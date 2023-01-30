Сорок девятая неделя войны в Украине. Сводки
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30 января 2023, 13:52
Сорок девятая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. В результате удара по жилому зданию в Харькове 30 января погиб один человек. Washington Post пишет, что поставки Украине американских танков Abrams ожидаются в конце 2023 года или в начале 2024. «Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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13:52

Washington Post: США передадут Украине танки Abrams в конце 2023 года

Поставки американских танков Abrams в Украину ожидаются в концу 2023 года или в начале 2024, пишет Washington Post.

По информации журналистов, сами танки направят ВСУ без ударной брони.

«31 боевой танк М1А2, о которых Байден объявил во вторник, не будет изъят из военных запасов США, а будет закуплен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Они будут построены без брони из обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем», — утверждает газета.

25 января Джо Байден сообщил, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams «в рамках сделки на сумму 400 миллионов долларов». 27 января Владимир Зеленский заявил, что если американские танки прибудут в Украину в августе, то это будет «слишком поздно».

 
 
 
 
 
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