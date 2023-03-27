Пятьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска ударили ракетами по Славянску, есть погибший и раненые

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ракетном обстреле Славянска и опубликовал видео с места удара.

По информации главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, в результате атаки погиб как минимум один человек, еще 25 ранены. От ракетного удара пострадали административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.

Как пишет Кириленко, российские военные ударили по центру города двумя ракетами С-300.