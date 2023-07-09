Семьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Лимана и возвращение командиров полка «Азов». Главное о войне за 8 июля

Российские войска обстреляли Лиман, есть погибшие и раненые

Около 10 утра армия России обстреляла город Лиман в Донецкой области. Известно как минимум о семи погибших, ранения получили 13 человек.

Как уточнили в офисе Генпрокурора Украины, обстрел по городу велся из РСЗО. Обстрелом поврежден магазин, дом в частном секторе и пять легковых автомобилей.

В Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов»

В Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Дениса Шлег. Они находились в Турции после масштабного обмена пленными, состоявшегося в сентябре 2022 года.

Командование «Азова» тогда обменяли на задержанного в Украине политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина». По условиям соглашения, заключенного тогда при участии президента Турции Эрдогана, командиры полка должны были оставаться до конца войны в Турции.

Украина вернула тела погибших при взрыве в Еленовке

Украина вернула тела погибших при взрыве в бараке в Еленовке, пишет «Суспільне» со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

«Тела вернуть нам удалось. По состоянию на сегодня установить, верифицировать все тела мы не смогли. Эту работу мы продолжаем», — сказал Лубинец.

Он уточнил, что Украине также удалось вернуть нескольких раненых бойцов, выживших после взрыва в бараке с пленными.

Взрыв в колонии в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР произошел 29 июля 2022 года. В результате взрыва в бараке, в котором содержались военнопленные, погибли как минимум 53 человека. В России заявляли, что барак с пленными был атакован Украиной из РСЗО HIMARS. В Украине считают, что российские военные намеренно разместили часть военнопленных с «Азовстали» в отдельном бараке в промзоне колонии, а затем взорвали здание, чтобы скрыть факты пыток.

Минэнерго Украины: за 500 дней войны пострадала половина всей энергетики страны

За 500 дней полномасштабной войны от российских обстрелов пострадала половина энергетической инфраструктуры Украины, зафиксировано 271 попадание в энергообъекты, об этом в эфире марафона «Единые новости» заявил Министр энергетики страны Герман Галущенко.

По словам Галущенко, в Украине сейчас проводится самая масштабная ремонтная кампания за всю ее историю. Перед энергетиками стоит задача максимально восстановить системы к началу отопительного сезона. Он добавил также, что есть объекты, не подлежащие восстановлению.

Галущенко отметил также, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в 11 млрд долларов, и эта сумма будет увеличиваться, так как обстрелы и попадания в энергосистемы продолжаются.