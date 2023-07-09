Семьдесят первая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска обстреляли жилой дом в Сумах, погиб один человек
В результате российского удара по пятиэтажному жилому дому в Сумах погиб один человек, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Суспільне» опубликовали кадры обстрела.
Удар по жилому дому в Сумах и обострение ситуации в Бахмуте. Главное о войне за 3 июля
В результате российского удара по жилому дому в Сумах погили два человека, еще 19 получили ранения
В результате российского обстрела Сум погибли два человека, еще 16 получили ранения, сообщили в местной военной администрации.
Администрация зафиксировала четыре попадания беспилотников Shahed по центру города. Из-за удара по пятиэтажному жилому дому погибли два человека.
Прокуратура сообщила, что одной из погибших оказалась женщина, которая во время обстрела находилась в квартире дома.
Медуза опубликовала видео где, по утверждению издания, зафиксирован момент попадания дрона в многоквартирный дом.
Российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсонской области, есть раненые
Сегодня днем российские войска нанесли артиллерийский удар по Станиславской общине Херсонской области, сообщает Офис Генерального прокурора.
Ударом повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранения получили трое местных жителей, двое из них госпитализированы.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Анна Маляр: на бахмутском направлении продолжается борьба за инициативу
На бахмутском направлении продолжается борьба за инициативу, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По словам замминистра обстановка на этом направлении «вновь обострилась»: сегодня российские войска приняли попытку наступления, но безуспешно. Однако Маляр пишет, что ситуация меняется очень стремительно и одни и те же позиции могут дважды за сутки переходить из рук в руки.
В районе Клещиевки ВСУ удается продвигаются, но с боями. Продолжаются бои и на северном фланге, и в самом Бахмуте.
«Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери», — пишет Маляр.
Число погибших в Сумах увеличилось до трех человек
В результате российской атаки беспилотниками на город Сумы погибло три человека, 21 получил ранения, сообщил мэр города Александр Лысенко.
По данным Сумской областной военной администрации, вчера в 22:00 спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.
Вчера российская армия обстреляла Сумы беспилотниками Shahed. Удар пришелся по пятиэтажному жилому дому.
Обстрелы Херсона и Харькова, погибшие в Сумах. Главное о войне за 4 июля
Число погибших в Сумах увеличилось до трех человек
В результате российской атаки беспилотниками на город Сумы погибло три человека, 21 получил ранения, сообщил мэр города Александр Лысенко.
По данным Сумской областной военной администрации, вчера в 22:00 спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.
Вчера российская армия обстреляла Сумы беспилотниками Shahed. Удар пришелся по пятиэтажному жилому дому.
Российская армия обстреляла Херсон, погибли два человека
Армия России обстреляла Херсон, погибли два человека, сообщает Офис генпрокурора Украины.
Как утверждают в ведомстве, артиллерийский удар по городу был нанесен 4 июля около 6 часов утра; двое горожан — мужчина и женщина — погибли. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Россия обстреляла город Первомайский в Харьковской области, пострадали дети
Российские войска обстреляли город Первомайский Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Пострадали 38 человек, из них — 12 детей, пишет Офис генпрокурора Украины.
Самому младшему из пострадавших детей — 3 месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.
Как утверждает генпрокурор Украины Андрей Костин, российские войска нанесли удар Первомайскому из ракетного комплекса «Искандер». По обстрел попала стоянка у многоэтажного дома, расположенного в жилом микрорайоне.
Обстрелы Харьковской и Херсонской областей, заявление МАГАТЭ. Главное о войне за 5 июля
Армия России обстреляла Харьковскую область
Утром 5 июля российские войска дважды обстреляли Харьковскую область. В селе Белый Колодезь обстрелами повреждены многоквартирный дом и автомобиль, сообщает глава ОВА Олег Синегубов. В селе Козачья Лопань вследствие обстрела произошел пожар, пострадала 48-летняя женщина, она госпитализирована.
Кроме того, по данным ГСЧС Украины, 69-летняя женщина подорвалась на мине в Изюмском районе. Она получила серьезные травмы.
Количество пострадавших при обстрелах Первомайского увеличилось до 43
В МВД Украины обновили данные о количестве пострадавших во время обстрела Первомайского в Харьковской области. По данным на 5 июля известно о 43 раненных, среди которых 12 — дети. Двум из них еще нет года, одному исполнился год. В больницах области остается семь человек, почти все с осколочными ранениями.
Удар по Первомайскому из «Искандеров» был нанесен 4 июля. Во время атаки на город, по данным ОВА, были повреждены 18 жилых строений.
МАГАТЭ: признаков минирования Запорожской АЭС не выявлено
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что по итогам проверки Запорожской АЭС не было выявлено признаков минирования, об этом со ссылкой на слова Гросси на брифинге в Японии пишет «Интерфакс-Украина».
«Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. … В ходе недавних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены», — заявил Гросси.
По словам Гросси, ситуация на ЗАЭС не позволят «расслабляться». Он, кроме того, пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.
Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявлял о том, что на крыше нескольких энергоблоков АЭС установлены предметы, похожие на взрывчатку. По его словам, таким образом Россия могла бы сымитировать нападение на станцию.
