Пятьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Херсона и Никополя. Главное о войне за 13 февраля
Россия обстреляла Херсон — один человек погиб, повреждена железная дорога
Ночью на 13 февраля российские войска обстреливали Херсон, сообщает городская рада. Во время атаки погиб один человек, поврежден строящийся промышленный объект.
В результате ночных обстрелов было повреждено и железнодорожное полотно, пишет телеграм-канал Украинской железной дороги. Сообщение с Киевом нарушено, поезда в этом направлении будут ходить только до Николаева. Из Николаева в Киев на время ремонтных работ организовано автобусное сообщение.
Всего за прошедшие сутки в области погибли три мирных жителя, написали в местной ОВА.
При обстрелах Донецкой области погиб один человек
Под обстрелы в Донецкой области попали удаленные от линии фронта города Дружковка и Покровск, пишет телеграм-канал Донецкой ОВА.
В Дружковке повреждено здание больницы, в Покровске — семь жилых строений. Один человек получил ранения при обстрелах Елизаветовки, один человек погиб при обстрелах Часового Яра.
Из-за ударов по Днепропетровской области повреждены частные предприятия, ранен 68-летний мужчина
Российские войска обстреляли Никополь — ранения получил 68-летний местный житель. Об этом рассказали в Днепропетровской ОВА.
Город обстреляли из тяжелой артиллерии, повреждены два частных предприятия, говорится в отчете военной администрации. Под удар попали и хозяйственные сооружения, машины и линии электропередач.
Обстрел Херсона, гибель американского волонтера. Главное о войне за 14 февраля
Российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне
Утром российские войска совершили удар по медучреждению в Херсоне, сообщает местная ОВА.
Пострадавших нет. Люди внутри здания услышали взрывы и выбежали в коридор, рассказали в военной администрации.
Всего за прошедшие сутки российские войска ударили по Херсонской области из минометов, РСЗО, артиллерии и танков 54 раза, пишет ОВА. Количество погибших возросло до двух, ранения получили три местных жителя.
Американский волонтер погиб при ударе противотанковой ракеты в Бахмуте
CNN и The New York Times сообщают о гибели американского волонтера и бывшего морского пехотинца Пита Рида в Бахмуте 2 февраля. В момент обстрела погибший находился среди гуманитарной группы, которая оказывала помощь раненой на улице гражданской женщине, пишет NYT. Как сообщил CNN выживший норвежский медик Саймон Йоенсен, они приехали на место обстрела за несколько минут до прилета ракеты, убившей Рида.
В распоряжении NYT оказалось видео эстонского волонтера Эрко Лайдинена. На нем в замедленном режиме видно, как ракета прилетает в белый фургон. На основе анализа видео NYT предполагает, что удар был нанесен управляемой ракетой «Корнет», дальность действия которой составляет около пяти километров.
Российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку
Российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, в Константиновке ракета попала во дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. По предварительной информации, там ранен один мирный житель.
Норвежская разведка: российские корабли впервые со времен холодной войны вышли в море с ядерным оружием на борту
Корабли российского военно-морского флота впервые за 30 с лишним лет вышли в море, оснащенные тактическим ядерным оружием, говорится в опубликованном ежегодном докладе разведки Норвегии. Как указано в документе, «основная часть ядерных сил размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота», а «тактическое ядерное оружие представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО».
Подтверждений того, что корабли, оснащенные ядерным оружием находятся в море, «не было со времен последней холодной войны», отмечает издание The Barents Observer.
Обстрел многоэтажки в Покровске и беларус в «ЧВК Вагнер». Главное о войне за 15 февраля
Российские войска ударили по многоэтажке в Покровске, 12 человек получили ранения
Утром российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области, сообщает телеграм-канал Донецкой ОВА. Снаряды попали в пятиэтажный жилой дом в микрорайоне «Солнечный».
Известно о 12 пострадавших, еще как минимум двое находятся под завалами. В городе развернут оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим. Тех, чьи квартиры были повреждены во время обстрела, обеспечат временным жильем, одеждой и питанием, написал глава местной ОВА Павел Кириленко.
Из Угледара эвакуировали последнего несовершеннолетнего, в городе остается еще около 300 взрослых, которые не хотят выезжать из города
Полицейский экипаж подразделения «Белые ангелы» эвакуировал из Угледара последнего несовершеннолетнего, им оказался сын местного священника, сообщает Национальная полиция Украины.
