Шестьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

ДРГ ВСУ в Белгородской области и обстрелы двух областей. Главное о войне за 22 мая

«Диверсионно-разведывательная группа» ВСУ зашла в Белгородскую область

Днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ».

Сообщения и неподтвержденные видео с утверждениями о том, что в районе российского погранпункта «Грайворон» идут боевые действия с применением танков и артиллерии, начал публиковать украинский телеграм-канал «Скринька Пандори».

Изначально российский провластный телеграм-канал Mash назвал «фейком» сообщения о боях с ДРГ. Но позже информацию об украинской диверсионно-разведывательной группе на территории Грайворонского округа подтвердил губернатор Белгородской области.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — сообщил Гладков.

Другой провластный российский телеграм-канал Baza написал, что бои с «украинскими диверсантами» в Белгородской области идут в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в Белгородской области действуют бойцы «Русского добровольческого корпуса» и Легиона «Свобода России» — формирований россиян, сражающихся на стороне ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что «диверсию» в Брянской области устроили российские партизаны.

Глава региона Гладков позднее сообщил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Также Гладков сообщил о восьми пострадавших мирных жителях в регионе и добровольной эвакуации жителей района.

Российская армия обстреляла Днепропетровскую область

В ночь на 22 мая российские войска атаковали Днепропетровскую область. Украинские военные сбили над областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также в результате удара повреждены несколько построек спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Попадание зафиксировали по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.

В Илларионовской громаде Синельниковского района упал дрон, также там нашли обломки ракеты. Пострадали семь человек.

В результате обстрела Херсонской области погиб один человек

Российская армия обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате обстрела погиб 45-летний мирный житель, сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам чиновника, мужчина чинил крышу, когда случился обстрел. «Один из обломков снаряда попал ему в сердце, местный житель погиб на месте», — пишет Прокудин.

Кроме того в селе были повреждены четыре дома.

15 тысяч военных ВСУ прошли обучение в ЕС

15 тысяч военных ВСУ уже прошли обучение в ЕС, и еще 15 тысяч должны пройти до конца 2023 года, заявил верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, передает Deutsche Welle.

Страны ЕС приняли решение о создании миссии EU Military Assistance Mission, в рамках которой обучают военных ВСУ, осенью 2022 года и выделили на обучение военных Вооруженных сил Украины 107 миллионов евро. В феврале этого года было решено вдвое расширить созданную военную учебную миссию. Согласно этому решению, в рамках этой миссии пройдут тренировки не 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины, как раньше планировалось, а 30 тысяч.

Обучение украинских военных происходит, в частности, и в Германии. Основным учебным пунктом EUMAM в Германии является центр Бундесвера в муниципалитете Клиц в федеральной земле Саксония-Ангальт.