Пятьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Президент США Джо Байден приехал в Киев
В Киев прибыл президент США Джо Байден, пишет «Украинская правда».
Издание опубликовало фотографию политика, идущего рядом с Владимиром Зеленским.
Визит Джо Байдена подтвердила пресс-служба Зеленского и Белый дом.
«Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении Байдена.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире укринского телемарафона анонсировал визиты «главных партнеров Украины», писал «Бабель».
«Давайте пока сбережем интригу и не будет забегать наперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, что все получится», — процитировала Мельника «Украинская правда».
В столицу Украины сегодня прибыла и делегация из Израиля, сообщает «Униан».
Байден посетил Киев. Главное о войне за 20 февраля
Президент США Джо Байден посетил Киев
В Киев прибыл президент США Джо Байден, сообщила «Украинская правда».
Визит Джо Байдена подтвердила пресс-служба Зеленского и Белый дом. Ранее он не был объявлен.
«Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении Байдена.
В ходе визита Байден объявил об очередной поставке боеприпасов, противатанковых систем и радаров. Также он анонсировал новые санкции против российской элиты и компаний, связанных с «российской военной машиной».
Утром российские войска трижды обстреляли Харьковскую область, ранены двое мирных жителей
В результате трех ударов по Харьковской области утром ранения получили два мирных жителя, сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов.
Всего за прошедшие сутки российские войска обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, добавил он.
В Купянске из-за ударов повреждено здание медицинского учреждения, объект гражданской промышленности, многоэтажка, частные дома, гараж, хозяйственные постройки, памятники на кладбище, рассказал Синегубов.
Российские войска обстреляли село Иванополье; один человек погиб
В результате обстрела села Иванополье в Донецкой области погиб один человек, сообщил глава местной военной администрации Павел Кирилленко.
По его информации, двое человек ранены.