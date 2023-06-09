Шестьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Киевская военная администрация: за май в небе над городом сбили 169 дронов
Киевская городская военная администрация опубликовала статистику российских обстрелов за май. По их данным, в небе над городом за месяц сбили 169 БлПА.
Над Киевом удалось сбить и 69 крылатых ракет, 13 баллистических ракет и 7 аэробаллистических ракет, сообщили в администрации.
Продвижение ВСУ в районе Бахмута и обстрелы Торецка. Главное о войне за 5 июня
Российская армия сбросила авиабомбы на Торецк, ранены шесть человек
Армия России сбросила на Торецк в Донецкой области авиабомбы, при атаке ранения получили шесть человек, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Город атаковали с применением бомб ФАБ-250. Ранения получили две женщины, 71 и 64 лет, а также 45-летний мужчина. Кроме того, при обстреле были контужены трое сотрудников правоохранительных служб.
Взрывами повреждено учреждения образования, жилые многоэтажки, административные здания.
Один человек погиб, двое ранены при обстрелах Херсонской области
Российские войска из РСЗО нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Во время обстрела погиб мужчина, пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
Кроме того, удары были нанесены и по Бериславу в Херсонской области, там ранения получили два человека.
Всего, по данным ОВА, населенные пункты Херсонщины в минувшие сутки обстреливались 28 раз, по области было выпущено 176 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, «Градов», беспилотников.
Украинская прокуратура: с начала полномасштабной войны в Украине погибли 485 детей
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 485 ребенка, сообщили в украинской Генпрокуратуре.
Более 1005 детей при этом получили ранения, уточнили в ведомстве. По их данным, наибольшее количество пострадавших несовершеннолетних в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.
Минобороны Украины: ВСУ продвинулись в районе Бахмута
ВСУ продвинулись не нескольких направлениях в районе Бахмута, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Несмотря на жесткий отпор и попытки армии России удержать занятие рубежи и позиции части ВСУ в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях», — написала она.
По ее мнению, утром российское Минобороны сообщило об украинском контрнаступлении, желая отвлечь «внимание от поражения на Бахмутском направлении».
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира сообщил, что местные власти не могут войти в Новую Таволжанку из-за обстрелов.
ВСУ сообщили о подрыве Каховской ГЭС, идет эвакуация населения
В ночь на 6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. О разрушениях дамбы сообщает Оперативное командование «Юг». Из-за подрыва в Херсонской области приступили к эвакуации людей из опасных мест.
Подразделения Национальной полиции и областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над оповещением и эвакуацией людей из потенциальных зон затопления, отметили в Министерстве внутренних дел Украины.
Речь идет о территории на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон — остров Корабел. Это около 16 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский из-за подрыва дамбы принял решение о проведении экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Украина и Россия обвиняют в подрыве друг друга. Город Новая Каховка, где расположена ГЭС остается под контролем России с первых дней войны.
Замгенпрокурора Украины: из-за подрыва Каховской ГЭС эвакуации подлежат более 42 тысяч человек
Из-за подрыва Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории эвакуации подлежат более 17 тысяч человек, на оккупированной Россией — около 25 тысяч, рассказала заместительница генпрокурора Украины Виктория Литвинова в эфире национального телемарафона.
Населенные пункты непригодны для жизни, в зоне подтопления их около 80. Пострадали и разрушены здания. Без воды могут оказаться Каховский канал, подающий воду в оккупированный Бердянск, большинство населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской области. Также усложнены поставки воды в оккупированный Крым, сказала Литвинова.
Она добавила, что из-за подрыва ГЭС возникла проблема с системой орошения на юге Украины.
Последствия прорыва Каховской ГЭС. Что известно к 19:00
Из-за прорыва Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории эвакуации подлежат более 17 тысяч человек, на оккупированной Россией — около 25 тысяч, рассказала заместительница генпрокурора Украины Виктория Литвинова.
По данным ГСЧС Украины, к 15:00 спасатели, полицейские и волонтеры эвакуировали около 1300 человек. ТАСС со ссылкой на назначенные Россией власти Новой Каховки рассказал об эвакуации «в ряде населенных пунктов» Новокаховского городского округа.
На правом берегу Херсонской области состояние не критическое, левый берег пострадал намного больше, сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
На оккупированной части Херсонской области самая сложная ситуация — в городе Олешки, рассказал «Интерфаксу» председатель оккупационного правительства области Андрей Алексеенко. По его словам, город затоплен практически полностью. Рядом с городом из-за обстрелов, в которых оккупационные власти обвиняют ВСУ, горят леса. Эвакуация людей возможна только на спецтехнике.
