Семьдесят вторая неделя войны в Украине. Сводки

Российские военные обстреливают украинские города, ВСУ атаковали Крым. Главное о войне за 16 июля

ВСУ атаковали российский склад ракетного оборудования в пригороде оккупированного Луганска

ВСУ подтвердили взрыв в поселке Юбилейное, который примыкает к оккупированному Луганску.

Луганские телеграм-каналы утром сообщали о звуках, «похожих на взрывы». Ранее о взрыве сообщал «так называемый военный эксперт», как его назвали в издании hromadske, подполковник в отставке Андрей Марочко. Он заявил, что удар был нанесен с использованием нового типа дальнобойных боеприпасов.

ВСУ атаковали Севастополь дронами и беспилотными катерами

Утром Севастополь был атакован беспилотниками, сообщает Бабель со ссылкой на «губернатора» оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Развожаева, 2 БПЛА сбили, а 5 заглушили системой РЭБ. Также уничтожена два водных беспилотника. Атака происходила над морем вблизи города Херсонес и в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. По данным Развозжаева, пострадавших от атаки беспилотников нет, разрушений тоже.

Российские военные ночью обстреляли Харьков, Запорожье и Краматорск и Херсон

В Запорожье при обстреле ранило одного человека, рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев. Получил повреждений также «инфраструктурный объект», какой именно — не сказано. Куртев добавил, что в одном из районов города нет света.

За сутки в области россияне обстреляли 13 населенных пунктов, всего — 52 удара. В поселке Степногорск ранения при обстрелах получили семеро человек.

В Харькове две ракеты взорвались в воздухе, еще две — попали в землю: на стадион и на дорогу в Шевченковском районе. Пострадавших нет, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

В Краматорске Донецкой области под обстрел попало «промышленное предприятие» — там повреждены производственные помещения и автомобили. Пострадавших нет, подвтерждает глава городской администрации Александр Гончаренко.



При обстреле Херсонской областии пострадали два человека: 54-летняя женщины и 49-летний мужчина — оба находились на своих подворьях. Им оказана медицинская помощь на месте.



В Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей — масштабы ущерба устанавливаются.

Двое детей пострадали в Херсонской области из-за сдетонировавшего взрывного устройства

Из-за взрыва сдетонировавшего устройства в селе Трифоновка Херсонской области пострадали двое мальчиков 8 и 10 лет, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Дети нашли «взрывной предмет» на улице. Оба ребенка были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и контузиями, младший получил осколочные ранения туловища и рук, а также ожог ноги.

Бериславская окружная прокуратура, которая расследует происшествие, утверждает, что взрывной предмет на территории области оставили российские военные.

Два человека погибли от обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки

Жители города Часов Яр и села Александро-Шультино погибли за минувшие сутки при обстрелах Донецкой области, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.

Он добавил, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске. Обстрелам подверглись также Авдеевка, Красногоровка и Екатериновка.

В Константиновке ударами повреждены 16 домов и предприятие, а в Часовом Яре — четыре многоэтажки, семь частных домов и нежилое здание.

Вечером российские войска нанесли удар по Харькову

В 8 вечера российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил руководитель военной администрации Олег Синегубов.

При обстреле семь человек получили осколочные ранения.