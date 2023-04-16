Пятьдесят девятая неделя войны в Украине. Сводки

Обмен военнопленными и возвращение украинских детей. Главное о войне за 10 апреля
CNN: Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов
Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов в США, сообщил CNN источник в окружении президента Владимира Зеленского.
В начале апреля стало известно, что Пентагон начал расследовать утечку документов США и НАТО с грифом «совершенно секретно». В них шла речь в том числе о войне в Украине.
Также в открытый доступ попали файлы, касающиеся Ближнего Востока и Китая. Bellingcat выяснила, что секретные документы появились в сервисе Discord не позже 1 марта.
Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными
Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. В Украину вернулись 100 человек — военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы, написал в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Координационный штаб по обращению с военнопленными рассказал, что из плена вернулись 80 мужчин и 20 женщин. Среди них девять — офицеры, остальные — представители рядового и сержантского состава.
Почти половина освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам. Самому младшему из освобожденных 19 лет.
Украина, в свою очередь, передала России 106 российских военнослужащих, пишет ТАСС. В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащих доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
Украина вернула 24 ребенка, которых незаконно вывезли в Россию
Украине удалось вернуть 24 ребенка из Херсонской области, которых незаконно вывезли в Россию, написал в своем телеграм-канале глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.
Прокудин пишет, что детей удалось вернуть благодаря волонтерам благотворительного фонда Save Ukraine. Сами волонтеры говорят, что это одна из самых сложных спасательных операций за все время войны.
Тем временем вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что Россия незаконно вывезла или удерживает 4396 украинских детей-сирот.
В Херсонской области российские войска атаковали лодку с мирными жителями
В Херсонской области российские войска беспилотником атаковали лодку с мирными жителями, пишет глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.
В Бериславской общине российский беспилотник сбросил разрывную гранату в лодку, где находились 20-летний парень и девушка, которые попытались выйти на лодке в залив. В результате оба получили тяжелые ранения.
Обстрелы Донецкой области и версия о подрыве в Мачулищах из слитых документов Пентагона. Главное о войне за 11 апреля
Economist: к диверсии в Мачулищах могли быть причастны агенты СБУ
26 февраля сотрудники СБУ пришли к выводу, что к подрыву российского самолета А-50У на аэродроме в Мачулищах причастны агенты СБУ, причем они действовали вопреки приказу начальства, пишет Economist со ссылкой на «слитые» данные разведки Пентагона.
Как пишет издание, об этом в США узнали во время прослушки разговоров СБУ. Информация о диверсии находилась в материалах под грифом секретности, кроме того, она содержала пометку, свидетельствующую о том, что информация была получена при помощи радиоразведки, то есть, при помощи перехвата сообщений или звонков.
В начале апреля стало известно, что Пентагон начал расследовать утечку документов США и НАТО с грифом «совершенно секретно». В них шла речь в том числе о войне в Украине.
За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Донецкой области ранены 5 человек
В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки ранены 5 человек, рассказал глава обладминистрации Павел Кириленко.
В Очеретино из-за ракетного удара пострадали хозпостройки, один человек ранен. За сутки российские военные пять раз обстреляли Курахово, жертв нет.
По Константиновке ударили артиллерией и ракетами — ранен один человек, повреждено 16 частных домов, семь многоэтажек и газопровод.
В Торецкой громаде повреждены три дома, в самом городе ранен один человек. Из инфографики следует, что от обстрелов пострадали два человека — в Бахмуте и Максимильяновке.
Германия передала Украине очередной пакет помощи, в том числе дроны-разведчики
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства страны. Новый пакет помощи включает в себя восемь дронов-разведчиков, 23 520 патронов калибра 40 мм, восемь систем мобильных антенн, восемь грузовиков Zetros для езды по экстремальному бездорожью, одну бронированную инженерную машину Dachs.
В опубликованных на сайте немецкого правительства планах сказано, что Украине в будущем также будут переданы ЗРК Patriot со снарядами, 40 бронемашин Wisent 1 для разминирования, еще одна бронемашина Dachs, три ЗРК Iris-T SLM с ракетами и другое оборудование. Детальная информация о передаче помощи, в том числе даты и способ транспортировки не сообщаются из соображений безопасности. Общая стоимость отдельных лицензий, выданных немецким правительством на экспорт товаров военного назначения в период с 1 января 2022 года по 3 апреля 2023 года, составляет 2 742 851 393 евро, сказано в пресс-релизе.
В Нацполиции Украины рассказали об итогах расследования военных преступлений на территории оккупированной Киевщины
В Национальной полиции Украины рассказали об итогах расследования преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации части Киевской области. По словам начальника Нацполиции Киевщины Андрея Небытова, 717 мирных жителей за время оккупации были застрелены, 340 погибли от минно-взрывных и осколочных травм. 195 тел до сих пор не опознаны, 279 человек считаются пропавшими без вести. Причина смерти еще 317 человек остается невыясненной.
