Пятьдесят восьмая неделя войны в Украине. Сводки

12 украинцев вернулись из плена, экс-глава Акимовки тяжело ранен. Главное о войне за 3 апреля

Минобороны Украины: за сутки под российскими обстрелами погибли 12 мирных жителей, 32 — ранены

За прошедшие сутки российские военные обстреляли семь областей Украины — 12 мирных жителей погибли, еще 32 были ранены, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что что шесть человек погибли и 11 получили ранения в результате вчерашнего обстрела Константиновки в Донецкой области. Еще один погиб в Херсонской области, четверо человек пострадали в Харьковской, один — в Донецкой и еще один в Луганской области. Подробностей о других жертвах в сообщении не приводится.

Из-за взрыва на творческом вечере Z-блогера Владлена Татарского пострадали 32 человека

Из-за взрыва на вечере Владлена Татарского в петербургском кафе пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российский Минздрав.

2 апреля в петербургском кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв — в это время там проходила встреча с российским военкором и блогером Владленом Татарским. Он погиб.

Следствие считает, что в кафе взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила посетительница Дарья Трепова. Ее задержали на следующее утро в квартире знакомых, позже МВД России опубликовало видео с ней.

Татарский вел телеграм-канал, на который подписано более 500 тысяч человек. Следственный комитет переквалицифировал дело о взрыве со статьи об убийстве на теракт (часть 3 статьи 205 УК РФ).

В Мелитополе взорвали машину экс-главы поселка Акимовка; он тяжело ранен

Около 8 утра в центре оккупированного Мелитополя на улице Богдана Хмельницкого взорвали автомобиль, в котором находился бывший глава поселка Акимовка Максим Зубарев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По ифнормации агентства, он находится в тяжелом состоянии.

Из российского плена вернулись 12 украинцев; среди них пятеро тяжелораненых

В Украину вернулись 12 пленных, среди них пятеро тяжелораненых, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных 10 военных и двое гражданских — из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

24 марта Украина передала России пятерых тяжелораненых пленных. В сообщении отмечалось, что украинская сторона освободила всех транспортабельных тяжелораненных пленных и ожидала такого же шага от России.

В Авдеевке под обстрел попал автобус, пассажирка погибла

Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки, сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.

По его словам, российские войска попали в ведомственный автобус, в котором находились два человек — водитель и пассажирка. Первый остался жив, пассажирка получила ранения, несовместимые с жизнью.