Семьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Россия ударила авиабомбой по Орехову в Запорожской области, четыре человека погибли
Российская армия ударила авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в городе Орехов Запорожской области, сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По словам главы, на месте погибли три женщины и один мужчина. 11 жителей госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
Журналисты «Медиазоны» и «Медузы» подвердили гибель 47 тысяч российских военных на войне с Украиной
Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» совместно с преподавателем машинного обучения в Университете Тюбингена, исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком оценили потери России в войне с Украиной.
В своем исследовании журналисты использовали открытые данные — реестр наследственных дел (РНД) и статистику Росстата.
По подсчетам изданий, к концу мая 2023 года на войне погибли около 47 тысяч россиян в возрасте до 50 лет.
В своем исследовании журналисты использовали понятие «избыточной смертности».
На 27 мая 2023 года общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек (если еще точнее, c вероятностью 95% число лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами). Избыточная «военная» смертность в 2022-м составила 24 тысячи человек, согласно одному методу подсчета, и 25 тысяч — согласно другому.
О других безвозвратных потерях российской армии известно меньше. С учетом тяжелораненых военных, уволенных со службы, общее их число может составить минимум 125 тысяч человек (а, вероятно, значительно больше). В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают россияне, находящиеся в плену, а также граждане Украины, воевавшие и погибшие в составе сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Российские обстрелы Запорожской и Херсонской областей, гибель 47 тысяч российских солдат в Украине. Главное о войне за 10 июля
Россия ударила авиабомбой по Орехову в Запорожской области, погибли семь человек
Российская армия ударила авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в городе Орехов Запорожской области, сообщил глава обладминистрации Юрий Малашко.
Российские военные нанесли удар в воскресенье. В понедельник глава Малашко написал о четверых погибших и 13 раненых.
Вечером ДСНС Украины сообщила об окончании работ поисковых работ — спасатели извлекли из-под завалов еще три тела.
Российские военные ударили по жилому дому в Херсонской области, ранены два человека
Российские войска обстреляли из артиллерии жилой дом в селе Инженерное, сообщил глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.
Из-за российского обстрела поврежден многоэтажный дом. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в своих квартирах.
Журналисты «Медиазоны» и «Медузы» подтвердили гибель 47 тысяч российских военных на войне с Украиной
Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» совместно с преподавателем машинного обучения в Университете Тюбингена, исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком оценили потери России в войне с Украиной.
В своем исследовании журналисты использовали открытые данные — реестр наследственных дел (РНД) и статистику Росстата.
По подсчетам изданий, к концу мая 2023 года на войне погибли около 47 тысяч россиян в возрасте до 50 лет.
В своем исследовании журналисты использовали понятие «избыточной смертности».
На 27 мая 2023 года общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек (если еще точнее, c вероятностью 95% число лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами). Избыточная «военная» смертность в 2022-м составила 24 тысячи человек, согласно одному методу подсчета, и 25 тысяч — согласно другому.
О других безвозвратных потерях российской армии известно меньше. С учетом тяжелораненых военных, уволенных со службы, общее их число может составить минимум 125 тысяч человек (а, вероятно, значительно больше). В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают россияне, находящиеся в плену, а также граждане Украины, воевавшие и погибшие в составе сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В Министерстве обороны рассказали, для чего в Беларусь прибудет «ЧВК Вагнер»
В Министерстве обороны заявили, что «ЧВК Вагнер» прибудет в Беларусь «для проведения занятий и взаимного обмена опытом».
«Особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», — сказано в заявлении Минобороны.
В Минобороны также заявили о том, что на территории Беларуси завершается подготовка части подразделений ВС РФ из состава совместной региональной группировки войск. Беларуские полигоны, как пишет пресс-служба, «готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России».
Обстрел Одессы, планы на наёмников в Беларуси. Главное о войне за 11 июня
Российские войска атаковали Одессу беспилотниками
В ночь на 11 июля Россия совершила атаку беспилотникам Shahed-136 по югу Украины, сообщили в Оперативном командовании «Юг». Предполагается, что целью атаки были зерновые терминалы в порту Одессы. Большая часть дронов была уничтожена силами ПВО, однако при падении обломков загорелись два припортовых терминала, в том числе зерновой.
Как заявили в Оперативном командовании, критичных разрушений и жертв при атаке не зафиксировано.
В Министерстве обороны рассказали, для чего в Беларусь прибудет «ЧВК Вагнер»
В Минобороны Беларуси заявили, что «ЧВК Вагнер» прибудет в Беларусь «для проведения занятий и взаимного обмена опытом». Когда в страну прибудут наемники и их количество, не уточняется.
«Особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь», — сказано в заявлении Минобороны.
В Сумской области эвакуируют жителей приграничных районов
Власти Сумской области объявили об эвакуации людей из населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх объяснил необъодимость эвакуации постоянными обстрелами и увеличивающимся количеством жертв. По его словам, если с января по июль 2023 года от обстрелов погибли 35 человек, то за последний месяц — 17 человек.
«Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты», — сказано в сообщении Сумской ОВА.
Атака на Запорожье и гибель 494 детей с начала войны в Украине. Главное о войне за 12 июля
За ночь украинское ПВО сбило 11 из 15 российских дронов
Ночью силы украинского ПВО уничтожили в центре и на востоке страны 11 из 15 российских дронов, сообщили в ВС ВСУ.
В Черкасском районе беспилотники Shahed ударили по объекту нежилой инфраструктуры — там начался пожар, двух человек госпитализировали. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец.
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 494 ребенка
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 494 ребенка, сообщил Офис Генпрокурора Украины.
«Это не окончательные цифры. Продолжается работа по их установлению в местах проведения военных действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — сказано в телеграм-канале Офиса.
Всего пострадали 1546 детей. Наибольшее количество раненых и погибших пришлось на Донецкую, Харьковскую, Киевскую и Херсонскую области.
Россия атаковала город Запорожье; 18 человек травмировано, из них — 6 детей
Днем 12 июля российская армия нанесла удар по городу Запорожье. В результате атаки ранения получили 18 человек, среди которых шесть детей, сообщает ГСЧС.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что люди пострадали в результате падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе города. 18 человек травмировано, в том числе ранены шестеро детей.
Ночью Киев атаковали дронами
При ночной атаке на Киев использовались дроны и ракеты «Калибр», сообщает МВД Украины. По информации Воздушых сил Украины, «все 20 ударных дронов» были уничтожены.
От падения обломков в Дарницком районе разрушился фасад дома, ранены два человека, написал мэр города Виталий Кличко. Еще двое отравились продуктами горения.
Во время тушения пожара в жилом доме Подольского района нашли тело одного погибшего. Как позже сообщили в МВД, его смерть не связана с обстрелом.
Исправлено в 13:44. Из заголовка убрана информация о погибшем жителе столицы. Как уточнили в МВД, причиной смерти стал бытовой пожар.
Обстрелы Киева, Сумской и Запорожской областей. Главное о войне за 13 июля
Ночью Киев атаковали дронами
При ночной атаке на Киев использовались дроны и ракеты «Калибр», сообщает МВД Украины. По информации Воздушых сил Украины, «все 20 ударных дронов» были уничтожены.
От падения обломков в Дарницком районе разрушился фасад дома, ранены два человека, написал мэр города Виталий Кличко. Еще двое отравились продуктами горения.
Во время тушения пожара в жилом доме Подольского района нашли тело одного погибшего. Как позже сообщили в МВД, его смерть не связана с обстрелом.
Российские войска обстреляли Сумскую и Запорожскую области, погибли два мирных жителя
Российская армия совершила минометный обстрел Орехова в Запорожской области, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В результате обстрела разрушены три здания, один человек погиб, уточнил он.
О погибшем в результате российского удара 60-летнем мирном жителе рассказали в Сумской областной прокуратуре. Ведомство возбудило уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК).
Атака Украины дронами, ЧВК «Вагнер» в Беларуси и зерновая сделка. Главное о войне за 14 июля
Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками
Ночью Россия атаковала Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую области Украины беспилотниками Shahed, сообщает Генштаб ВСУ.
В Николаевской области силы ПВО уничтожили два беспилотника. Кроме того, по области был нанесен удар из артиллерии в районе Очаковской громады, пострадавших нет, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
В Днепровской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников, однако попадания были в Кривом роге. Там дрон атаковал коммунальное предприятие, сообщил глава Днепровской обладминистрации Сергей Лысак. На территории предприятия уничтожено одно строение, еще несколько повреждены. Ранен 56-летний мужчина.
Над Одесской областью было уничтожено восемь беспилотников, пострадавших нет, сообщил председатель оперативного штаба одесской ОВА Сергей Братчук. Люди при атаке не пострадали.
Всего за ночь Россия атаковала Украину 17 дронами Shahed, 16 из которых были сбиты силами ПВО.
Минобороны подтвердило прибытие ЧВК «Вагнер» в Беларусь
Министерство обороны подтвердило прибытие в Беларусь «ЧВК Вагнер». Как сообщает пресс-служба ведомства, бойцы «ЧВК Вагнер» проводят занятия с беларускими военнообязанными из территориальной обороны.
Под Осиповичами, как сказано в сообщении Минобороны, развернуто несколько «учебных мест». Представители «ЧВК Вагнер» выступают в качестве инструкторов.
Украина вернула тела 62 погибших военных, Россия — 160
Украина провела репатриацию 62 тел погибших военнослужащих, сообщает Министерство реинтеграции.
Тела военных доставили с временно оккупированных украинских территорий. Как сказано в сообщении ведомства, четверо из 62 человек погибли от ранения, болезней и ненадлежащей медицинской помощи. После идентификации тела военных будут переданы родным для захоронения.
Россия вернула тела 160 военных, погибших в Украине, пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.
Эрдоган: Власти России и Турции «едины во мнении по поводу продления зерновой сделки»
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Москва и Анкара «едины во мнении по вопросу продления зерновой сделки». Его слова приводит турецкое агентство Anadolu.