Всего же полицейскими было обнаружены тела 1374 человек.
Пророссийские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором предположительно российский военный отрезает голову пленному
Вчера вечером в пророссийских телеграм-каналах появилось видео, где мужчина в военной форме держит на земле, предположительно, украинского военнопленного и отрезает ему голову.
Видео длится чуть больше полутора минут. На нем пленный пытается вырваться и кричит «больно», а голос за кадром называет его «наемником». В конце ролика мужчина в балаклаве поднимает отрезанную голову на уровне пояса, а один из снимавших предлагает положить ее в мешок и «отправить нахуй командиру».
«В Киев ее отправить нахуй! Пидорасы все! Работаем, братья! Работаем, нахуй! Отрезай, блядь! Ломай позвоночник, хули ты, бля, делаешь. Чего, никогда бошку не резал, нахуй? Делай, делай, делай, делай, блядь», — говорит голос за кадром.
После публикации ролика в телеграм-каналах президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал: ««Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают, — сказал он. — Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора».
СБУ начала досудебное расследование дела о нарушении законов войны (2 часть 438 статьи УК Украины).
Обстрелы Днепропетровской области и видео с казнью пленного. Главное о войне за 12 апреля
Пророссийские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором предположительно российский военный отрезает голову пленному
Вчера вечером в пророссийских телеграм-каналах появилось видео, где мужчина в военной форме держит на земле, предположительно, украинского военнопленного и отрезает ему голову.
Видео длится чуть больше полутора минут. На нем пленный пытается вырваться и кричит «больно», а голос за кадром называет его «наемником». В конце ролика мужчина в балаклаве поднимает отрезанную голову на уровне пояса, а один из снимавших предлагает положить ее в мешок и «отправить нахуй командиру».
СБУ начала досудебное расследование дела о нарушении законов войны (2 часть 438 статьи УК Украины).
Российская армия обстреляла Днепропетровскую и Харьковскую области
Российская армия обстреляла жилые дома в Никополе, сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Артиллерийские снаряды повредили 13 частных домов. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших остались лечиться дома.
Кроме того, под обстрел за сутки дважды попал и поселок Двуречная в Купянском районе Харьковской области, сообщает Офис Генпрокурора Украины. Во время первого обстрела погиб 71-летний мужчина, 63-летняя женщина была ранена. Во время второго обстрела был ранен 75-летний мужчина, его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Премьер-министр Украины заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что контрнаступление украинской армии может произойти летом, пишет The Hill.
По словам Шмыгаля, отмечает The Hill, наибольшее давление относительно начала контрнаступления происходит изнутри украинского общества. Партнему, по его словам, не давят, «понимают, что для того, чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на все сто и даже больше процентов».
В Буче появилась улица имени погибшего беларуского добровольца
В Буче появилась улица имени погибшего беларуского добровольца Ильи Хренова с позывным «Литвин», об этом сообщает телеграм-канал благотворительного фонда «Вільна Білорусь». Инициативу беларусов поддержал мэр Бучи Анатолий Федорук и секретарь городского совета Тарас Шаправский.
Илья Хренов воевал за Украину в 2014 году, снова стал добровольцем в 2022, участвовал в боях за Бучу под Киевом, был ранен, врачи успели сделать ему операцию, однако он не выжил. Ему было 27 лет.
ФБР задержало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Главное о войне за 13 апреля
За прошедшие сутки в результате обстрелов Донецкой области погиб мирный житель
В результате российских обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки погиб один человек, еще двое ранены, следует из инфографики, опубликованной главой обладминистрации Павлом Кириленко.
Один человек погиб и один ранен в Очеретино. В Кураховке пострадал один человек, повреждены 26 частных домов.
Ночью под удар российских военных попал Словянск — пострадала школа, 4 многоэтажки и 3 частных дома.
Российская армия обстреляла парк в Херсоне
В результате обстрела российской армией парка Херсона погиб мирный житель, сообщает Херсонская областная военная администрация.
Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Кроме этого авиация России нанеса удары по деревне Змиевка. В результате обстрелов погиб 62-летний мужчина и был ранен 55-летний школьный сторож.
ФБР задержало пилота ВВС США, причастного к утечке секретных документов о поставках оружия Украине
Чат Thug Shaker Central в дискорде, где выкладывались секретные документы американских спецслужб о войне в Украине, модерировал 21-летний пилот ВВС Национальной гвардии США из Массачусетса, пишет газета New York Times.
По данным газеты, пилота зовут Джек Тейшейра. Соавтор статьи Арик Толер написал в твиттере, что его нашли по профилю в игровом сервисе Steam.
Как именно документы попали в распоряжение пилота, неизвестно. Участники чата рассказали, что пилот имел к ним доступ «благодаря своей работе».
