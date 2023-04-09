Пятьдесят восьмая неделя войны в Украине. Сводки

12 украинцев вернулись из плена, экс-глава Акимовки тяжело ранен. Главное о войне за 3 апреля
Минобороны Украины: за сутки под российскими обстрелами погибли 12 мирных жителей, 32 — ранены
За прошедшие сутки российские военные обстреляли семь областей Украины — 12 мирных жителей погибли, еще 32 были ранены, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
В ведомстве уточнили, что что шесть человек погибли и 11 получили ранения в результате вчерашнего обстрела Константиновки в Донецкой области. Еще один погиб в Херсонской области, четверо человек пострадали в Харьковской, один — в Донецкой и еще один в Луганской области. Подробностей о других жертвах в сообщении не приводится.
Из-за взрыва на творческом вечере Z-блогера Владлена Татарского пострадали 32 человека
Из-за взрыва на вечере Владлена Татарского в петербургском кафе пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российский Минздрав.
2 апреля в петербургском кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв — в это время там проходила встреча с российским военкором и блогером Владленом Татарским. Он погиб.
Следствие считает, что в кафе взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила посетительница Дарья Трепова. Ее задержали на следующее утро в квартире знакомых, позже МВД России опубликовало видео с ней.
Татарский вел телеграм-канал, на который подписано более 500 тысяч человек. Следственный комитет переквалицифировал дело о взрыве со статьи об убийстве на теракт (часть 3 статьи 205 УК РФ).
В Мелитополе взорвали машину экс-главы поселка Акимовка; он тяжело ранен
Около 8 утра в центре оккупированного Мелитополя на улице Богдана Хмельницкого взорвали автомобиль, в котором находился бывший глава поселка Акимовка Максим Зубарев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По ифнормации агентства, он находится в тяжелом состоянии.
Из российского плена вернулись 12 украинцев; среди них пятеро тяжелораненых
В Украину вернулись 12 пленных, среди них пятеро тяжелораненых, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Среди освобожденных 10 военных и двое гражданских — из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.
24 марта Украина передала России пятерых тяжелораненых пленных. В сообщении отмечалось, что украинская сторона освободила всех транспортабельных тяжелораненных пленных и ожидала такого же шага от России.
В Авдеевке под обстрел попал автобус, пассажирка погибла
Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
По его словам, российские войска попали в ведомственный автобус, в котором находились два человек — водитель и пассажирка. Первый остался жив, пассажирка получила ранения, несовместимые с жизнью.
Ночью российские войска обстреляли Одесскую область
В ночь на 4 апреля армия России обстреляла юг Украины дронами-камикадзе Shahed-131/136, сообщает оперативное командование «Юг».
Всего российская армия запустила 17 дронов, 14 из которых уничтожили ВСУ. 13 дронов ликвидировали над Одесской областью, один — над Николаевской. На одном из предприятий при попадании дрона вспыхнул пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Донецкой области за прошедшие сутки погибли четыре человека
Четыре человека погибли в Донецкой области за прошедшие сутки, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Еще три человека получили ранения.
Кроме этого, российская армия за прошлую ночь обстреляла Херсонскую, Запорожскую, Сумскую и Одесскую область. В результате обстрелов погиб один человек, трое получили ранения.
Обстрелы Украины и подготовка Беларуси к размещению ядерного оружия. Главное о войне за 4 апреля
Беларусь получила ракетный комплекс, способный наносить ядерные удары
Самолеты беларуской штурмовой авиации получили способность нести ядерные заряды. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил России.
Россия передала Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты.
Российская армия ночью обстреляла 5 областей Украины
Четыре человека погибли в Донецкой области за прошедшие сутки, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Еще три человека получили ранения.
Кроме этого, российская армия за прошлую ночь обстреляла Херсонскую, Запорожскую, Сумскую и Одесскую область.
Юг Украины армия России обстреляла с помощью дронов-камикадзе Shahed-131/136, сообщает оперативное командование «Юг». Всего российская армия запустила 17 дронов, 14 из которых уничтожили ВСУ.
В результате обстрелов областей погиб один человек, трое получили ранения.
Финляндия официально стало членом НАТО
Финляндия официально стало членом НАТО, трансляция церемонии принятия велась на сайте альянса. Членство страны в НАТО утвердили в Брюсселе. В официальной церемонии вступления принял участие президент Финляндии Саули Ниинисте.
Финляндия стала 31-й страной альянса. Это случилось в годовщину создания НАТО, альянс был создан 4 апреля 1949 года.
На случившееся отреагировали в российском МИДе:
«Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО», сказано в сообщении министерства.
