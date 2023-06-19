Шестьдесят девятая неделя войны в Украине. Сводки

Россия не пустила ООН на затопленные захваченные территории, Верховная Рада хочет признать Беларусь страной-агрессором. Главное о войне за 19 июня

Замминистра обороны Украины: за две недели контрнаступления ВСУ освободили 8 населенных пунктов

Украинская армия освободила Пятихатки в Запорожской области и еще 7 населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях за две недели контрнаступления, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

18 июня российские оккупационные власти Запорожской области сообщали, что ВСУ взяли под оперативный контроль Пятихатки, однако позже Минобороны России заявило, что «атака на населенный пункт отражена».

Ночью российские военные обстреляли Херсон

Ночью российские войска обстреляли Херсон, из-за этого в городе началось несколько пожаров, в том числе загорелся резервуар с газом на заправке.

Как сообщает МВД Украины, также горели склады, хозяйственные постройки и выставочные залы.

Россия не пустила сотрудников ООН на оккупированные затопленные территории Херсонской области

Россия отклонила запрос ООН на допуск в оккупированные ей территории Херсонской области, говорится в заявлении гуманитарной координаторки ООН в Украине Дениз Браун.

«Мы призываем российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом, — говорит она. — Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются».

В оккупированном Симферополе взорвалась машина чиновника оккупационной администрации Запорожской области

В оккупированном Симферополе взорвался автомобиль, в котором находился чиновник оккупационной администрации Запорожской области, пишет телеграм-канал Baza.

У всех троих находившихся в машине обожжено 30 процентов головы, туловища и рук.

Взрыв подтверждают и местные власти, однако имена пострадавших не называются.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о признании Беларуси страной-агрессором

В Верховную раду Украины внесен законопроект о призвании Беларуси страной-агрессором, об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Рады Ярослав Юрчишин.

По словам Юрчишина, такой шаг необходим для «привлечения беларуского режима к ответственности, а также для будущих репараций».

«Мы помним про помощь беларусов в войне против российского вторжения и благодарны бойцам полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории», — заявил он.