропетровская и Запорожская области Украины, пишут местные власти. О пострадавших не сообщается.

Суд в Украине вынес первый приговор за организацию «референдума» о присоединении к России

Суд в Украине приговорил жительницу Херсонской области к 5 годам колонии за попытку организовать «референдум» о присоединении к России (часть 2 статьи 28 и часть 5 статьи 111-1 УК Украины) в Бериславском районе Херсонской области, сообщает СБУ.

Жительница села Новоалександровка входила в состав «избирательной комиссии» оккупационной администрации Бериславского района, занималась составлением «списка избирателей», призывала местных жителей голосовать за присоединение к России и посещала частные дома с требованием «поставить нужную отметку в бюллетенях», пишут в ведомстве.

В сентябре пророссийские власти в Херсонской, Запорожской областях и самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили итоги «референдумов», согласно которым все четыре региона проголосовали за присоединение к составу России.

Германия не против поставки немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI сообщила, что правительство ФРГ не будет выступать против поставок немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину.

«Мы бы не стояли на пути», — сказала Бербок, комментируя заявления польского премьера Матеуша Моравецкого. 19 января он заявил, что Польша готова отправить 14 обещанных Украине Leopard 2 даже без согласия Германии как страны-производителя.

«Согласие здесь имеет второстепенное значение», — сказал Моравецкий.

Украина запросила у западных союзников три сотни танков для контрнаступления. Входящие в НАТО страны сейчас обсуждают эту возможность. Немецкое правительство пока официально не соглашалось посылать танки Leopard 2 напрямую из Германии.