Шестьдесят третья неделя войны в Украине. Сводки

Российская армия ночью обстреляла Киев и Одесскую область

В ночь на 8 мая армия России обстреляла Украину дронами-камикадзе Shahed. ВСУ уничтожили 35 из 35 дронов, 30 из них — над Киевом, сообщает Генштаб ВСУ.

По словам главы Киевской ГВА Сергея Попко, россияне увеличивают плотность воздушных атак Киева: за первые 8 дней мая они совершили уже четыре воздушные атаки. Последняя из них длилась более 3,5 часов.

По информации Попко, из-за падения обломков в Киеве повреждены семь авто, еще один автомобиль — горел. Также обломки упали на жилой дом (повреждены окна и фасады) и проезжую часть. Пять человек получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.

В Соломенском районе поврежден пятитонный резервуар с утечкой дизельного топлива, а на стоянке — 20 авто.

Также ночью российская армия нанесла ракетный удар с самолетов стратегической авиации по Одесской области, сообщает оперативное командование «ЮГ».

Войска России направили восемь ракет типа Х-22, но часть из них не долетела до региона. В результате обстрела Одесской области один человек погиб, трое работников состава логистической инфраструктуры получили незначительные ранения, сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.