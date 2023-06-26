Cемидесятая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрелы Херсонской области и погибшие в Никополе. Главное о войне за 26 июня

МВД Украины: в Херсонской области в результате обстрелов ранены четыре человека

Во время российских обстрелов Херсонской области ранены четыре мирных жителя, сообщает МВД Украины. Село Бургунка обстреляли из артиллерии, пострадали 19-летняя беременная девушка и 69-летний мужчина, повреждены по меньшей мере три жилых дома.

В поселке Казацкое Каховского района ранена 75-летняя местная жительница, повреждено здание школы, частные дома и СТО, ранена. В результате артиллерийского обстрела поселка Антоновка ранен 21-летний местный житель.

Утром российские войска обстреляли временно оккупированные Олешки в Херсонской области, сообщил мэр города Евгений Рищук в комментарии «Суспільному».

По его словам, два человека погибли, еще девять — получили ранения.

Украинские военные освободили село Ровнополь в Донецкой области

Украинские военные освободили село Ровнополь в Донецкой области, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Агентство» отмечает, что это девятый населенный пункт, вернувшийся под контроль Украины с начала контрнаступления, и напоминает, что накануне вечером Минобороны России сообщало, что атаку на на Ровнополь удалось отбить.

Два человека погибли в результате российского удара по Никополю

Российские войска совершили обстрел Никополя, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.

По его словам, два человека — 51-летняя женщина и 50-летний мужчина — погибли. Еще один мужчина 49 лет получил ранения, его госпитализировали.