Российские войска обстреляли поселок в Херсонской области, погиб один мирный житель
В результате российского обстрела поселка Белозерка в Херсонской области погиб один мирный житель, сообщил глава Офиса президента Украины Аедрей Ермак.
Погибший 58-летний мужчина на момент удара находился в гараже, написал Ермак.
Еще шестеро мирных жителей получили ранения, уточнил он. Среди них — мальчик 10 лет, 56-летняя женщина.
Ночью Россия нанесла ракетный удар по Львову, погибли как минимум 4 человека
В результате ночного ракетного удара по Львову поврежден многоквартирный дом, погибли четверо человек, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По информации на 7:00 по Киеву, четыре человека погибли, девять получили травмы, семеро спасены, 64 — эвакуированы. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что эта ночная атака стала самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что повреждено около 30 зданий и 50 автомобилей. Пострадали 34 человека.
Украина вернула из плена 43 военных, двух детей и гражданских
Украина вернула из российского плена 43 военных различных подразделений, а также двух детей и двух гражданских, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Среди тех, кого удалось вернуть, двое офицеров, 41 рядовой и сержант, работник «Азовстали» и участник теробороны из Херсона. Как пишет Ермак, среди вернувшихся в Украину есть защитники Мариуполя и «Азовстали», Бахмута, бойцы с Запорожского и Харьковского направлений. Некоторые из них ранены.
В Украину вернулись также 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара, ранее незаконно вывезенные в Россию.
Всего, по данным Верховной Рады Украины, с 24 февраля 2022 года в Украину удалось вернуть 2576 пленных.
Обстрел Львова и возвращение пленных. Главное о войне за 6 июля
Ночью Россия нанесла ракетный удар по Львову, погибли пять человек
В результате ночного ракетного удара по Львову поврежден многоквартирный дом, погибли пять человек, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
Ранения получили 34 человека, 13 из них госпитализированы. Из разрушенного дома эвакуированы 64 человека, спасатели продолжают разбирать завалы.
Обстрелом было повреждено около 30 зданий и 50 автомобилей.
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что эта ночная атака стала самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения.
Россия обстреляла железнодорожную станцию в Харьковской области; полностью уничтожен вокзал
Армия России обстреляла железнодорожную станцию «Одноробовка» в Золочевской громаде Харьковской области, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Вокзал станции полностью уничтожен, произошел масштабный пожар. По данным следствия, российские военные обстреляли станцию «Одноробовка» примерно в 11:00.
Украина вернула из плена 43 военных, двух детей и гражданских
Украина вернула из российского плена 43, двух гражданских, а также двух незаконно вывезенных в Россию детей.
Среди тех, кого удалось вернуть, двое офицеров, 41 рядовой и сержант, работник «Азовстали» и участник теробороны из Херсона. Среди вернувшихся в Украину есть защитники Мариуполя и «Азовстали», Бахмута, бойцы с Запорожского и Харьковского направлений. Некоторые из них ранены.
Всего, по данным Верховной Рады Украины, с 24 февраля 2022 года в Украину удалось вернуть 2576 пленных.
Финляндия предоставит Украине пакет военной помощи на 105 млн евро
Финляндия окажет Украине военную помощь на 105 млн евро, об этом говорится на сайте правительства Финляндии. Это будет уже 17-я поставка военной техники и боеприпасов.
Как сказано в пресс-релизе, общая стоимость всех представленных пакетов военной техники составляет около 1,2 млрд евро.
«Мы будем продолжать поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Исход войны определит порядок безопасности Европы и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии», — заявил министр обороны страны Антти Хакканен.
Детали поставок не раскрываются по соображениям безопасности.
Количество погибших в результате ракетного удара по Львову возросло до 10
В результате российского ракетного удара по Львову 6 июля погибли 10 человек, сообщил мэр города Андрей Садовой. Он добавил, что поисково-спасательная операция закончена.
Ночью 6 июля российские войска обстреляли Львов. В результате ракетной атаки было повреждено около 30 зданий и 50 автомобилей, ранены 42 человека, трое из которых — дети.
ООН: с начала полномасштабной войны в Украине погибли более девяти тысяч мирных жителей
С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 в Украине погибли 9 177 мирных жителей, считает Мониторинговая миссия ООН.
Общее количество жертв составило 25 170 человек, среди которых 15 993 — раненых.
«Фактическое число жертв среди гражданского населения значительно выше, поскольку многие сообщения об отдельных жертвах среди гражданского населения в определенных местах все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь, Лисичанск, Попасная и Северодонецк», — сообщили в организации.
Наибольшее количество жертв приходится на Донецкую, Харьковскую, Киевскую, Херсонскую и Луганскую области, отметили в ООН.
Поставка кассетных боеприпасов и данные ООН о погибших мирных жителях в Украине. Главное о войне за 7 июля
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов
Пентагон сообщил о передаче Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи.
О передаче кассетных боеприпасов рассказал и Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Украина, по его словам, дала письменные гарантии, что будет использовать кассетные боеприпасы «осторожно» и минимизировать риски для мирного населения. Россия применяла кассетные боеприпасы с начала войны в Украине, напомнил он.
