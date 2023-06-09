Шестьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Погибшие из-за затопления Херсонской области, атаки беспилотников в Украине и России, беларуская десантно-штурмовая рота в ВСУ. Главное о войне за 9 июня

МВД Украины: в результате затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС погибло пять человек

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области оказались подтоплены 48 населенных пунктов: 34 на подконтрольной Украине территории, 14 — на оккупированной Россией. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Украины.

Всего эвакуировали более 2400 человек, погибло 4 человека, 13 считаются пропавшими без вести. В Николаевской области подтоплено 23 населенных пункта, один человек погиб.

Глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин сообщил, что на правобережье Херсонской области уровень воды снизился на 17 сантиметров. теперь она держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне — 5,35 метра.

Оккупационные власти Херсонской области сообщили о гибели восьми человек в результате затопления

На оккупированной части Херсонской области из-за затопления погибли восемь мирных жителей, сообщил Владимир Сальдо, назначенный Россией врио главы региона.

По его словам, всего подтоплены больше 20 тысяч домов в 17 населенных пунктах. Больше 5,8 тысяч человек были эвакуированы, утверждает он.

Тем временем The Insider со ссылкой на волонтеров пишет, что МЧС по-прежнему не пускает добровольцев в Олешки, почти полностью оказавшиеся под водой. По словам одной из собеседниц издания, ведомство сказало, что может пустить только «посредника из местных с российским паспортом», чтобы он передал лекарства и другие необходимые вещи.

New York Times: американские спутники зафиксировали взрыв перед прорывом плотины Каховской ГЭС

Инфракрасные датчики на американских разведывательных спутниках зафиксировали тепловой след от масштабного взрыва непосредственно перед разрушением плотины Каховской ГЭС, рассказал New York Times неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Аналитики из американского разведсообщества подозревают, что за взрывом стояла Россия, но до сих пор не имеют однозначных доказательств, подчеркнул источник газеты. Военные эксперты и инженеры находят подрыв контролируемой Россией плотины изнутри более вероятным объяснением, чем ее разрушение вследствие повреждений или внешнего удара, пишет New York Times.

В разговоре с журналистами американский чиновник не исключил, что свою роль в разрушении плотины сыграли ранее полученные повреждения и напор воды в переполненном водохранилище, но подчеркнул, что непосредственной причиной катастрофы скорее всего стал взрыв — возможно, случайный.

Ранее норвежская исследовательская организация NORSAR, которая изучает сейсмические явления, сообщала, что зафиксировала сигналы, указывающие на взрыв на Каховской ГЭС в день разрушения плотины.

Россия ночью запустила по Украине до 16 дронов, один человек погиб

В ночь на 9 июня российские войска запустили по Украине до 16 дронов-камикадзе и шесть крылатых ракет воздушного базирования. ВСУ уничтожили 10 ударных дронов и 4 крылатые ракеты, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Из-за падения обломков в городе Звягель Житомирской области погиб один человек, трое травмированы. Также в городе разрушены один и повреждены 12 жилых домов.

Российские власти сообщили о падении беспилотников в Белгороде, Курске и Воронеже

В Белгороде беспилотник врезался в офисное здание, сообщил глава области Вячеслав Гладков.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», — написал он.

Курский губернатор Роман Старовойт также сообщил о падении беспилотника — в районе нефтебазы в Курске. «Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал чиновник.

Утром еще один беспилотник упал на жилую многоэтажку в Воронеже. Пострадали три человека.

В составе ВСУ появилась беларуская десантно‑штурмовая рота

Представитель Объединенного переходного кабинета в вопросах обороны и национальной безопасности Валерий Сахащик в эфире украинского телеканала Espreso рассказал, что в составе Вооруженных сил Украины появилась беларуская десантно-штурмовая рота.

Подразделение, которое укомплектовывали беларусы, второй месяц выполняет боевые задачи, отметил Сахащик. «Я думаю, что вполне нормально у нас получается», — сказал он.

Сахащик добавил, что информация о роте не распространялась намеренно.