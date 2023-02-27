Пятьдесят третья неделя войны в Украине. Сводки

Россия атаковала Киев и Хмельницкий, Украина подтвердила информацию об инциденте в Мачулищах. Главное о войне за 27 февраля

Ночью российские войска выпустили по территории Украины 14 дронов-камикадзе

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью на 27 февраля российские войска выпустили по территории Украины 14 дронов-беспилотников Shahed 136.

11 из них удалось сбить, уточнили в Генштабе.

В Хмельницком в результате трех ударов погибли два человека, рассказали в местной ОВА. Повреждены жилые здания.

Вокруг Киева силы украинского ПВО сбили 9 дронов. Атака проходила в две волны, сообщили в киевской городской военной администрации. По их информации, никто не пострадал.

«Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить наше ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога продолжалась долгих пять с половиной часов», — написали в КГВА.

Спикер командования ПВО Украины про инцидент в Мачулищах: для Украины это хорошая новость

В воскресенье инициатива экс-силовиков BYPOL заявила, что участники плана «Перамога» повредили российский военный разведывательный самолет А-50У на военном аэродроме в Мачулищах в 10 километрах от Минска.

Пресс-секретарь командования сил ПВО Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что доверяет информации о диверсии.

«Я доверяю, у меня есть свои источники информации, но я не могу вам их назвать. Для Украины, для воздушных сил это хорошая новость, что говорить. Этот самолет постоянно в воздухе, этот самолет проводит радиолокационную разведку. Сканирует, когда работают наши средства ПВО, выявляет их местонахождение», – заявил он.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина отказался комментировать инцидент.

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла», – приводит РИА Новости слова Пескова.

Беларуские власти пока публично не опровергали сообщения о случившемся.