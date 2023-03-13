Пятьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Россия продолжает обстрелы. Главное о войне за 13 марта

В результате обстрелов Николаевской, Сумской и Донецкой областей погибли мирные жители

Утром 13 марта российские военные обстреляли село Солончаки в Николаевском районе — погибли два человека, еще четверо ранены. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина, их семилетний сын был ранен и попал в больницу. Еще троих жителей Солончаков госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. От атаки пострадали жилые дома и хозпостройки.

Утром под обстрел попало общежитие лицея в Шосткинском районе Сумской области. По предварительной информации местной прокуратуры, в результате атаки погиб работник лицея, еще двое мирных жителей получили ранения.

Российские войска обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области, сообщают в прокуратуре. По данным следствия, обстрелы производили из ствольной артеллерии и РСЗО «Ураган».

В результате атаки в Авдеевке погибла 46-летняя женщина. В Константиновке осколками ранены пятеро жителей — четверо мужчин и женщина. От обстрела пострадали частные дома, многоэтажки, хозпостройки и автомобили.

NYT: Международный уголовный суд намерен возбудить два дела о военных преступлениях в Украине

Международный уголовный суд намерен возбудить два дела о военных преступлениях в Украине и запросить ордер на арест нескольких человек, сообщили New York Times чиновники, осведомленные о решении, но не имеющие полномочий говорить о нем публично.

По информации издания, одно дело будет связано с похищением украинских детей и подростков, которых вывозили из Украины и оформляли им российское гражданство, или отправляли в лагеря для перевоспитания. По подсчету Госдепа США, таких детей может быть не менее 6 000. Украина считает, что на начало марта их не менее 16 000.

Второе дело связано с преднамеренными ударами по гражданской инфраструктуре. Как пишет газета, у правительства США есть доказательства целенаправленности таких ударов, но Пентагон выступает против передачи этих разведданных суду. Окончательное решение будет принимать президент Джо Байден.

Газета отмечает, что пока неясно, кому будет предъявлено обвинение в каждом из дел.