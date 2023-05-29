Шестьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Киева и атака на военный объект в Хмельницком. Главное о войне за 29 мая

Российские войска атаковали Киев дронами и ракетами дважды за сутки

Днем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города. Позже он написал, что взрывы были вызваны работой ПВО.

Городская администрация рассказала о 6 обломках ракет, обнаруженных в Киеве — в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах. Одного потерпевшего доставили в больницу.

Ночью российская армия атаковала столицу Украины дронами Shahed и крылатыми ракетами, сообщили в Киевской горадминистрации. Местные власти отметили, что с момента «самой массированной» атаки дронами по Киеву прошло 18 часов.

Ночью силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было, но из-за падения обломков в Подольском районе пробита крыша жилого дома.

В командовании Воздушных Сил ВСУ добавляют, что на всей территории Украины за ночь уничтожено 67 воздушных целей.

Два человека погибли при обстрелах Торецка

Днем российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области. Два человека погибли, восемь получили ранения, пишет телеграм-канал областной ОВА.

При обстрелах города применялись фугасные авиационные бомбы. Поврежден многоэтажный жилой дом и здание АЗС.

Кроме того, в минувшие сутки в области российские войска наносили удары по Угледару, Авдеевке, Ямполю, Курахово. Там повреждены жилые строения, люди при обстрелах этих населенных пунктов не пострадали.

От ракетного удара по селам в Харьковской области пострадали четыре пожилые женщины

В результате ракетного удара по поселкам Ковшаровка и Глушковка Купянского района Харьковской области ранения получили четыре женщины в возрасте 60, 73, 85 и 90 лет. Об этом сообщает глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его словам, обстрел велся ракетами «Искандер».

В Хмельницкой области Россия нанесла удар по военному объекту, повреждено 5 летательных аппаратов

Минувшей ночью российская армия нанесла удар по нескольким объектам в Хмельницкой области, один из которых — военный, пишет телеграм-канал областной ОВА.

Ударом из строя были выведены пять летательных аппаратов, на складе горюче-смазочных материалов произошел пожар. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса, ее восстановление уже начато.