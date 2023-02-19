Пятьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Харьковской и Херсонских областей. Главное о войне за 19 февраля

Российские войска обстреляли Харьковскую область, есть раненые и погибшие

Сегодня российские войска обстреляли Харьковскую область. Офис генерального прокурора пишет, что известно как минимум об одном погибшем в селе Волчанские Хутора.

Около 11:00 российские войска обстреляли город Волчанск. Ранения получила местная жительница. Около 16: 00 Россия обстреляла село Липцы Харьковского района. Там осколками ранена женщина, которая в это время выходила из подвала. Председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов пишет, что ранены две женщины — 50 и 32 лет. Они госпитализированы.

В деревне Кругляковка Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний мужчина. В самом Купянске повреждены административные здания, АЗС, здание пожарно-спасательной части, учреждение здравоохранения, гаражи и автомобили.

3 убитых и 5 раненых — таков результат сегодняшнего обстрела села Бургунка Херсонской области

Сегодня российские войска обстреляли территорию Херсонской области, пишет Херсонская областная администрация. В селе Бургунка Бериславского района снаряд попал во двор местных жителей. В доме находились семья — трое взрослых и двое детей. Мать, отец и их родственник погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал.

В этом же селе ранение от российского обстрела получил 8-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице. Всего в селе от артиллерийского обстрела пострадало 8 человек, среди которых 3 — это дети

461 ребенок погиб в Украине за время российской агрессии

По состоянию 19 февраля 2023 года более 1385 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России, сообщают ювенальные прокуроры. 461 ребенок погиб и более 924 получили ранения ризного степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 445. В Харьковской пострадали 272 ребенка, в Киевской — 123, Херсонской — 87, Запорожской — 84, Николаевской — 83, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 64.

Офис генеральной прокуратуры сообщает, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий и на оккупированных территориях.