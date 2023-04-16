Пятьдесят девятая неделя войны в Украине. Сводки

Обмен военнопленными и возвращение украинских детей. Главное о войне за 10 апреля

CNN: Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов

Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов в США, сообщил CNN источник в окружении президента Владимира Зеленского.

В начале апреля стало известно, что Пентагон начал расследовать утечку документов США и НАТО с грифом «совершенно секретно». В них шла речь в том числе о войне в Украине.

Также в открытый доступ попали файлы, касающиеся Ближнего Востока и Китая. Bellingcat выяснила, что секретные документы появились в сервисе Discord не позже 1 марта.

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В Украину вернулись 100 человек — военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы, написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал, что из плена вернулись 80 мужчин и 20 женщин. Среди них девять — офицеры, остальные — представители рядового и сержантского состава.

Почти половина освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам. Самому младшему из освобожденных 19 лет.

Украина, в свою очередь, передала России 106 российских военнослужащих, пишет ТАСС. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащих доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Украина вернула 24 ребенка, которых незаконно вывезли в Россию

Украине удалось вернуть 24 ребенка из Херсонской области, которых незаконно вывезли в Россию, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

Прокудин пишет, что детей удалось вернуть благодаря волонтерам благотворительного фонда Save Ukraine. Сами волонтеры говорят, что это одна из самых сложных спасательных операций за все время войны.

Тем временем вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что Россия незаконно вывезла или удерживает 4396 украинских детей-сирот.

В Херсонской области российские войска атаковали лодку с мирными жителями

В Херсонской области российские войска беспилотником атаковали лодку с мирными жителями, пишет глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

В Бериславской общине российский беспилотник сбросил разрывную гранату в лодку, где находились 20-летний парень и девушка, которые попытались выйти на лодке в залив. В результате оба получили тяжелые ранения.