Шестьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки
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29 мая 2023, 21:56
Шестьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки

Армия России дважды за сутки атаковала Киев беспилотниками и крылатыми ракетами, из России в Беларусь прибыл комплект ракетного комплекса С-400, при обстрелах Днепра 11 человек получили ранения.

«Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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11:26

Власти Киева сообщают о взрывах в центральных районах города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о взрывах в центральных районах Киева. Горадминистрация пишет о работе ПВО.

Ночью российская армия атаковала столицу Украины дронами Shahed и крылатыми ракетами, сообщили в Киевской горадминистрация. 

В администрации отметили, что с момента «самой массированной» атаки дронами по Киеву прошло 18 часов. 

Силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было, но из-за падения обломков в Подольском районе пробита крыша жилого дома. 

В командовании Воздушных Сил ВСУ добавляют, что на всей территории Украины за ночь уничтожено 67 воздушных целей.

 
 
 
 
 
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17:26

Российская армия обстреляла Днепропетровскую область, ранены 11 человек

Армия России обстреляла Покровскую громаду в Днепропетровской области. Три частных жилых дома полностью уничтожены, еще 30 — повреждены, пишет телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Кроме того, повреждение получили здания магазина и АЗС.

Фото: Днепропетровская ОВА

Ранения при обстрелах получили 11 человек, среди них дети трех и 11 лет, трое пострадавших в тяжелом состоянии. 51-летняя женщина погибла.

 
 
 
 
 
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21:56

Обстрелы Киева и атака на военный объект в Хмельницком. Главное о войне за 29 мая

Российские войска атаковали Киев дронами и ракетами дважды за сутки

Днем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города. Позже он написал, что взрывы были вызваны работой ПВО.

Городская администрация рассказала о 6 обломках ракет, обнаруженных в Киеве — в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах. Одного потерпевшего доставили в больницу.

Ночью российская армия атаковала столицу Украины дронами Shahed и крылатыми ракетами, сообщили в Киевской горадминистрации. Местные власти отметили, что с момента «самой массированной» атаки дронами по Киеву прошло 18 часов. 

Ночью силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не было, но из-за падения обломков в Подольском районе пробита крыша жилого дома. 

В командовании Воздушных Сил ВСУ добавляют, что на всей территории Украины за ночь уничтожено 67 воздушных целей.

Два человека погибли при обстрелах Торецка

Днем российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области. Два человека погибли, восемь получили ранения, пишет телеграм-канал областной ОВА.

При обстрелах города применялись фугасные авиационные бомбы. Поврежден многоэтажный жилой дом и здание АЗС.

Фото: Донецкая ОВА

Кроме того, в минувшие сутки в области российские войска наносили удары по Угледару, Авдеевке, Ямполю, Курахово. Там повреждены жилые строения, люди при обстрелах этих населенных пунктов не пострадали.

От ракетного удара по селам в Харьковской области пострадали четыре пожилые женщины

В результате ракетного удара по поселкам Ковшаровка и Глушковка Купянского района Харьковской области ранения получили четыре женщины в возрасте 60, 73, 85 и 90 лет. Об этом сообщает глава обладминистрации Олег Синегубов.

По его словам, обстрел велся ракетами «Искандер».

В Хмельницкой области Россия нанесла удар по военному объекту, повреждено 5 летательных аппаратов

Минувшей ночью российская армия нанесла удар по нескольким объектам в Хмельницкой области, один из которых — военный, пишет телеграм-канал областной ОВА.

Ударом из строя были выведены пять летательных аппаратов, на складе горюче-смазочных материалов произошел пожар. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса, ее восстановление уже начато.

 
 
 
 
 
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