Федеральное бюро расследований США задержало Джека Тейшейра.
Об утечке секретных документов с информацией о графике поставок оружия Украине стало известно 7 апреля. Журналист Арик Толер отследил путь их распространения. По его данным, документы попали в дискорд в начале марта.
Российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам Славянска, известно о 5 погибших
Около 16.00 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Удар пришелся на жилой район. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, бизнес-центр, клуб, школа.
«Уже известно о 5 погибших и 15 раненых в результате удара по Славянску», — сообщил Кириленко.
Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.
«Государство-зло в который раз демонстрирует свою сущность. Просто посреди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое», — отреагировал на обстрел Владимир Зеленский.
По предварительным данным, обстрел велся ракетами ЗРК С-300.
Ракетный удар по жилым домам и площадки под ядерное оружие. Главное о войне за 14 апреля
Российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам Славянска, известно о 8 погибших
Около 16.00 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области, пишет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Удар пришелся на жилой район. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, бизнес-центр, клуб, школа.
«Уже известно о 5 погибших и 15 раненых в результате удара по Славянску», — сообщил Кириленко.
Из под завалов удалось достать двух живых детей. Один из них умер в машине скорой помощи. Есть вероятность, что под завалами еще находятся люди
В вечернем телемарафоне Павел Кириленко уточнил, что от ракетного удара погибло 8 человек, еще 21 ранен.
«Государство-зло в который раз демонстрирует свою сущность. Просто посреди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое», — отреагировал на обстрел Владимир Зеленский.
По предварительным данным, обстрел велся ракетами ЗРК С-300.
Россия обстреляла Донецкую, Харьковскую и Сумскую области
Российские войска в минувшие сутки атаковали Донецкую, Харьковскую и Сумскую области. В Харьковской области под обстрел попали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Село Кучеровка было обстреляно из «Градов», в результате обстрелов три человека были ранены, повреждено производственное здание, сообщает телеграм-канал областной ОВА. В Двуречной при обстреле был ранен 47-летний волонтер, который помогал с эвакуацией людзей. Он госпитализирован, находится в тяжелом состоянии.
В Сумской и Донецкой областей обошлось без погибших и раненных. В Донецкой области под обстрел попали Угледар, Курахово, Авдеевка, Бахмут (там повреждены здания двух детских садов), Часовый Яр (там повреждено здание школы), Новодмитриевка и другие населенные пункты, пишет телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
В Сумской области из минометов были обстреляны населенные пункты Середино-Будской и Белопольской громад, сообщает телеграм-канал Сумской ОВА.
Украина вернула тела 82 погибших защитников
Украина вернула на родину тела 82 погибших военнослужащих, сообщает Министерство реинтеграции. Тела были доставлены с оккупированных территорий при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами Украины. В марте Украина вернула на родину тела 100 военнослужащих.
Беларуские летчики прошли в России курс подготовки по использованию ядерных боеприпасов на Су-25
Беларуские летчики прошли курс дополнительной подготовки в России по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.
«Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов», — сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
Позже Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что помимо тактического ядерного оружия Беларусь готова разместить и стратегическое. Для этого сейчас подготавливаются соответствующие площадки.
Число погибших после обстрела Славянска возросло до 11 человек, Украина ввела новые санкции. Главное о войне за 15 апреля
Число погибших в результате обстрела Славянска возросло до 11 человек
Число погибших в результате российского обстрела Славянска возросло до 11 человек, пишет «Суспiльне» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Донецкой области.
Ранения получили 21 человек, в том числе 14-летняя девочка. Среди погибших двухлетний ребенок.
Вчера российская армия нанесла ракетный удар по Славянску. Ударом повреждены 10 многоэтажных и частных дома, школа и машины.
Украина ввела санкции против трех беларусов и одного предприятия
Украина ввела санкции против трех беларуссов и одного предприиятия. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Под ограничения попали спортсмен Максим Недосеков, глава объединения «Белая Русь» и ректор Полоцкого государственного университета Олег Романов и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Срок действий санций — 50 лет.
Другим указом под ограничения на 10 лет попала компания «Интермех». На сайте указано, что она занимается разработкой и внедрением систем автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки производства на машиностроительных и приборостроительных предприятиях.
В Херсоне после российского обстрела погибли мать и дочь
Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате в Таврическом микрорайоне погибли две женщины — 48-летняя мать и ее 28-летняя дочь, сообщили в Херсонской обладминистрации.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, они получили «минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью».
В Украине судят псковского десантника, которого обвиняют в избиении и имитации казни мирных жителей в Ирпене
Ирпенский городской суд Киевской области начал рассматривать дело военнослужащего псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ефрейтора Андрея Медведева, которого обвиняют в имитации расстрела и избиении троих мирных жителей, пишут «Ґрати».
