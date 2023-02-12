Пятидесятая неделя войны в Украине. Сводки

Разрушенные больницы и обстрел Никополя. Главное о войне за 12 февраля

С начала полномасштабной войны в Украине разрушены 173 больницы

Более тысячи медицинских объектов получили повреждения с начала полномасштабной войны, при этом 173 из них разрушены полностью. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью «Укрінформ».

Для полностью разрушенных объектов украинские власти не рассматривают вариант восстановления, отметил Ляшко. По его словам, в таком случае здания нужно строить с нуля.

«Что касается финансовой оценки, то там, где мы имеем доступ к разрушенным и поврежденным объектам, мы смотрим на цены за квадратный метр на больницу, используя проектно-сметную документацию по другим объектам на 2021 год. Мы посчитали среднюю цену всех объектов и сейчас по факту можем говорить про сумму до 1 млрд долларов, которые необходимы, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля», — объяснил Ляшко.

Один человек погиб, еще десять получили ранения при обстрелах Донецкой области

За прошедшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко.

В Мариуполе и в Волновахе невозможно установить количество пострадавших, отметил он.

При российском ударе по Никополю погибла 53-летняя женщина, ранения получили две пенсионерки

Утром российские войска совершили удар по Никополю, из-за чего погибла 53-летняя местная жительница. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

Ранения получили две пенсионерки 88 и 76 лет, уточнил он. Под обстрел попали и Марганецкая, Мировская громады.