В МИД РФ также заявили, что действия страны будут зависеть от конкретных условий интеграции Финляндии в Североатлантический альянс.
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов
Министерство обороны США объявило об оказании Украине очередного пакета военной помощи на 2,6 млрд долларов, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона.
Пакет помощи будет включать дополнительные заряды для HIMARS и ЗРК Patriot, артиллерийские и минометные снаряды, танковые боеприпасы, гранатометы, противотанковые ракеты, грузовые и тактические автомобили для подъема техники и другое оборудование.
Кроме того, дополнительная помощь будет выделена в рамках инициативы помощи Украине USAI, она предусматривает закупку оружия у производителей, а не изъятие ее из запасов США.
За два дня при обстреле Донецкой области погибли восемь человек, Зеленский приехал в Варшаву. Главное о войне за 5 апреля
При обстреле сел в Донецкой области погибли шесть человек
Шесть человек погибли, еще семеро были ранены в результате обстрела сел в Донецкой области, сообщает офис генпрокурора Украины.
Речь идет об обстрелах 4 апреля 2023 года. Тогда российские военные обстреляли населенные пункты на севере области из ракет, артиллерии и РСЗО «Град». В эпицентре ударов оказались жилые кварталы. Среди погибших были работники шахты, медсестра и продавщица.
В результате российского обстрела поселка Алексеево-Дружковка погибли 2 человека
Российские войска обстреляли Алексеево-Дружковку в Донецкой области, сообщает глава обладминистрации Павел Кириленко.
В результате обстрела жилого сектора погибли два человека, ранены еще четверо.
На месте попадания работают пиротехники — уничтожают неразорвавшиеся снаряды, пишет Кириленко.
Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи
Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи, рассказал Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся», — сказал украинский президент.
Во время речи в Королевском замке Зеленский упомянул Беларусь.
«Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны — это гарантия того, что свобода выстоит в Молдове. Не оставит Грузию. И придет, обязательно придет, в Беларусь», — произнес Зеленский.
ЗРК Avenger на границе с Беларусью и обстрел Донецкой области. Главное о войне за 6 апреля
Украина разместила на границе с Беларусью ЗРК Avenger
Украина разместила на границе с Беларусью зенитно-ракетные комплексы Avenger, сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Ракетные комплексы Украине передали США, а обучение экипажей проходило в Германии.
«Система предназначена для уничтожения крылатых ракет и ударных беспилотников», — сказал Сергей Наев.
Российские войска обстреляли Донецкую область, погибли 4 человека
Российские войска обстреляли из системы залпового огня «Ураган» поселок Алексеево-Дружковка, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. В поселке погибли два местных жителя, ранены еще четверо.
Еще два человека погибли от обстрелов в Бахмуте. Обстрелом в городе повреждены детский сад, два частных дома и три многоэтажки. В Соледарской громаде повреждены четыре многоквартирных дома, пять частных домов и магазин.
В поселке Звановка повреждены школа, дом культуры, магазин и более 20 частных домов.
На Донецком направлении российские войска обстреляли из артиллерии Марьинку и Красногоровку и Авдеевку. Информации о пострадавших из этих населенных пунктов нет.
Литва окажет Украине военную помощь на 41 млн евро
Глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в твиттере о новом пакете военной помощи для Украины.
Как пишет Анушаускас, сумма помощи составит 41 млн евро. Новый пакет включит в себя поставку оборудования и перечисления в международные фонды помощи Украине.
В конце марта подготовку очередного пакета военной помощи для Украины анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа. Тогда он также заявил о том, что поддержка Украины Литвой составляет более 1,2% литовского ВВП.
Утечка планов США и обстрел медиков. Главное о войне за 7 апреля
NYT: Пентагон начал расследование утечки планов США и НАТО по графикам поставки оружия Украине
Пентагон начал расследование утечки Twitter и Telegram документов США и НАТО с грифом «совершенно секретно», в которых есть информация о графике поставок оружия Украине, сообщает New York Times со ссылкой на представителей администрации американского президента Джо Байдена.
Подчиненные американского президента пытались удалить информацию из общего доступа, однако к вечеру 6 апреля им это не удалось.
Военные аналитики думают, что несмотря на неточности в утечке, документы позволят российской армии выяснить ценные детали: графики поставки оружия, численность украинских войск и их оснащенность.
Журналисты отмечают, что утечка таких документов — первый прорыв российской разведки с начала войны. Однако несмотря на объем информации, в файлах нет конкретных военных планов Украины и стратегии наступлений.
Минобороны Словакии предположил, что российские специалисты намеренно повредили МиГи, которые были переданы Украине
Министр обороны Словакии Ярослав Надь предположил, что российские специалисты, которые обслуживали истребители МиГ-29 армии Словакии, могли умышленно повредить их перед тем, как эти самолеты передали Украине. Слова Надя приводит издание Euractiv.