По информации Генпрокуратуры Украины, в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов. В результате подтопления повреждены и разрушены здания. Без воды могут оказаться Каховский канал, подающий воду в оккупированный Бердянск, большинство населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской области. Также усложнены поставки воды в оккупированный Крым, рассказала замгенпрокурора Украины.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что жители оккупированной части Херсонской области и Крыма «находятся в критическом состоянии», потому что уничтожение дамбы лишило их пресной воды.
Кроме того, сказала Маляр, затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации. Минобороны Украины предупредило местных жителей о повышенной опасности из-за взрывоопасных предметов. Херсонские телеграм-каналы публикуют фото и видео мин в воде.
В оккупированной Новой Каховке затопило парк развлечений «Сказочная дубрава», там погибли животные.
Руководство зоопарка рассказало движению UAnimals, что спастись смогли только лебеди и утки. По информации объединения, на момент затопления в зоопарке было 240 животных и птиц. Представитель зоопарка рассказал «Суспільне», что погибли обезьяны, еноты, пони, камерунские козы, овцы, попугаи, фазаны, шиншиллы и другие животные.
Прорыв Каховской ГЭС и обстрелы Херсонской области. Главное о войне за 6 июня
В оккупированной Россией Новой Каховке произошел прорыв ГЭС
В ночь на 6 июня произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. О разрушениях дамбы сообщило Оперативное командование «Юг».
Украина и Россия обвиняют в подрыве друг друга. Новая Каховка, где расположена ГЭС, остается под контролем России с первых дней войны.
Из-за обрушения Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории эвакуации подлежат более 17 тысяч человек, на оккупированной Россией — около 25 тысяч, рассказала заместительница генпрокурора Украины Виктория Литвинова.
По последним данным ГСЧС Украины, спасатели, полицейские и волонтеры эвакуировали около 1300 человек. ТАСС со ссылкой на назначенные Россией власти Новой Каховки рассказал об эвакуации «в ряде населенных пунктов» Новокаховского городского округа.
На оккупированной части Херсонской области самая сложная ситуация в городе Олешки, рассказал «Интерфаксу» председатель оккупационного правительства области Андрей Алексеенко. По его словам, город затоплен практически полностью.
Оккупационная администрация Новой Каховки сообщает, что из-за разрушений плотины Каховской ГЭС затопило кладбище, что может привести к заражению воды.
По информации Генпрокуратуры Украины, в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов. В результате подтопления повреждены и разрушены здания. Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что жители оккупированной части Херсонской области и Крыма «находятся в критическом состоянии», потому что уничтожение дамбы лишило их пресной воды.
Минобороны Украины предупредило местных жителей о повышенной опасности из-за взрывоопасных предметов.
В оккупированной Новой Каховке затопило парк развлечений «Сказочная дубрава», там погибли животные и птицы.
МВД Украины: Россия обстреляла Херсон во время эвакуации людей
Во время артиллерийского обстрела Херсона были ранены двое полицейских, сообщает МВД Украины. Полицейские занимались эвакуацией людей в связи с прорывом Каховской ГЭС.
По информации Генпрокуратуры Украины, утром российские войска обстреляли Бериславский район — в результате обстрела местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью.
Washington Post: за три месяца до взрыва «Северного потока» американская разведка узнала, что его готовит Украина
За три месяца до взрыва на «Северном потоке» администрация Байдена получила разведданные о том, что Украина готовится уничтожить газопровод. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на документы разведки, утекшие в сеть через Discord-сервер.
Как пишет WP, разведданные получила разведывательная служба одной из европейский стран и передала их ЦРУ в июне 2022 года. Европейская разведка, в свою очередь, получила эти планы от агента в Украине.
В документах был изложен подробный план того, как именно будет уничтожен «Северный поток». Согласно этим данным, диверсию должны были осуществить шестеро оперативников украинских Сил специальных операций. Они подчинялись напрямую главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Президент Украины Владимир Зеленский не знал об этой операции, говорится в отчетах.
ЦРУ передало этот отчет Германии и другим европейским странам, сказали WP представители власти на условиях анонимности.
Отчеты, о которых идет речь, были опубликованы на платформе Discord. В разглашении этих сведений обвиняют 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру. Журналисты получили копии этих документов от одного из онлайн-друзей Тейшейры.
Последствия прорыва Каховской ГЭС. Что известно к 11:00
За минувшие сутки российские военные 70 раз обстреляли Херсонскую область — один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадали жилые кварталы, а также сооружения Каховской ГЭС. По Херсону запустили 29 снарядов. Об этом сообщает глава региональной администрации Александр Прокудин.
В зоопарке «Сказочная дубрава» в оккупированной Новой Каховке из-за подтопления погибли около 300 животных — обезьяны, пони, еноты, овцы, попугаи и многие другие. Спаслись только пара лебедей и утки.