Российские войска атаковали дронами Днепропетровскую область
Ночью российские военные атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, сообщает офис генпрокурора Украины.
В результате атаки в Днепропетровском районе погибли двое мужчин, которые ехали на автомобиле. В Криворожском районе повреждено частное предприятие.
Количество погибших в результате ракетного удара по Львову возросло до 10
В результате российского ракетного удара по Львову 6 июля погибли 10 человек, сообщил мэр города Андрей Садовой. Он добавил, что поисково-спасательная операция закончена.
Ночью 6 июля российские войска обстреляли Львов. В результате ракетной атаки было повреждено около 30 зданий и 50 автомобилей, ранены 42 человека, трое из которых — дети.
ООН: с начала полномасштабной войны в Украине погибли более девяти тысяч мирных жителей
С 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 в Украине погибли 9 177 мирных жителей, считает Мониторинговая миссия ООН. Общее количество жертв составило 25 170 человек, среди которых 15 993 — раненых.
Наибольшее количество жертв приходится на Донецкую, Харьковскую, Киевскую, Херсонскую и Луганскую области, отметили в ООН.
«Фактическое число жертв среди гражданского населения значительно выше, поскольку многие сообщения об отдельных жертвах среди гражданского населения в определенных местах все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь, Лисичанск, Попасная и Северодонецк», — сообщили в организации.
Российские войска обстреляли Лиман, погибли семь человек
Около 10.00 российские войска обстреляли город Лиман в Донецкой области. Изначально сообщалось о шести погибших, позже их количество возросло до семи. 13 человек получили ранения.
Атака по городу велась из РСЗО, повреждены жилые дома в частном секторе, автомобили и магазин.
В Украину из Турции после российского плена возвращены командиры «Азова»
В Украину из Турции вернули командиров «Азова»: Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлега, сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.
Командиры «Азова» находились в Турции после масштабного обмена пленными, состоявшегося в сентябре 2022 года.
Обстрел Лимана и возвращение командиров полка «Азов». Главное о войне за 8 июля
Российские войска обстреляли Лиман, есть погибшие и раненые
Около 10 утра армия России обстреляла город Лиман в Донецкой области. Известно как минимум о семи погибших, ранения получили 13 человек.
Как уточнили в офисе Генпрокурора Украины, обстрел по городу велся из РСЗО. Обстрелом поврежден магазин, дом в частном секторе и пять легковых автомобилей.
В Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов»
В Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов» Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Дениса Шлег. Они находились в Турции после масштабного обмена пленными, состоявшегося в сентябре 2022 года.
Командование «Азова» тогда обменяли на задержанного в Украине политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина». По условиям соглашения, заключенного тогда при участии президента Турции Эрдогана, командиры полка должны были оставаться до конца войны в Турции.
Украина вернула тела погибших при взрыве в Еленовке
Украина вернула тела погибших при взрыве в бараке в Еленовке, пишет «Суспільне» со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
«Тела вернуть нам удалось. По состоянию на сегодня установить, верифицировать все тела мы не смогли. Эту работу мы продолжаем», — сказал Лубинец.
Он уточнил, что Украине также удалось вернуть нескольких раненых бойцов, выживших после взрыва в бараке с пленными.
Взрыв в колонии в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР произошел 29 июля 2022 года. В результате взрыва в бараке, в котором содержались военнопленные, погибли как минимум 53 человека. В России заявляли, что барак с пленными был атакован Украиной из РСЗО HIMARS. В Украине считают, что российские военные намеренно разместили часть военнопленных с «Азовстали» в отдельном бараке в промзоне колонии, а затем взорвали здание, чтобы скрыть факты пыток.
Минэнерго Украины: за 500 дней войны пострадала половина всей энергетики страны
За 500 дней полномасштабной войны от российских обстрелов пострадала половина энергетической инфраструктуры Украины, зафиксировано 271 попадание в энергообъекты, об этом в эфире марафона «Единые новости» заявил Министр энергетики страны Герман Галущенко.
По словам Галущенко, в Украине сейчас проводится самая масштабная ремонтная кампания за всю ее историю. Перед энергетиками стоит задача максимально восстановить системы к началу отопительного сезона. Он добавил также, что есть объекты, не подлежащие восстановлению.
Галущенко отметил также, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в 11 млрд долларов, и эта сумма будет увеличиваться, так как обстрелы и попадания в энергосистемы продолжаются.
Обстрел Берислова и Антоновку. Главное о войне за 9 июля
Число погибших при обстреле Лимана выросло до девяти человек
Число погибших при обстреле Лимана в Донецкой области выросло до девяти человек. Об этом сообщил глава местной администрации Павел Кириленко. Ранены 12 человек.
Российские войска обстреляли город утром 8 июля. По данным МВД Украины, обстрел велся из РСЗО «Смерч».
Российские войска обстреляли Берислав и Антоновку
Российские войска обстреляли Берислав и Антоновку в Херсонской области, пишет Херсонская областная прокуратура.
По информации ведомства, в результате удара по Бериславу травмированы двое местных жителей.
Во время атаки в поселке Семеновка один человек получил травму головы.