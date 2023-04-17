Шестидесятая неделя войны в Украине. Сводки

Массовые убийства мирного населения российскими наемниками и проблемы с экспортом украинского зерна. Главное о войне за 17 марта

Бывшие бойцы ЧВК Вагнера рассказали проекту Gulagu.net о массовых убийствах мирного населения в Украине

Российский проект Gulagu.net Владимира Осечкина опубликовал видео с показаниями двух бывших заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК Вагнера. Оба собеседника Осечкина в ЧВК Вагнера они занимали командные должности.

Один из собеседников — Алексей Савичев, который провел в местах лишения свободы 30 лет, был завербован в ЧВК Вагнера и после помилован указом президента России. Савичев рассказал, что в январе 2023 года на территории Бахмута по приказу командиров бросил 30 гранат Ф-1 в яму, заполненную убитыми и ранеными украинцами и россиянами, а затем залил останки людей бензином и поджег, чтобы уничтожить тела.

Также Савичев признался в убийстве 10 подростков и более 20 безоружных украинцев по распоряжению командиров.

Второй собеседник проекта — Азамат Улдаров, также был помилован указом президента России. Улдаров признался, что по приказу командиров убивал детей в Соледаре и Бахмуте. По словам бывшего заключенного, «давали команду зачистить и уничтожить всех» — мужчин, женщин, пожилых людей и детей. Также Улдаров признался в убийстве девочки «пяти-шести лет» в Соледаре.

Видео прокомментировал Глава офиса президента Украины Андрей Ермак: «нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет».

WSJ: бывшая служащая ВМС США администрировала пророссийский телеграм-канал, распространявший секретные документы Пентагона

Бывшая офицер военно-морских сил США Сара Билс, которая служила техспециалистом по авиационной электронике, администрировала пророссийский телеграм-канал Donbass Devushka, где выложили часть утекших секретных документов Пентагона и американской разведки, пишет Wall Street Journal.

37-летняя Билс до конца прошлого года служила на авиабазе ВМС США на острове Уидби и при этом «прославляла» российских военных и «ЧВК Вагнера», пишет издание. Как пишет WSJ, 5 апреля втелеграм-канале были опубликованы четыре файла из слитых секретных документов. Это «привело к тому, что несколько крупных российских аккаунтов в социальных сетях обнаружили документы, после чего Пентагон начал расследование».

Билс утверждает, что документы разместил другой администратор, а сама она этот пост удалила.

Об утечке секретных документов с информацией о графике поставок оружия Украине стало известно 6 апреля. Журналист Арик Толер отследил путь их распространения. По его данным, документы попали в дискорд в начале марта.

13 апреля был задержан 21-летний рядовой Джек Тейшейра. Предположительно, именно он выложил десятки секретных документов на онлайн-сервер для геймеров, где говорил с друзьями-подростками о войне в Украине и американской политике.

Россия заблокировала 50 судов с украинским зерном

Россия заблокировала в Черном море 50 судов с украинским зерном, написал у себя в твиттере глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС поддерживает ООН и продолжит поддерживать экспорт по "коридорам солидарности", по которым мир получил 25 млрд тонн зерна», — написал политик.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила слова Борреля про блокировку зерна. Только по ее словам корабли были заблокированы в Босфоре и не могут пройти в Черное море, к украинским портам.

Россия пока никак не прокомментировала ситуацию.

Словакия вслед за Польшей и Венгрией приостановила импорт зерна из Украины

Словакия решила приостановить экспорт зерна и других продуктов из Украины, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Он уточнил, что сегодня состоится заседание рабочей группы, чтобы обсудить этот вопрос, и пообещал сообщить о его результатах позже. 13 апреля Министерство сельского хозяйства Словакии сообщало о решении запретить обработку импортируемого из Украины зерна и его продажу на внутреннем рынке.

В субботу, 15 апреля, о решении запретить до 30 июня импорт зерна из Украины сообщило правительство Польши — запрет касается и транзита в третьи страны. На следующий день ее примеру последовала Венгрия. Страны объясняют это стремлением защитить интересы местных фермеров.

До российского вторжения украинское зерно экпортировали через черноморские порты, но после начала войны они были заблокированы. В итоге часть продукции начали вывозить по суше — через Польшу и Румынию. Польские производители стали жаловаться на убытки: вместо дальшейшего экспорта украинское зерно начало оседать в стране — местные компании стали закупать его из-за более низкой цены.

Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением властей Польши и отметило, что это нарушает договоренности между странами.

Русская служба «Би-би-си» писала, что Еврокомиссия раскритиковала решения Польши и Венгрии.

«Важно подчеркнуть, что торговая политика — это исключительная компетенция ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы», — процитировало издание заявление ведомства.