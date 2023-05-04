Шестьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска обстреляли Никополь и Павлоград, есть погибший и раненые
Вчера вечером российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области, в результате погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщает глава обладминистрации области Сергей Лысак.
По его словам, в городе повреждены шесть многоэтажек и столько же частных домов, несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач. Кроме того, в результате обстрела в Никополе ранены 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.
Также Лысак пишет в своем телеграм-канале об атаке по Павлоградскому району. В городе пострадали 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть образовательных учреждений, пять магазинов и промышленное предприятие. Пострадали 34 человека, среди них пятеро детей.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 российская стратегическая авиация из районов Мурманской области и Каспийского моря атаковала Украину 18 ракетами, 15 из которых сбили силы ПВО. По данным администрации Киева, столицу Украины атаковали одновременно и дронами, и крылатыми ракетами. Ночью в городе звучала воздушная тревога, но силы ПВО сбили все дроны и ракеты.
Обстрелы Днепропетровской и Черниговской областей, люди под завалами в Авдеевке. Главное о войне за 1 мая
Российские войска обстреляли Павлоградский район
Российские войска атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
В городе пострадали 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть образовательных учреждений, пять магазинов и промышленное предприятие. Ранены 34 человека, среди них пятеро детей.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 российская стратегическая авиация из районов Мурманской области и Каспийского моря атаковала Украину 18 ракетами, 15 из которых сбили силы ПВО. По данным администрации Киева, столицу Украины атаковали одновременно и дронами, и крылатыми ракетами. Ночью в городе звучала воздушная тревога, но силы ПВО сбили все дроны и ракеты.
Во время обстрелов Черниговщины погиб ребенок
Российские войска нанесли авиаудар по приграничным районам Черниговской области, сообщает оперативное командование «Север». По селу Лизуновка ударили двумя управляемыми авиабомбами с Су-35.
В результате атаки погиб 14-летний ребенок, еще два человека получили ранения. Повреждено здание школы.
Всего, по данным Офиса Генпрокурора Украины на 1 мая, с начала полномасштабной войны в Украине погибло 447 детей, 960 получили ранения.
В Авдеевку из-за обстрелов не может доехать спецтехника для разбора завалов, под которыми находятся люди
В Авдеевку в Донецкой области из-за обстрелов не может попасть спецтехника, необходимая для разбора завалов, под которыми находятся люди, пишет «Громадске» со ссылкой на главу городской военной администрации Виталия Барабаша.
28 и 30 апреля российские войска обстреливали Авдеевку, несколько снарядов попали в дома. Под завалами оказалось как минимум два человека, 81-летняя женщина и 61-летний мужчина. Из-за обстрелов в город не может попасть спецтехника, необходимая для разбора завалов.
«В субботу, 29 апреля, прорабатывали с ГСЧС и главой области вариант. ГСЧС уехала, но не доезжая до Авдеевки попала под обстрел и вернулась. Заехать невозможно», — сказал Барабаш в комментарии изданию.
Ранена доброволец из Беларуси, Россия продолжает обстреливать Украину. Главное о войне за 2 мая
Россия обстреляла Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, есть погибшие и раненные
Российская армия обстреляла Херсонскую область, под огнем оказался город Херсон и села в Белоозерской громаде, пишет пресс-служба областной прокуратуры. В результате обстрела три человека погибли, еще пять получили ранения.
Всего в минувшие сутки российская армия обстреляла область 71 раз.
В Харьковской области при обстреле села Петропавловка в Купянском районе ранения получила 73-летняя женщина, пишет телеграм-канал Харьковской ОВА.
В Запорожской области при обстреле населенных пунктов Гуляйполе и Орехов ранения получили 50- 85- и 81-летняя женщины, и 51-летний мужчина. Всего за сутки область обстреливали 56 раз, сообщает телеграм-канал главы ОВА Юрия Малашко.
Командир медроты Полка Калиновского «Север» ранена на фронте, через три дня ранение получила ее собака
Командир медроты Полка Калиновского Анастасия «Север» Махамет получила черепно-мозговую травму, пишет «Радыё Свабода».
По информации издания, Махамет получила травму, когда по городу, где они размещались, ударила российская крылатая ракета. Это произошло на донецком направлении фронта. Пострадали два медика, машина получила повреждения.
Через два дня после эвакуации, когда собака медика по кличке «Шэры» остался с другими медиками, они также подверглись обстрелу. В результате пес повредил лапыу врачи достали из его раны осколок.
Два канадских добровольца погибли под Бахмутом
Двое граждан Канады, 27-летний Карл Портер и 21-летний Коул Зеленко, погибли в боях под Бахмутом, пишет CBC News. Они воевали на стороне Украины в составе «Интернационального легиона» ВСУ.
По словам командира погибших, имя которого издание не называет, граждане Канады погибли от российской артиллерии вместе с еще как минимум тремя украинцами.
В Мелитополе взорвали назначенного Россией замначальника областного ГУ МВД, он госпитализирован
В Мелитополе назначенный Россией замначальника ГУ МВД по Запорожской области подорвался на самодельном взрывном устройстве, которое привелось в действие, когда он открыл ворота своего дома, чтобы отправиться на работу. Об этом сообщает СК России.
По данным ведомства, мужчина получил минно-взрывную травму, он госпитализирован.
Ранее о взрыве на севере Мелитополя сообщал украинский мэр оккупированного города Иван Федоров. Названная в пресс-релизе СК улица, на которой живет полицейский, тоже находится на севере города.
Позже ФСБ рассказало о задержании «диверсантов, причастных к покушению».
