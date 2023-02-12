Пятидесятая неделя войны в Украине. Сводки

Полк Калиновского: один из бойцов батальона «Литвин» получил ранение на восточном направлении фронта
Пресс-служба полка Калиновского сообщила, что один из бойцов разведгруппы батальона «Литвин» получил ранение, выполняя боевую задачу на восточном направлении фронта. Его жизни ничего не угрожает, отметили в полку.
Подразделение полка имени Никиты Кривцова на прошедшей неделе взяло в плен двух бойцов из «ЧВК Вагнер», рассказала пресс-служба.
Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В конце сентября МВД признало полк «экстремистским формированием».
Россия обстреляла Херсон, полк Калиновского сообщил о ранении бойца. Главное о войне за 6 февраля
Российские войска обстреляли Херсон - повреждена церковь, есть раненые мирные жители
В результате российского обстрела в херсонской церкви повреждены окна и двери, сообщила городская Рада.
Ночью удары пришлись на микрорайоны Херсона — Шуменский и Жилпоселок. При этом повреждены частные дома, ранения получил один человек, рассказали в херсонской Раде.
Всего за прошедшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 37 раз, сам город — 7 раз. Ракеты повредили учебной учреждение и жилые здания, написала пресс-служба херсонской военной администрации. Четыре человека получили ранения.
Один человек погиб при обстреле Донецкой области
Донецкая область вновь подверглась обстрелам, один человек погиб и один получил ранения в Бахмуте, сообщает телеграм-канал Донецкой ОВА. Жилые дома были повреждены в результате ракетной атаки в Кураховской и Торецкой громадах.
Полк Калиновского сообщил о раненом бойце
Пресс-служба полка Калиновского сообщила, что один из бойцов разведгруппы батальона «Литвин» получил ранение, выполняя боевую задачу на восточном направлении фронта.
Его жизни ничего не угрожает, отметили в полку.
Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих в составе ВСУ.
Новые министры в Украине. Главное о войне за 7 февраля
В Украине назначили нового главу СБУ, министра внутренних дел и глав трех регионов
Верховная рада Украины назначила главой СБУ Василия Малюка, который до этого выполнял его обязанности, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Министром внутренних дел депутаты утвердили Игоря Клименко, который до этого был исполняющим его обязанности, написал Гончаренко.
Как пишет «Суспільне» со ссылкой на сайт СБУ, Малюк в 2005 году получил образование по специальности правоведение, с 2020 года работал первым заместителем главы Службы безопасности Украины.
До лета 2022 года пост главы СБУ занимал Иван Баканов — его отстранили в связи с «невыполнением служебных обязательств, что привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий», писало «Суспільне».
Также правительство поддержало назначение Сергея Лысака главой днепропетровской области, Юрия Малашко Запорожской. Херсонскую администрацию возглавит Александр Прокудин.
Генштаб ВСУ: в течение дня российские войска более 30 раз обстреляли Украину
Российскиие войска в течение дня более 30 раз обстреляли Украину, рассказал в вечернем брифинге Вооруженных сил Украины пресс-секретарь Александр Штупуун.
По его информации, были нанесены 1 ракетный и 16 авиаударов. Также были замечены 14 ударов ракетных систем залпового огня. О убитых и раненных не сообщается.
ВСУ отчиталось о семи авиаударах по позициям российской военной техники и солдат и двух по позициям зенитных ракетных систем.
Ночью Харьков и область подверглись массированному ракетному удару
Ночью 8 февраля российские войска обстреляли центр Харькова. Четыре ракеты, предварительно С-300, попали в промышленные объекты, произошел серьезный пожар, сообщает телеграм-канал Харьковской ОВА. Зафиксированы также удары по парку в центральной части города. Люди при обстреле не пострадали.
Подверглась атаке и Харьковская область, города Волчанск, Купянск, поселок Двуречная, Ветеринарный.
В Волчанске 16-летняя девушка получила ранения, 74-летняя женщина погибла. Повреждена городская больница Волчанска, осколок ракеты попал в машину скорой помощи, которая везла пациента. Обошлось без жертв.
В Купянске обстрелами уничтожены и повреждены гаражи, произошел пожар.
Зеленский в Лондоне, обстрелы Харькова и Семеновки. Главное о войне за 8 февраля
В результате российских ударов по Харькову и области ранены мирные жители
Ночью на 8 февраля российские войска обстреляли центр Харькова. Четыре ракеты, предварительно С-300, попали в промышленные объекты, произошел серьезный пожар, зафиксированы также удары по парку в центральной части города. Люди при обстреле не пострадали.
