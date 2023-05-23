Шестьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Российская армия обстреляла Днепропетровскую область
В ночь на 22 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область. Украинские военные сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Также в результате удара повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Попадание зафиксировали по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.
В Илларионовской громаде Синельниковского района упал дрон, также там нашли обломки ракеты. Пострадали семь человек.
ДРГ ВСУ в Белгородской области и обстрелы двух областей. Главное о войне за 22 мая
«Диверсионно-разведывательная группа» ВСУ зашла в Белгородскую область
Днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ».
Сообщения и неподтвержденные видео с утверждениями о том, что в районе российского погранпункта «Грайворон» идут боевые действия с применением танков и артиллерии, начал публиковать украинский телеграм-канал «Скринька Пандори».
Изначально российский провластный телеграм-канал Mash назвал «фейком» сообщения о боях с ДРГ. Но позже информацию об украинской диверсионно-разведывательной группе на территории Грайворонского округа подтвердил губернатор Белгородской области.
«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — сообщил Гладков.
Другой провластный российский телеграм-канал Baza написал, что бои с «украинскими диверсантами» в Белгородской области идут в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в Белгородской области действуют бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» — формирований россиян, сражающихся на стороне ВСУ.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что «диверсию» в Брянской области устроили российские партизаны.
Глава региона Гладков позднее сообщил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Также Гладков сообщил о восьми пострадавших мирных жителях в регионе и добровольной эвакуации жителей района.
Российская армия обстреляла Днепропетровскую область
В ночь на 22 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область. Украинские военные сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
Также в результате удара повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Попадание зафиксировали по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.
В Илларионовской громаде Синельниковского района упал дрон, также там нашли обломки ракеты. Пострадали семь человек.
В результате обстрела Херсонской области погиб один человек
Российская армия обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате обстрела погиб 45-летний мирный житель, сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам чиновника, мужчина чинил крышу, когда случился обстрел. «Один из обломков снаряда попал ему в сердце, местный житель погиб на месте», — пишет Прокудин.
Кроме того в селе были повреждены четыре дома.
15 тысяч военных ВСУ прошли обучение в ЕС
15 тысяч военных ВСУ уже прошли обучение в ЕС, и еще 15 тысяч должны пройти до конца 2023 года, заявил верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, передает Deutsche Welle.
Страны ЕС приняли решение о создании миссии EU Military Assistance Mission, в рамках которой обучают военных ВСУ, осенью 2022 года и выделили на обучение военных Вооруженных сил Украины 107 миллионов евро. В феврале этого года было решено вдвое расширить созданную военную учебную миссию. Согласно этому решению, в рамках этой миссии пройдут тренировки не 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, как раньше планировалось, а 30 тысяч.
Обучение украинских военных происходит, в частности, и в Германии. Основным учебным пунктом EUMAM в Германии является центр Бундесвера в муниципалитете Клиц в федеральной земле Саксония-Ангальт.
В российском Белгороде произошел взрыв; губернатор области сообщил об атаке дронов в Грайвороне
Вечером 22 мая в центре российского Белгорода произошел взрыв. Об этом сообщили местные телеграм-каналы «Белгород — Молния», «Блэтгород» и «Пепел». Телеграм-канал Sota опубликовал фото и видео, на которых видно столб дыма.
Официально российская сторона не комментировала случившееся в Белгороде. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, взрывы прозвучали в поселке Борисовка. Он сообщил, что «взрывное устройство» сбросили на одно из административных зданий.
Гладков добавил, что Грайвороне беспилотниками атаковали два частных жилых дома. Информации о пострадавших нет.
Утром Гладков опубликовал обращение к жителям области, в котором призвал их не возвращаться домой, пока «продолжается зачистка территории».
Последствия атаки на Белгородскую область. Главное о войне за 23 мая
Минобороны Украины: за сутки под обстрелами погибли два мирных жителя, 11 были ранены
Медиацентр Минобороны Украины в утренней сводке пишет, что за минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли два мирных жителя, еще 11 получили ранения.
Один человек погиб и пятеро были ранены, согласно сообщению главы обладминистрации, в Донецкой области. Несколько домов в разных городах и селах были повреждены или полностью разрушены.
Об одном погибшем также сообщили власти Херсонской области, трое мирных жителей пострадали.
Женщины 76 и 53 лет, а также 35-летний мужчины были ранены во время обстрелов Купянска в Харьковской области.
Под обстрел попали территории девяти областей Украины: 121 населенный пункт и 49 объектов инфраструктуры.
Российские войска обстреляли Авдеевку
Утром российские войска совершили ракетный удар по жилому дому в Авдеевке, сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, от удара пострадали два человека. В Авдеевке остаются более 1700 жителей, отметил Кириленко.
Губернатор Белгородской области в России: в результате обстрелов ранения получили 12 мирных жителей
Как утверждает губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрелов ранения получили 12 мирных жителей.
По его информации, утром населенные пункты Грайворонского городского округа были под минометным и артиллерийским обстрелом.
22 мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в Белгородской области действуют бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» — формирований россиян, сражающихся на стороне ВСУ.
«Коммерсант»: во время нападения на Белгородскую область погибли двое российских военных, четверо были ранены
Двое российских военных погибли и еще четверо были ранены во время вчерашнего нападения на Белгородскую область, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД.
Ссылаясь на информацию от СК, газета пишет, утром перед вторжением город Грайворон подвергся «массированному обстрелу».
Стрельба, по данным «Коммерсанта», велась в основном по пункту пропуска «Грайворон», а потом и по войсковой части, расположенной в военном городке Белгород-22, где в итоге «взорвались три реактивных снаряда, выпущенных реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Ураган"».
В результате обстрела осколочные ранения получили четверо военнослужащих, еще двое, как «сообщили полиции сами военные», скончались на месте от полученных ран.