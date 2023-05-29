Шестьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки

Власти Киева сообщают о взрывах в центральных районах города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в центральных районах Киева. Горадминистрация пишет о работе ПВО.
Ночью российская армия атаковала столицу Украины дронами Shahed и крылатыми ракетами, сообщили в Киевской горадминистрация.
В администрации отметили, что с момента «самой массированной» атаки дронами по Киеву прошло 18 часов.
Силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было, но из-за падения обломков в Подольском районе пробита крыша жилого дома.
В командовании Воздушных Сил ВСУ добавляют, что на всей территории Украины за ночь уничтожено 67 воздушных целей.
Российская армия обстреляла Днепропетровскую область, ранены 11 человек
Армия России обстреляла Покровскую громаду в Днепропетровской области. Три частных жилых дома полностью уничтожены, еще 30 — повреждены, пишет телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Кроме того, повреждение получили здания магазина и АЗС.
Ранения при обстрелах получили 11 человек, среди них дети трех и 11 лет, трое пострадавших в тяжелом состоянии. 51-летняя женщина погибла.
Обстрелы Киева и атака на военный объект в Хмельницком. Главное о войне за 29 мая
Российские войска атаковали Киев дронами и ракетами дважды за сутки
Днем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города. Позже он написал, что взрывы были вызваны работой ПВО.
Городская администрация рассказала о 6 обломках ракет, обнаруженных в Киеве — в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах. Одного потерпевшего доставили в больницу.
Ночью российская армия атаковала столицу Украины дронами Shahed и крылатыми ракетами, сообщили в Киевской горадминистрации. Местные власти отметили, что с момента «самой массированной» атаки дронами по Киеву прошло 18 часов.
Ночью силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было, но из-за падения обломков в Подольском районе пробита крыша жилого дома.
В командовании Воздушных Сил ВСУ добавляют, что на всей территории Украины за ночь уничтожено 67 воздушных целей.
Два человека погибли при обстрелах Торецка
Днем российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области. Два человека погибли, восемь получили ранения, пишет телеграм-канал областной ОВА.
При обстрелах города применялись фугасные авиационные бомбы. Поврежден многоэтажный жилой дом и здание АЗС.
Кроме того, в минувшие сутки в области российские войска наносили удары по Угледару, Авдеевке, Ямполю, Курахово. Там повреждены жилые строения, люди при обстрелах этих населенных пунктов не пострадали.
От ракетного удара по селам в Харьковской области пострадали четыре пожилые женщины
В результате ракетного удара по поселкам Ковшаровка и Глушковка Купянского района Харьковской области ранения получили четыре женщины в возрасте 60, 73, 85 и 90 лет. Об этом сообщает глава обладминистрации Олег Синегубов.
По его словам, обстрел велся ракетами «Искандер».
В Хмельницкой области Россия нанесла удар по военному объекту, повреждено 5 летательных аппаратов
Минувшей ночью российская армия нанесла удар по нескольким объектам в Хмельницкой области, один из которых — военный, пишет телеграм-канал областной ОВА.
Ударом из строя были выведены пять летательных аппаратов, на складе горюче-смазочных материалов произошел пожар. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса, ее восстановление уже начато.