На утро 7 июня интенсивность подтоплений в Херсонской области уменьшается, однако вода все еще будет прибывать. С правобережья Херсонской области эвакуировали 1457 человек, рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин. Всего затоплено 1852 дома.
Из-за уничтожения ГЭС поля на юге Украины в 2024 году могут превратиться в пустыни, сообщила пресс-служба Минагрополитики. По предварительным оценкам ведомства может быть затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье Херсонской области. В несколько раз больше может быть затоплено территорий на левом берегу ныне оккупированной области.
Погибшие из-за потопа в Олешках и обстрел Сумской области. Главное о войне за 7 июня
Ночью российский беспилотник атаковал Сумскую область, есть погибшие
Около 3 часов ночи российский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины Сумской области, пишет Офис Генерального прокурора.
Удар пришелся по частному жилому дому, в котором проживало две семьи. В одной семье погиб мужчина, в другой — женщина, а ее муж госпитализирован.
Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Украинские войска перешли в наступление на бахмутском направлении
Вооруженные силы Украины перешли в наступление на бахмутском направлении, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По словам замминистра, за минувшие сутки ВСУ продвинулись на разных участках бахмутского направления от 200 до 1100 метров.
«Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занятые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты», — заявила Маляр.
Замминистра сообщила, что боевые действия со стороны России ведет регулярная армия, десантно-штурмовые отряды, а бойцы ЧВК «Вагнер» остаются в тыловых подразделениях.
В Олешках из-за потопа погибли три человека
Как минимум три человека погибли в Олешках из-за подрыва Каховской ГЭС и наводнения, вызванного этим. Про это «Суспільному» рассказал глава города Евгений Рищук.
«Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двух. Я думаю, их будет гораздо больше. Много людей прикованных к кровати, которые были без ног, как без ног человек залезет на крышу?», — сказал он.
По его словам, российские военные к вечеру начали эвакуировать людей с крыш. Люди собираются в больнице. Рядом есть дом культуры и бомбоубежище, но в него никого не пускают, передало его слова «Суспільне».
По данным МВД Украины на 16 часов 7 июня, из Херсонской области удалось эвакуировать 1854 человек.
Владимир Зеленский посетил Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Херсон и Херсонскую область, сообщила его пресс-служба. Он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.
Пресс-служба Зеленского пишет, что на совещании президент поставил задачу посчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, а также разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонской области.
Зеленский посетил переправу, по которой проходит эвакуация жителей с подтопленных территорий.
«Наша задача-максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!», — передает слова Зеленского пресс-служба.
Президент Украины посетил пункт эвакуации на базе одного из медучреждений Херсона, где пообщался с пострадавшими в результате разрушения Каховской ГЭС и медиками.
«Хочу поблагодарить весь персонал медучреждения за работу даже под обстрелами. Вы-героические люди», — передает слова Зеленского пресс-служба.
Российские войска обстреляли затопленный Херсон
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские войска обстреливают затопленный Херсон. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Один человек погиб, еще двое получили ранения, рассказали в украинской Генпрокуратуре. Обстрелы начались во время эвакуации людей.
По словам Прокудина, удары пришли на прибрежные территории и центральную часть города.
«Суспільне» опубликовали кадры обстрела.
Обстрел затопленного Херсона. Главное о войне за 8 июня
Российские войска обстреляли затопленный Херсон
Российские войска обстреляли Херсон во время проходящей там эвакуации.
По данным главы ОВА Александра Прокудина, ранения при обстреле получили девять человек, погиб один. Среди раненых-двое сотрудников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер.
Удары пришли на прибрежные территории и центральную часть города.
Уровень воды в Каховском водохранилище за сутки снизился на метр
Уровень воды в Каховском водохранилище снижается и по состоянию на 8 июня в районе Никополя он составляет 13,05 метров. За сутки уровень воды снизился почти на метр, пишет пресс-служба Укргидроэнерго. По данным ведомства, продолжаются разрушения водосливной плотины и земляной вставки между ГЭС и шлюзом.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что в Херсоне и окрестностях уровень подтопления составляет 5,61 метр. Под водой оказалось 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% на правом берегу Днепра и 68 — на левом.
ISW: потоп практически смыл российскую линию укреплений на левом берегу Днепра
Разрушение Каховской ГЭС существенно изменило ландшафт и географию линии фронта на Херсонщине, и существенно повлияло на позиции войск армии России на левом берегу Днепра, пишет в регулярном отчете Институт изучения войны (ISW).
Проанализированные экспертами спутниковые снимки показывают, что вода разрушила российские оборонительные укрепления, особенно в районе населенных пунктов Олешки и Голая Пристань. Вода заставила отступить войска в этом регионе. В ISW считают, что ситуация на левом берегу Днепра будет меняться в течение как минимум 72 часов.