Обстрелы продолжились утром, во время атаки на село Варваровка ранения получили два человека, 69-лений мужчина и 66-летняя женщина, сообщает телеграм-канал Харьковской ОВА. Во время обстрела Волчанска был ранен 52-летний мужчина и 10-летний мальчик.
Два человека погибли из-за обстрела Черниговской области
Два реактивных самолета совершили пуски ракет по Семеновке в Черниговской области, сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус.
В результате обстрела погибли два мирных жителя, рассказали в ОК «Північ». По информации оперативного командования, ракеты попали в промышленное здание.
Владимир Зеленский прибыл в Лондон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с первым визитом после начала войны. В своем телеграм-канале политик отметил, что Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине.
Как сообщает BBC, Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступил с речью в парламенте.
Андрей Ермак, глава офиса президента Украины в своем телеграм-канале уточнил, что Великобритания сегодня ввела новые санкции против нескольких российских физических и юридических лиц. В список вошли предприятия «Топаз», «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и другие, написал он.
Российские войска начали наступление в Луганской области. Главное о войне за 9 февраля
ISW: российские войска начали наступление в Луганской области
Российские войска начали «большое наступление» в Луганской области, считает американский Институт изучения войны.
За последнюю неделю выросли темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная, пишут аналитики. Но российское наступление еще не достигло полного темпа, утверждает ISW, из-за того, что командование не ввело в действие части 2-й мотострелковой дивизии, которая была развернута в Луганской области в январе после пребывания в Беларуси.
«Хотя российские силы в Луганской области сейчас владеют инициативой (в том смысле, что российские силы устанавливают условия боя, заканчивая период украинской инициативы с августа 2022 года), их участие в боях на линии Сватово-Кременная может достичь кульминации, не достигнув целей — захвата всей Луганской и Донецкой областей», — говорится в отчете.
Это может дать возможность украинским силам начать собственное контрнаступление, пишет американский Институт изучения войны.
Украинский Генштаб утверждает, что российские войска ведут наступление на пяти направлениях, пытаясь взять под контроль Донецкую и Луганскую области.
Пять человек погибли при российском обстреле Херсонской и Харьковской областей
За прошедшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 39 раз, сообщили в местной ОВА. В результате ударов три человека погибли, еще четыре получили ранения.
В самом Херсоне под обстрел попали жилые кварталы города — снаряды ударили по детскому центру реабилитации и жилым зданиям, рассказали в военной администрации.
Днем российские военные вновь обстреляли Херсон, ранения получил один человек, сообщают в телеграм-канале Херсонской обладминистрации.
«С травмой грудной клетки ее доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь», — говорится в посте.
Еще двое мужчин 30 и 26 лет подорвались на оставленной российскими военными мине в селе Новая Каменка Бериславского района. Их госпитализировали с травмами конечностей.
В Харьковской области в результате российского обстрела погибли два человека. Ракета повредила здание подразделения ГСЧС, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Чугуевском районе области ранения получили пять человек, среди которых ребенок, уточнил он.
Утром российские войска обстреляли украинские регионы
Две волны ракет пролетели над Николаевской областью, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Еще две ракеты отправились в Одесскую область.
Об обстрелах сообщил глава городской администрации Кривого Рога Александр Викул. ПВО работает и в Полтавской области, в Кременчуге раздаются взрывы.
В Харьковской области российские военные нанесли около 10 ударов по критической инфраструктуре, сообщил глава местной администрации Олег Синегубов. Семь человек ранены, двое — в тяжелом состоянии.
По словам Синегубова, некоторые районы региона остались без электричества, также возможны проблемы с водоснабжением и отоплением. Помимо зданий критической инфраструктуры в Купянске и Двухлетней пострадали несколько жилых частных домов.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев также сообщил об атаке на областной центр.
«В городе зафиксировано 17 вражеских прилетов — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения», — добавил Куртев.
О ракетном обстреле сообщил и мэр Киева Виталий Кличко.
Массированный ракетный удар и обмен телами погибших. Главное о войне за 10 февраля
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Украине
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что пуски ракет Х-101 и Х-555 произвели восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска. С кораблей в Черном море по Украине ударили крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр».
В ВСУ сообщили, что украинская ПВО сбила 61 из 71 выпущенной по Украине ракет.
Две волны ракет пролетели над Николаевской областью, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Еще две ракеты отправились в Одесскую область.
Об обстрелах сообщил глава городской администрации Кривого Рога Александр Викул. ПВО работает и в Полтавской области, в Кременчуге раздаются взрывы.