Ранее эта семья с детьми 15, 18 и 19 лет долго отказывалась покидать город. Дом, в подвале которого они жили, находится на окраине города в километре от российских войск. В итоге на бронированном автомобиле семью доставили в город Курахово в Донецкой области.
«Ситуация в Угледаре остается напряженной. В городе остается более 300 взрослых, которые отказываются покидать родной город», — сказано в сообщении Нацполиции.
СБУ сообщила о задержании беларуса, воевавшего в «ЧВК Вагнера»; его подозревают в наемничестве
Служба безопасности Украины сообщила о задержании беларуса, который воевал в составе «ЧВК Вагнер».
Генпрокуратура Украины уточнила, что минчанина подозревают в наемничестве (часть 4 статьи 447 УК Украины).
По данным следствия, у задержанного была задолженность перед банком и поэтому он решил «заработать деньги» через службу в «ЧВК Вагнера».
В июле прошлого года он вступил в подразделение и участвовал в боевых действиях против Украины на Бахмутском направлении. В ноябре он попал в украинский плен, уточняет СБУ.
Украинскими служащими он рассказал о пытках, лишении денежного обеспечения и убийствах внутри «ЧВК Вагнер», связанных с невыполнением задач.
Ночью российские войска совершили массированный обстрел Украины
Ночью российские войска запустили по Украине дроны и ракеты. Глава Офиса президента рассказал о взрывах на Севере, Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях.
«ППО справились с большинством вражеских ракет и БПЛА», — сказал он.
За ночь силы украинской ППО сбили 16 из 32 ракет, сообщили в ВС.
В Павлограде погибла 79-летняя женщина, семь человек получили ранения. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.
По его информации, повреждено промышленное предприятие, полностью разрушены семь частных домов.
Глава Львовской областной военной администрации рассказал о попадании в объект критической инфраструктуры.
Россия выпустила ночью 32 ракеты, 101 украинец вернулся из плена. Главное о войне за 16 февраля
За ночь российские войска выпустили по Украине 32 ракеты; взрывы прозвучали во Львовской, Днепропетровской и других областях
Утром глава Офиса президента Украины сообщил о ночных российских обстрелах. По его информации, взрывы прозвучали на Севере и Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Во Львовской области три снаряда попали в объект критической инфраструктуры.
«Единственное, что могу уточнить, это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине», — написал глава местной ОВА Максим Козицкий.
В Павлограде погибла 79-летняя женщина, восемь человек получили ранения. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.
Утром под российский обстрел попало село Змиевка в Херсонской области — погибла семейная пара. В самом Херсоне в результате российского удара погибла 70-летняя местная жительница, рассказали в областной военной администрации.
Российские войска дважды обстреляли Волчанск, погиб человек, еще шестеро ранены
Российские войска дважды за день обстреляли Волчанск в Харьковской области, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.
В результате первого обстрела шесть человек получили ранения. Отмечается, что повреждены жилые дома и здание предприятия, один из госпитализированных — сотрудник «Харьковоблэнерго».
При втором обстреле травмы несовместимые с жизнью получил 46-летний мирный житель.
Украина обменяла 101 человека
Украина смогла обменять 101 человека, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, 94 человека из них — оборонцы Мариуполя. Также получилось обменять еще шестерых военных и одного гражданского.
Российская сторона заявила о том, что им также удалось обменять 101 российского военного.
Ночной обстрел Харькова и рост российских потерь в Украине. Главное о войне за 17 февраля
Ночью российские войска обстреляли Харьков
Ночью российские войска обстреляли Харьков - взрывы прозвучали в Киевском и Основянском районах города, рассказал мэр города Игорь Терехов.
В результате ударов повреждены два нежилых здания, рассказал он.
Офис Генпрокурора Украины опубликовал снимки с места попадания снарядов. Окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
За сутки в Донецкой области погибли пять мирных жителей, еще 10 человек получили ранения
За сутки в Бахмуте из-за российских обстрелов погибли пять мирных жителей, сообщил глава местной ОВА Павел Кириленко.
По его словам, еще 10 жителей Донецкой области получили ранения. В Бахмуте повреждены 10 многоэтажек, три частных дома и одно административное здание.
Потери России в Украине за последние 14 дней превысили в 5 раз обычные еженедельные цифры
Журналисты BBC на основе открытых источников установили имена 14 709 российских военных, которые погибли на войне в Украине. За последние 14 дней число потерь российской армии в пять раз превысило обычные еженедельные цифры.
Подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. Издание считает, что это может быть следствием наступления российской армии на Донбасе.
На протяжении всего прошлого года по открытым источникам еженедельно в Украине погибало 250-300 российских солдат. В январе эти цифры удвоились. За две недели февраля Русская служба BBC совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров подтвердили имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр.