Как пишут эксперты ISW со ссылкой на Наталью Гуменюк, спикера оперативного командования «Юг», армия России перебросила свои силы на расстояние 5-15 километров от зоны затопления, однако атак не прекратила.
Кроме того, в отчете говорится об опасности затопленных российских минных полей вдоль побережья.
Мэр Олешек: во время затопления в городе погибли девять человек
В городе Олешки из-за затопления после разрушения дамбы ГЭС погибли девять человек, пишет РБК-Украина со ссылкой на городского главу Евгения Рищука.
Власти проверяют информацию о еще двух погибших.
Погибшие из-за затопления Херсонской области, атаки беспилотников в Украине и России, беларуская десантно-штурмовая рота в ВСУ. Главное о войне за 9 июня
МВД Украины: в результате затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС погибло пять человек
Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области оказались подтоплены 48 населенных пунктов: 34 на подконтрольной Украине территории, 14 — на оккупированной Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Украины.
Всего эвакуировали более 2400 человек, погибло 4 человека, 13 считаются пропавшими без вести. В Николаевской области подтоплено 23 населенных пункта, один человек погиб.
Глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин сообщил, что на правобережье Херсонской области уровень воды снизился на 17 сантиметров. теперь она держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне — 5,35 метра.
Оккупационные власти Херсонской области сообщили о гибели восьми человек в результате затопления
На оккупированной части Херсонской области из-за затопления погибли восемь мирных жителей, сообщил Владимир Сальдо, назначенный Россией врио главы региона.
По его словам, всего подтоплены больше 20 тысяч домов в 17 населенных пунктах. Больше 5,8 тысяч человек были эвакуированы, утверждает он.
Тем временем The Insider со ссылкой на волонтеров пишет, что МЧС по-прежнему не пускает добровольцев в Олешки, почти полностью оказавшиеся под водой. По словам одной из собеседниц издания, ведомство сказало, что может пустить только «посредника из местных с российским паспортом», чтобы он передал лекарства и другие необходимые вещи.
New York Times: американские спутники зафиксировали взрыв перед прорывом плотины Каховской ГЭС
Инфракрасные датчики на американских разведывательных спутниках зафиксировали тепловой след от масштабного взрыва непосредственно перед разрушением плотины Каховской ГЭС, рассказал New York Times неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома.
Аналитики из американского разведсообщества подозревают, что за взрывом стояла Россия, но до сих пор не имеют однозначных доказательств, подчеркнул источник газеты. Военные эксперты и инженеры находят подрыв контролируемой Россией плотины изнутри более вероятным объяснением, чем ее разрушение вследствие повреждений или внешнего удара, пишет New York Times.
В разговоре с журналистами американский чиновник не исключил, что свою роль в разрушении плотины сыграли ранее полученные повреждения и напор воды в переполненном водохранилище, но подчеркнул, что непосредственной причиной катастрофы скорее всего стал взрыв — возможно, случайный.
Ранее норвежская исследовательская организация NORSAR, которая изучает сейсмические явления, сообщала, что зафиксировала сигналы, указывающие на взрыв на Каховской ГЭС в день разрушения плотины.
Россия ночью запустила по Украине до 16 дронов, один человек погиб
В ночь на 9 июня российские войска запустили по Украине до 16 дронов-камикадзе и шесть крылатых ракет воздушного базирования. ВСУ уничтожили 10 ударных дронов и 4 крылатые ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Из-за падения обломков в городе Звягель Житомирской области погиб один человек, трое травмированы. Также в городе разрушены один и повреждены 12 жилых домов.
Российские власти сообщили о падении беспилотников в Белгороде, Курске и Воронеже
В Белгороде беспилотник врезался в офисное здание, сообщил глава области Вячеслав Гладков.
«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», — написал он.
Курский губернатор Роман Старовойт также сообщил о падении беспилотника — в районе нефтебазы в Курске. «Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал чиновник.
Утром еще один беспилотник упал на жилую многоэтажку в Воронеже. Пострадали три человека.
В составе ВСУ появилась беларуская десантно‑штурмовая рота
Представитель Объединенного переходного кабинета в вопросах обороны и национальной безопасности Валерий Сахащик в эфире украинского телеканала Espreso рассказал, что в составе Вооруженных сил Украины появилась беларуская десантно-штурмовая рота.
Подразделение, которое укомплектовывали беларусы, второй месяц выполняет боевые задачи, отметил Сахащик. «Я думаю, что вполне нормально у нас получается», — сказал он.
Сахащик добавил, что информация о роте не распространялась намеренно.