Пятьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки
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27 марта 2023, 12:53
Пятьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Утром 27 марта российские военные обстреляли Славянск. В результате ракетного удара погиб как минимум один человек, еще 25 получили ранения.

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12:53

Российские войска ударили ракетами по Славянску, есть погибший и раненые

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ракетном обстреле Славянска и опубликовал видео с места удара.

По информации главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, в результате атаки погиб как минимум один человек, еще 25 ранены. От ракетного удара пострадали административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.

Как пишет Кириленко, российские военные ударили по центру города двумя ракетами С-300.

 
 
 
 
 
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