В Харьковской области российские военные нанесли около 10 ударов по критической инфраструктуре, сообщил глава местной администрации Олег Синегубов. Восемь человек ранены, двое — в тяжелом состоянии.
По словам Синегубова, некоторые районы региона остались без электричества, также возможны проблемы с водоснабжением и отоплением. Помимо зданий критической инфраструктуры в Купянске и Двухлетней пострадали несколько жилых частных домов.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев также сообщил об атаке на областной центр.
«В городе зафиксировано 17 вражеских прилетов — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения», — добавил Куртев.
О ракетном обстреле сообщил и мэр Киева Виталий Кличко. Во Львовской области одна из ракет упала не разорвавшись недалеко от автобусной остановки.
Залужный: две российские ракеты пересекли воздушное пространство НАТО
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, две российские ракеты «Калибр» пересекли воздушное пространство НАТО.
«Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», — написал Залужный.
Минобороны Румынии заявило, что радарные системы вооруженных сил страны обнаружили российскую ракету, однако она «ни секунды» не находилась в румынском воздушном пространстве.
В Минобороны Молдовы эту информацию подтвердили. В МИД страны в связи с инцидентом был вызван российский посол. Ему указали на недопустимость подобных действий и призвали прекратить агрессию против Украины.
Украина вернула тела 61 военного
В ходе обмена военных Украина получила 61 тело убитых военных, сообщило украинское Минреинтеграции.
В общей сложности на данный момент Украина вернула 888 тел, сообщили в министерстве.
Российская артиллерия обстреляла Херсон, есть раненые
Днем российская артиллерия обстреляла микрорайон Остров в Херсоне, сообщили в Херcонской ОВА. Удар пришелся по многоэтажке, в которой находились мирные люди. Взрывной волной и осколками выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов.
Пострадала пожилая женщина. Ее с осколочными ранениями доставили в больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.
Обстрелы Одессы и поставка пушек L70 в Украину. Главное о войне за 11 февраля
Российские войска обстреляли Змеиный остров, Одессу, Донецкую и Запорожскую области
Ночью 11 февраля российские войска обстреляли Одессу и остров Змеиный, написал в своем телеграм-канале Максим Марченко, глава Одесской ОВА. Одесса была атакована с самолетов и берегового комплекса «Бастион». Ракеты попали в прибрежную зону, обошлось без пострадавших. На Змеиный остров было сброшено четыре авиабомбы.
Несколько ударов было также нанесено по Донецкой области, сообщает телеграм-канал Донецкой ОВА. При обстреле поселка Красная Гора Бахмутской громады погиб один человек, при обстреле Кураховской громады ранения получили три человека, повреждено 17 строений, среди которых школа.
При обстреле поселка Степногорск Запорожской области погибла 70-летняя местная жительница, сообщили в прокуратуре Запорожской области. Также при обстреле повреждения получил многоэтажный жилой дом.
Литва поставила в Украину пушки L70
Пушки L70 прибыли из Литвы в Украину, об этом написал в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Вместе с пушками были доставлены и боеприпасы для них.
По итогам недавнего визита в Украину Арвидас Анушаускас заявил, что украинские военные уже приняли в Литве участие в учениях по эксплуатации пушек, по возвращении в Украину они смогут обучать других. Он отметил также, что эти орудия могут быть особенно эффективными для борьбы с иранскими дронами «Шахед».
Разрушенные больницы и обстрел Никополя. Главное о войне за 12 февраля
С начала полномасштабной войны в Украине разрушены 173 больницы
Более тысячи медицинских объектов получили повреждения с начала полномасштабной войны, при этом 173 из них разрушены полностью. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью «Укрінформ».
Для полностью разрушенных объектов украинские власти не рассматривают вариант восстановления, отметил Ляшко. По его словам, в таком случае здания нужно строить с нуля.
«Что касается финансовой оценки, то там, где мы имеем доступ к разрушенным и поврежденным объектам, мы смотрим на цены за квадратный метр на больницу, используя проектно-сметную документацию по другим объектам на 2021 год. Мы посчитали среднюю цену всех объектов и сейчас по факту можем говорить про сумму до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля», — объяснил Ляшко.
Один человек погиб, еще десять получили ранения при обстрелах Донецкой области
За прошедшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко.
В Мариуполе и в Волновахе невозможно установить количество пострадавших, отметил он.
При российском ударе по Никополю погибла 53-летняя женщина, ранения получили две пенсионерки
Утром российские войска совершили удар по Никополю, из-за чего погибла 53-летняя местная жительница. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.
Ранения получили две пенсионерки 88 и 76 лет, уточнил он. Под обстрел попали и Марганецкая, Мировская громады.