Как сообщала Генпрокуратура, военному предъявили обвинения в нарушении законов и обычаев войны группой лиц (часть 2 статьи 28 и два эпизода части 1 статьи 438 УК Украины).
Медведева взяли в плен в сентябре 2022 года. Как пишут «Ґрати», во время мартовской оккупации Ирпеня, Медведев и другие военные пришли в дом, где находились двое местных жителей. Их заставили раздеться, у одного из них, Александра Петренко, под верхней одеждой было термобелье ВСУ.
Медведев стал спрашивать, служит ли тот в украинской армии, а потом дважды выстрелил возле уха. Петренко вывели на улицу, Медведев несколько раз ударил его, тот упал и «услышал две автоматные очереди».
По данным следствия, еще до избиения Петренко, Медведев и его сослуживцы задержали двух мирных жителей в Ирпенском военном госпитале: «Допросив их и не получив желаемой информации, обвиняемый приказал мужчинам стать на колени и прижать головы друг к другу. С целью устрашения он имитировал их расстрел, произведя несколько выстрелов над головами мужчин».
«Ґрати» уточняют, что десантник признает свою вину частично — только по эпизоду с Александром Петренко.
Сам потерпевший тоже пришел на первое заседание, 10 апреля. Там он, как рассказывает издание, попытался поговорить с обвиняемым:
— Мне вот интересно, скажите, у вас в голове что-то поменялось? Мне просто интересно — вы приехали в Украину, и это…
— Я ж могу не отвечать на ваш вопрос? — оборвал его российский десантник.
— Можете, конечно, да… — ответил Петренко.
На вопрос журналистки «Ґрати», почему его отправили воевать в Украину, десантник ответил, что не задумывался об этом: «Да слушайте, я не задавался такими вопросами… Почему не дезертировал, почему не сбежал, некоторые спрашивают. Я не видел смысла — после 12 лет в армии просто взять и сбежать, и дезертировать».
Медведеву продлили арест еще на два месяца, заседание перенесли на месяц.
Власти Запорожской и Николаевской областей сообщили о ночных обстрелах; погибли два человека
В ночь на воскресенье российские военные обстреляли Запорожскую область, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, в Камышевахе пострадала местная церковь, в которой в тот момент не проводили пасхальную службу, и соседние с церковью здания. Под обстрел попал и Запорожье. По словам Малашко, последствия повреждений от взрывной волны еще устанавливаются.
В ночь на 16 апреля под обстрел попала Снигиревская громада в Николаевской области, сообщили в ОВА.
— В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие, — говорится в заявлении ОВА.
В областной прокуратуре уточнили, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, российские войска выпустили по Снигиревке около 10 ракет С-300.
Число погибших после обстрела Славянска возросло до 12; еще 22 человека ранены
В результате обстрела Славянска по данным на 12:00 по Киеву погибли 12 человек, сообщает ДСНС. 22 человека ранены.
Сегодня спасатели вытащили из-под завалов тело погибшего. По информации Нацполиции, под завалами могут находиться еще три человека.
14 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Славянску. Повреждены 10 многоэтажных и частных домов, школа и машины.
15 погибших в Славянске и обмен пленными. Главное о войне за 16 апреля
Число погибших после обстрела Славянска возросло до 15 человек; еще 24 ранены
В результате обстрела Славянска погибли 15 человек, сообщает глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. 24 человека ранены.
Сегодня завершились спасательные работы на пятиэтажке в Славянске, спасатели достали из-под завалов тела еще четверых погибших.
14 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Славянску. В результате удара были повреждены многоэтажные и частные дома, школа и машины.
Власти Запорожской и Николаевской областей сообщили о ночных обстрелах; погибли два человека
В ночь на воскресенье российские военные обстреляли Запорожскую область, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, в Камышевахе пострадала местная церковь, в которой в тот момент не проводили пасхальную службу, и соседние с церковью здания. Под обстрел попал и Запорожье. По словам Малашко, последствия повреждений от взрывной волны еще устанавливаются.
В ночь на 16 апреля под обстрел попала Снигиревская громада в Николаевской области, сообщили в ОВА.
— В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие, — говорится в заявлении ОВА.
В областной прокуратуре уточнили, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. По предварительным данным, российские войска выпустили по Снигиревке около 10 ракет С-300.
Власти Днепропетровской области сообщили об обстреле храма в Никополе, ранены двое
Российские войска из артиллерии обстреляли храм в Никополе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, ранены два человека.
«Тяжелой артиллерией ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина — на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина — госпитализирована», — написал Лысак.
Он добавил, что в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач, четыре хозяйственных сооружения, еще одно — уничтожено.
130 украинских военных вернулись из российского плена
130 военных вернулись в Украину из российского плена, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Были освобождены военнослужащие, в том числе взятые в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Российская сторона о новом обмене военнопленными с Украиной не сообщала.