Шестьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Днепропетровской и Черниговской областей, люди под завалами в Авдеевке. Главное о войне за 1 мая

Российские войска обстреляли Павлоградский район

Российские войска атаковали ракетами Павлоградский район Днепропетровской области, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

В городе пострадали 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть образовательных учреждений, пять магазинов и промышленное предприятие. Ранены 34 человека, среди них пятеро детей.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 российская стратегическая авиация из районов Мурманской области и Каспийского моря атаковала Украину 18 ракетами, 15 из которых сбили силы ПВО. По данным администрации Киева, столицу Украины атаковали одновременно и дронами, и крылатыми ракетами. Ночью в городе звучала воздушная тревога, но силы ПВО сбили все дроны и ракеты.

Во время обстрелов Черниговщины погиб ребенок

Российские войска нанесли авиаудар по приграничным районам Черниговской области, сообщает оперативное командование «Север». По селу Лизуновка ударили двумя управляемыми авиабомбами с Су-35.

В результате атаки погиб 14-летний ребенок, еще два человека получили ранения. Повреждено здание школы.

Всего, по данным Офиса Генпрокурора Украины на 1 мая, с начала полномасштабной войны в Украине погибло 447 детей, 960 получили ранения.

В Авдеевку из-за обстрелов не может доехать спецтехника для разбора завалов, под которыми находятся люди

В Авдеевку в Донецкой области из-за обстрелов не может попасть спецтехника, необходимая для разбора завалов, под которыми находятся люди, пишет «Громадске» со ссылкой на главу городской военной администрации Виталия Барабаша.

28 и 30 апреля российские войска обстреливали Авдеевку, несколько снарядов попали в дома. Под завалами оказалось как минимум два человека, 81-летняя женщина и 61-летний мужчина. Из-за обстрелов в город не может попасть спецтехника, необходимая для разбора завалов.

«В субботу, 29 апреля, прорабатывали с ГСЧС и главой области вариант. ГСЧС уехала, но не доезжая до Авдеевки попала под обстрел и вернулась. Заехать невозможно», — сказал Барабаш в комментарии изданию.