«Даже полиция расследовала это [возможное повреждение самолетов], основываясь на наших подозрениях. В двигателях самолетов были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым был доступ у россиян», — сказал Надь.
По словам министра, истребители могли летать, но это не значит, что они могли сражаться. Расследование не доказало вину россиян — но министерство обороны Словакии «потеряло доверие» к ним.
Российские войска обстреляли Херсонскую область и сбросили мину на машину скорой помощи, которая ехала к раненым
Российские войска обстреляли город Берислав Херсонской области, об этом сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в своем телеграм-канале. В результате обстрела ранения получили 8 человек.
Соболевский пишет, что двое раненых – работники скорой медицинской помощи, которые ехали по вызову к пострадавшим после обстрела. На машину медиков российские войска сбросили мину при помощи дрона.
Обстрел Харьковской области и возвращение детей в Украину. Главное о войне за 8 апреля
Украина вернула 31 ребенка, вывезенного Россией с оккупированных территорий
Во время пятой спасательной миссии Украина вернула 31 ребенка, вывезенного Россией с оккупированных территорий, сообщил директор организации Save Ukraine и бывший Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.
«Сейчас заканчивается пятая спасательная миссия, и 31 ребенок через несколько часов прибудет в Киев», — сказал Кулеба.
Times: в октябре украинская армия пыталась вернуть Запорожскую АЭС
В октябре прошлого года около 600 украинских военных попытались отбить у россиян Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу, сообщает британская газета Times.
В ночь на 19 октября около 600 украинских военных на 30 катерах, забитых оружием, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, пишет Times.
«Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, так как это атомная станция», — цитирует газета одного из военных. По утверждению Times, солдаты ВСУ не ожидали, что им окажут такое серьезное сопротивление.
Oryx: Россия потеряла 10 тысяч единиц техники с начала войны
За время войны с Украиной Россия потеряла 10 тысяч единиц техники, сообщает аналитический проект Oryx.
Уничтожены 6 470 единиц техники, повреждено — 304, брошено — 392, а захвачено 2 834 единицы.
Украина, как утверждает проект, потеряла 3 161 единицы техники (2030 — уничтожено, 176 — повреждено, 89 — брошено, 866 — захвачено).
Два человека погибли в Харьковской области в результате обстрела российскими войсками
В результате обстрела Купянского района погибли два человека, сообщает глава Харьковской областной администрации.
В селе Подолы ранена 65-летняя женщина.
В результате ночного обстрела Запорожья погибли два человека
В ночь на 9 апреля российские войска обстреляли Запорожье, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В результате атаки пострадали частные дома, под обстрелом погибли 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Ее 46-летняя мама выжила, женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, частный сектор города атаковали двумя ракетами. Нацполиция Украины уточняет, что это были ракеты С-300. По их данным, район города обстреляли около двух часов ночи.
Сейчас улица, пострадавшая от обстрела, отключена от газа и электричества, а спасательные работы продолжаются.
Обстрелы нескольких областей Украины и ранение от противопехотной мины в огороде. Главное о войне за 9 апреля
В результате ночного обстрела Запорожья погибли два человека
В ночь на 9 апреля российские войска обстреляли Запорожье, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В результате атаки пострадали частные дома, под обстрелом погибли 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Ее 46-летняя мама выжила, женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, частный сектор города атаковали двумя ракетами. Нацполиция Украины уточняет, что это были ракеты С-300. По их данным, район города обстреляли около двух часов ночи.
Взрывной волной и осколками снарядов частично разрушены более 10 частных домов, хозпостройки и автомобили, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Российские войска обстреляли Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области, есть погибшие и раненые
В Донецкой области в результате российского обстрела из РСЗО двое жителей Дружковки получили ранения, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В нескольких жилых домах, по его словам, повреждены крыши и выбиты окна.
30-летний житель села Караичное Чугуевского района получил ранение из-за минометного обстрела села, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава области добавил, что под обстрел также попали жилые дома и частные территории в Купянске.
Управление ГСЧС по Запорожской области рассказало, что, по предварительным данным, в результате авиационного удара по одной из общин Пологовского района разрушен двухэтажный корпус школы и повреждены три частных дома, пострадавших нет.
Житель Харьковской области наступил на противопехотную мину в своем огороде; его госпитализировали
В селе Снежковка Изюмского района местный житель наступил на противопехотную мину «Лепесток» в своем огороде, рассказали в главном управлении ГКЧС Украины по Харьковской области. Сельчанина госпитализировали с осколочными ранениями.