Украинский суд заочно приговорил 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества экс-сотрудника RT Антона Красовского
Украинский суд признал виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины и заочно приговорил 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего сотрудника RT Антона Красовского, пишет пресс-служба СБУ.
Красовского обвинили по статьям о публичных призывах к геноциду (часть 2 статьи 442 УК Украины) и насильственному изменению или свержению конституционного строя (часть 3 статьи 109 УК Украины). Ему назначено максимально возможное по санкциям статей наказание.
"Осужденный настраивал российскую аудиторию против украинцев и призывал физически уничтожить часть украинского народа", - пишет Офис генерального прокурора Украины.
Антон Красовский во время интервью с фантастом Сергеем Лукьяненко, предложил топить и жечь украинских детей, которые считают, что территория страны оккупирована Россией, и что Украины «вообще не должно существовать»
Россия продолжает обстрелы. Главное о войне за 18 февраля
Власти Донецкой и Херсонской областей сообщили о нескольких погибших и раненых под обстрелами
В Донецкой области под обстрелами погибли три мирных жителя: двое в Бахмуте и один в Иванополье, сообщает глава обладминистрации Павел Кириленко. Еще пять человек получили ранения.
Херсонскую область за сутки обстреляли 65 раз, сообщется в телеграм-канале военной администрации. Один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести.
Власти Запорожской области сообщили о 66 обстрелах за сутки, информации о погибших или раненых в сообщении нет.
Российские войска обстреляли Харьковскую область; есть раненные и убитые
Купянский и Чугуевский районы Харьковской области попали под обстрел, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, при обстреле поселка городского типа Ковшаровка пострадали 57-летняя женщина и 53-летний мужчина. Их госпитализировали.
Во второй половине дня российские войска нанесли удар по Волчанску, пишет Синегубов. Один из снарядов разрушил частный дом — в здании в этот момент находился мужчина. Он погиб.
Ранее область обстреляли 15 раз, рассказал глава Синегубов.
В Купянском районе из-за обстрелов загорелся частный дом, там погиб 68-летний мужчина. В Харьковском районе местный житель был ранен.
При обстреле Хмельницкого ранены два человека, повреждены многоэтажные дома
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона сообщил о двух раненых в результате утренней ракетной атаки по городу, пишет «Украинская правда». По его словам, при обстреле повреждены жилые дома, в отдельных районах отключенаэлектроэнергия.
Два взрыва в Хмельницком прозвучали около 9 утра 18 февраля. В Украине была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и других областях начались экстренные отключения света.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, утром 18 февраля с Черного моря по Украине выпустили как минимум четыре крылатые ракеты «Калибр», две из них удалось сбить.
Обстрел Харьковской и Херсонских областей. Главное о войне за 19 февраля
Российские войска обстреляли Харьковскую область, есть раненые и погибшие
Сегодня российские войска обстреляли Харьковскую область. Офис генерального прокурора пишет, что известно как минимум об одном погибшем в селе Волчанские Хутора.
Около 11:00 российские войска обстреляли город Волчанск. Ранения получила местная жительница. Около 16: 00 Россия обстреляла село Липцы Харьковского района. Там осколками ранена женщина, которая в это время выходила из подвала. Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов пишет, что ранены две женщины — 50 и 32 лет. Они госпитализированы.
В деревне Кругляковка Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний мужчина. В самом Купянске повреждены административные здания, АЗС, здание пожарно-спасательной части, учреждение здравоохранения, гаражи и автомобили.
3 убитых и 5 раненых — таков результат сегодняшнего обстрела села Бургунка Херсонской области
Сегодня российские войска обстреляли территорию Херсонской области, пишет Херсонская областная администрация. В селе Бургунка Бериславского района снаряд попал во двор местных жителей. В доме находились семья — трое взрослых и двое детей. Мать, отец и их родственник погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал.
В этом же селе ранение от российского обстрела получил 8-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице. Всего в селе от артиллерийского обстрела пострадало 8 человек, среди которых 3 — это дети
461 ребенок погиб в Украине за время российской агрессии
По состоянию 19 февраля 2023 года более 1385 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России, сообщают ювенальные прокуроры. 461 ребенок погиб и более 924 получили ранения ризного степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 445. В Харьковской пострадали 272 ребенка, в Киевской — 123, Херсонской — 87, Запорожской — 84, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 64.
Офис генеральной прокуратуры сообщает, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий и на оккупированных территориях.