Несколько дней назад Эрдоган говорил, что выступает за продление этого соглашения.
Срок зерновой сделки заканчивается 17 июля. Российские власти говорили, что не будут продлять ее без выполнения данных РФ обещаний, среди которых — допуск российских удобрений на мировой рынок.
Накануне источники Reuters сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить соглашение об экспорте украинского зерна в обмен на то, что дочернюю компанию Россельхозбанка подключат к SWIFT.
Колонна «ЧВК Вагнера» в Беларуси и обстрелы Украины. Главное о войне за 15 июля
«Беларускі Гаюн»: в Беларусь прибыла колонна «ЧВК Вагнера»
В Беларусь прибыла колонна «ЧВК Вагнера», наемники двигаются в палаточный лагерь в деревне Цель, считает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».
Утром 15 июля заметила колонну машин на номерах самопровозглашенной ЛДНР. Она проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем — на Осиповичи.
«По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, буханки и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ», — пишет «Беларускі Гаюн».
В Минобороны сообщили, что разработали «дорожную карту на ближайшую перспективу» для сотрудничества с «ЧВК Вагнера». 14 июля ведомство рассказало, что наемники проводят занятия с беларускими военнообязанными из территориальной обороны.
Россия обстреляла поселок в Запорожской области, три мирных жителя получили ранения
Российская армия обстреляла поселок Степногорск в Запорожской области, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он уточнил, что ранения получили три мирных жителя - две женщины и мужчина.
Удар пришелся на административное здание местной рады.
В результате российского удара по селу в Харьковской области погиб один человек, еще один мирный житель получил ранения
Российские войска обстреляли село Колодезное в Харьковской области, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
По его словам, погиб 33-летний мирный житель, еще один человек получил ранения.
За ночь на 15 июля Россия выпустила по Украине шесть ударных дронов Shahed, четыре из них сбили силы украинского ПВО, сообщили в ВС ВСУ.
Российские военные обстреливают украинские города, ВСУ атаковали Крым. Главное о войне за 16 июля
ВСУ атаковали российский склад ракетного оборудования в пригороде оккупированного Луганска
ВСУ подтвердили взрыв в поселке Юбилейное, который примыкает к оккупированному Луганску.
Луганские телеграм-каналы утром сообщали о звуках, «похожих на взрывы». Ранее о взрыве сообщал «так называемый военный эксперт», как его назвали в издании hromadske, подполковник в отставке Андрей Марочко. Он заявил, что удар был нанесен с использованием нового типа дальнобойных боеприпасов.
ВСУ атаковали Севастополь дронами и беспилотными катерами
Утром Севастополь был атакован беспилотниками, сообщает Бабель со ссылкой на «губернатора» оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.
По словам Развожаева, 2 БПЛА сбили, а 5 заглушили системой РЭБ. Также уничтожена два водных беспилотника. Атака происходила над морем вблизи города Херсонес и в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. По данным Развозжаева, пострадавших от атаки беспилотников нет, разрушений тоже.
Российские военные ночью обстреляли Харьков, Запорожье и Краматорск и Херсон
В Запорожье при обстреле ранило одного человека, рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев. Получил повреждений также «инфраструктурный объект», какой именно — не сказано. Куртев добавил, что в одном из районов города нет света.
За сутки в области россияне обстреляли 13 населенных пунктов, всего — 52 удара. В поселке Степногорск ранения при обстрелах получили семеро человек.
В Харькове две ракеты взорвались в воздухе, еще две — попали в землю: на стадион и на дорогу в Шевченковском районе. Пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В Краматорске Донецкой области под обстрел попало «промышленное предприятие» — там повреждены производственные помещения и автомобили. Пострадавших нет, подвтерждает глава городской администрации Александр Гончаренко.
При обстреле Херсонской областии пострадали два человека: 54-летняя женщины и 49-летний мужчина — оба находились на своих подворьях. Им оказана медицинская помощь на месте.
В Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей — масштабы ущерба устанавливаются.
Двое детей пострадали в Херсонской области из-за сдетонировавшего взрывного устройства
Из-за взрыва сдетонировавшего устройства в селе Трифоновка Херсонской области пострадали двое мальчиков 8 и 10 лет, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Дети нашли «взрывной предмет» на улице. Оба ребенка были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и контузиями, младший получил осколочные ранения туловища и рук, а также ожог ноги.
Бериславская окружная прокуратура, которая расследует происшествие, утверждает, что взрывной предмет на территории области оставили российские военные.
Два человека погибли от обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки
Жители города Часов Яр и села Александро-Шультино погибли за минувшие сутки при обстрелах Донецкой области, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.
Он добавил, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске. Обстрелам подверглись также Авдеевка, Красногоровка и Екатериновка.
В Константиновке ударами повреждены 16 домов и предприятие, а в Часовом Яре — четыре многоэтажки, семь частных домов и нежилое здание.
Вечером российские войска нанесли удар по Харькову
В 8 вечера российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил руководитель военной администрации Олег Синегубов.
При обстреле семь человек получили осколочные ранения.