Российская армия обстреляла магазин в Херсоне, есть погибшие
Российская армия около 11 часов утра обстреляла единственный работающий гипермаркет города, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В результате обстрела погибли три человека, еще пять получили ранения. Это были посетители гипермаркета. Сейчас на месте работают оперативные службы и оказывают людям помошь.
Российские власти заявили, что ночью два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль
Российские власти утверждают, что сегодня ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию Владимира Путина. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Кремля.
Российские власти пишут, что дроны вывели из строя. Путин не пострадал, его рабочий график не изменился, добавляют в Кремле.
— Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, — говорится на сайте.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал BBC, что у Украины нет информации о «так называемых ночных атаках на Кремль».
— То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников, — сказал спикер Зеленского.
В пророссийских каналах появились видео атаки, но их достоверность не подтверждена; источники записей неизвестны. Один из роликов появился в телеграм-канале Zergulio, который ведет российский провоенный блогер Сергей Колясников.
Обновлено в 15:45. Добавлен комментарий пресс-секретаря Владимира Зеленского.
Обстрел Херсонской области и атака беспилотников на Кремль. Главное о войне за 3 мая
Прокуратура Херсонской области сообщила, что от российских обстрелов за день погибли 16 человек
Прокуратура Херсонской области сообщила, что 3 мая «из-за хаотических обстрелов мирного населения и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры» Херсона и области погибли 16 человек, 22 были ранены.
Утром 3 мая армия России обстреляла жилые дома в селе Токаревка Херсонской области, сообщала Херсонская областная военная администрация. Около 11 часов утра под обстрел попал единственный работающий гипермаркет Херсона, писал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Атаке подвергся и железнодорожный вокзал Херсона.
Днем россияне обстреляли село Степановка рядом с Херсоном.
Российские власти заявили, что ночью два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль
Российские власти утверждают, что сегодня ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию Владимира Путина. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Кремля.
Российские власти пишут, что дроны вывели из строя. Путин не пострадал, его рабочий график не изменился, добавляют в Кремле.
— Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, — говорится на сайте.
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность к атаке Кремля, его слова приводит «Суспільне».
«Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого. Именно поэтому мы не используем его где-нибудь. У нас дефицит. Мы не можем использовать что-либо и где-нибудь. Мы это оставим трибуналу», — сказал он во время саммита стран Северной Европы.
В пророссийских каналах появились видео атаки, но их достоверность не подтверждена; источники записей неизвестны. Один из роликов появился в телеграм-канале Zergulio, который ведет российский провоенный блогер Сергей Колясников.
Ночью российские войска атаковали Киев дронами «Шахед»
Российская армия в ночь на 3 мая атаковала Киев иранскими дронами «Шахед». Противоздушная оборона Украины сбила все цели, сообщает Киевская городская военная администрация.
За последние шесть дней это третья атака воздушного пространства украинской столицы. По предварительной информации, вокруг Киева обнаружили и сбили все цели. По состоянию на 6:00 информации о пострадавших и разрушениях не было.
В Воздушных силах Украины сообщили, что всего россияне ночью запустили по Украине 26 дронов. Силы ПВО уничтожили 21 из них.
Обстрел Одессы и Киева дронами и стоимость восстановления Украины. Главное о войне за 4 мая
За сутки в Херсонской области погиб 21 человек
В Херсоне и области 3 мая в результате российских обстрелов погиб 21 человек, еще 48 — пострадали. Российская армия попала в строительный магазин, супермаркет, железнодорожный вокзал и другие гражданские объекты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка — знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонской области», — написал Зеленский.
Российская армия обстреляла Украину дронами
В ночь на 4 мая российские войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По информации ведомства, россияне применили до 24 ударных дронов, 19 из которых уничтожила украинская армия.
По данным оперативного командования «Юг», этой ночью россияне направили на Одессу 15 дронов, 12 из них уничтожили силы противовоздушной обороны. Три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Люди не пострадали.
В Киеве атаки дронов было две — ночью и днем. В результате сбития воздушных объектов ночью в Шевченковском, Печерском и Подольском районе на разных улицах упали около десяти обломков. В результате их падения частично повреждены авто и дорожное покрытие. Информации о потерпевших нет.
Днем беспилотный летательный аппарат был сбит в Соломянском районе украинской столицы, сообщили в городской военной администрации. На месте падения осколков в нежилом строении возник пожар.
Зеленский: на восстановление Украины понадобится более 400 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время выступления перед премьер-министрами Бельгии и Нидерландов объявил, что для восстановления страны после войны понадобиться более 400 млрд долларов.
По словам Зеленского, такую сумму озвучил Всемирный банк, и речь идет только о территориях, которые находятся под контролем Украины.
В сумму ущерба, причиненного российскими атаками, входит поврежденная транспортная и энергетическая инфраструктура, жилые дома, объекты культуры, учреждения здравоохранения и образования.
Из Авдеевки собираются эвакуировать все гражданское население, в обладминистрации говорят, что это невозможно
Начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил во время телемарафона, что в ближайшее время будут предприняты попытки эвакуировать все гражданское население из Авдеевки в Донецкой области, которую регулярно обстреливает российская армия.
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил в комментарии «Громадскому», что такая эвакуация невозможна.
«Вчера два человека увезли, до этого несколько дней вообще никого не вывозили. Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат уезжать», — рассказал Барабаш.
По его словам, существует правовой механизм для обязательной эвакуации только семей с детьми. Всего, по словам главы администрации, в Авдеевке остается 1778 человек.