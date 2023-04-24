Шестьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

Дроны в Москве и Севастополе. Главное о войне за 24 апреля

Российская армия обстреляла 98 населенных пунктов Украины

За предыдущие сутки российская армия обстреляла территорию 9 областей Украины, сообщает Military Media Center. Есть раненые и погибшие, количество жертв уточняется.

По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за прошедшие сутки российские войска открывали огонь из разных видов вооружения: минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА, тактическая авиация. В общей сложности оккупанты обстреляли 98 населенных пунктов, подтверждено поражение 128 объектов инфраструктуры.

Известно о гибели двух человек в Донецкой области и двух — Херсонской.

Флот в оккупированном Севастополе атаковали дроны

В ночь на 24 апреля Севастополь атаковали дроны. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали», написал Развожаев.

В Москве и области за двое суток обнаружили четыре беспилотника неизвестного происхождения, один — на НПЗ, другой — начинен взрывчаткой; задержаны рейсы из Внуково

В Москве и Московской области за двое суток было обнаружено пять беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения.

Утром рядом с Ногинском нашли дрон UJ-22 Airborne, по данным Shot на нем было 17 килограммов пластической взрывчатки. Позже в двух километрах был обнаружен квадрокоптер, оборудованный камерой.

В 20 километрах от них, в Павло-Посадском городском округе, как сообщал Shot, нашли беспилотник с размахом крыльев в два метра, на котором были два парашюта.

По данным Baza, утром 23 апреля сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне увидели упавший квадрокоптер с видеокамерой, рядом лежал перцовый баллончик.

Вечером 24 апреля сообщалось, что несколько рейсов из Внуково были задержаны после поступления информации о неизвестном беспилотнике. Пресс-служба аэропорта объявила, что транспортный узел работает в штатном режиме.

The Washington Post: Украина остановила атаки на Москву по настоянию США

СБУ и ГУР под руководством Кирилла Буданова готовили атаки на Москву и Новороссийск в годовщину вторжения, однако власти США смогли убедить отложить их, пишет The Washington Post со ссылкой на документы амерканской разведки, публиковавшиеся 21-летним служащим Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой.

Издание пишет, что таким образом США старается избежать эскалации конфликта.

«Некоторые американские чиновники считают атаки по России, особенно с использованием поставленного США вооружения, рискованными операциями, которые Владимир Путин может счесть угрозой и применить тактическое ядерное вооружение», — отмечает газета.