Пятьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Президент США Джо Байден приехал в Киев

В Киев прибыл президент США Джо Байден, пишет «Украинская правда».

Издание опубликовало фотографию политика, идущего рядом с Владимиром Зеленским.

Визит Джо Байдена подтвердила пресс-служба Зеленского и Белый дом.

«Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении Байдена.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире укринского телемарафона анонсировал визиты «главных партнеров Украины», писал «Бабель».

«Давайте пока сбережем интригу и не будет забегать наперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все получится», — процитировала Мельника «Украинская правда».

В столицу Украины сегодня прибыла и делегация из Израиля, сообщает «Униан».