Семьдесят третья неделя войны в Украине. Сводки

На Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие», двое человек погибли
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что рано утром на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
По информации телеграм-каналов Baza и Mash, на мосту произошел взрыв — пострадал один автомобиль. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в машине находилась семья из трех человек из Новоосколького района региона. По его словам, двое взрослых погибли, находящаяся в автомобиле девочка получила ранения средней тяжести.
«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — рассказал собеседник издания «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ. По информации издания, к атаке на мост причастны СБУ и военно-морские силы ВСУ.
Позже железнодорожное сообщение было восстановлено.
Российские войска обстреляли город Белополье в Сумской области, есть погибшие и раненые
Днем российские войска обстреляли город Белополье Сумского района, сообщает Национальная полиция Украины.
В сообщении ведомства говорится, что по Белополью четыре раза ударили из артиллерии, при этом три удара пришлись на центр города.
В результате травм погибли 76-летняя и 74-летняя женщины, которые находились на улице. Ранены 10 человек, один из них в тяжелом состоянии.
«Чрезвычайное происшествие» на Крымском мосту, отказ России от продления «зерновой сделки» и обстрелы нескольких областей Украины. Главное за 17 июля
На Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие», двое человек погибли
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что рано утром на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
По информации телеграм-каналов Baza и Mash, на мосту произошел взрыв — пострадал один автомобиль. В машине находилась семья из троих человек — родители погибли, их 14-летняя дочь находится в реанимации.
«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — рассказал собеседник издания «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ. По информации издания, к атаке на мост причастны СБУ и военно-морские силы ВСУ.
Позже железнодорожное сообщение было восстановлено.
Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки Крымского моста после взрыва, на которых видны повреждения автомобильного полотна. Изображения опубликовал журналист FT Кристофер Миллер в своем твиттере.
За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибли четверо человек
В Донецкой области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли четверо человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Двое погибших находились в Краматорске, еще двое — в Золотой Ниве и Плещеевке.
Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал, что в воскресенье вечером Россия дважды обстреляла Харьков, в результате погиб человек. Утром был обстрелян Волчанск, один пострадавший госпитализирован.
Российские военные обстреляли Сумскую область, есть погибшие и раненые
Днем российские войска обстреляли город Белополье Сумского района, сообщила Национальная полиция Украины.
В сообщении ведомства говорится, что по Белополью четыре раза ударили из артиллерии, при этом три удара пришлись на центр города. По информации главы обладминистрации Сергея Крука, под обстрелом оказалась пожарная часть, госпитализированы шестеро сотрудников ГСЧС.
В результате травм погибли 76-летняя и 74-летняя женщины, которые находились на улице. Всего ранены 10 человек, один из них — в тяжелом состоянии.
Россия отказалась продлевать «зерновую сделку»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о прекращении действия «зерновой сделки», передает «РИА Новости».
Вчера из порта Одессы вышло последнее судно в рамках соглашения, срок действия которого истек сегодня. Российские власти говорили, что не будут продлять ее без выполнения данных РФ обещаний, среди которых — допуск российских удобрений на мировой рынок.
«К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.
Украина намеревается продолжать использовать черноморский коридор для поставок зерна несмотря на то, что Россия вышла из «зерновой сделки». Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, выдержки из его интервью приводит пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
— Даже без РФ нужно делать все, чтобы можно было использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. С нами связались компании, являющиеся владельцами судов. Сказали, что готовы, если Украина выпустит, а Турция пропустит, так что все готовы продолжать поставки зерна, — сказал Зеленский.
Он поручил проинформировать Турцию и ООН, которые выступали посредниками, о том, что Украина готова сотрудничать в вопросах организации поставок.
Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы. По словам Пескова, решение не продлевать «зерновую сделку» не было с этим связано.
Пятая колонна «ЧВК Вагнер» и обстрелы Одессы. Главное о войне за 18 июля
«Беларускі Гаюн»: в Беларусь прибыло пять колонн «ЧВК Вагнера»
По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в Беларусь уже прибыли пять колонн «ЧВК Вагнер».
«Это не менее 382-400 машин, а количество наёмников в Беларуси, по нашим оценкам, уже составляет 2000-2500 человек», — написали активисты в своем телеграм-канале.
Движение транспорта наемников фиксируют с 11 июля. Утром 15 июля «Беларускі Гаюн» заметил колонну машин на номерах самопровозглашенной ЛДНР. Она проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска и затем — на Осиповичи.
14 июля Минобороны сообщило, что наемники проводят занятия с беларускими военнообязанными из территориальной обороны.
Российские войска обстреляли Одессу и Николаев, повреждена портовая инфраструктура
В ночь на 18 июля армия России совершила массированную атаку на Одессу, сообщили в офисе Генпрокурора Украины. Обстрел велся при помощи крылатых ракет «Калибр». Кроме того, в небе над Одесской областью был уничтожен 21 дрон Shahed.
Все ракеты были сбиты силами ПВО, однако осколками и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов, пишет пресс-служба оперативного командования «Юг». 74-летний мужчина получил множественные ранения, он госпитализирован.
Над Николаевом сбили четыре российских беспилотника, сообщило оперативное командование «Юг».
Количество погибших при обстреле Белополья возросло до трех
Количество погибших при обстреле Белополья в Сумской области возросло до трех, об этом сообщил в фейсбуке глава города Юрий Зарко.
Российские войска обстреляли Белополье 17 июля. По городу четыре раза ударили из артиллерии, при этом три удара пришлись на центр города. Ранения получили 10 человек.
Российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками с Черного моря
Ночью 19 июля российские войска атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.
Под ударом были объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Основное направление ударов — Одесская область. Киев атаковали дронами, но их уничтожили силы ПВО, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.
По подсчетам Воздушных сил ВСУ, российские войска использовали 33 ракеты и 32 беспилотника. В сообщении говорится, что силы ПВО сбили 14 ракет и 23 дрона.
Одну из ракет сбили на подлете к берегу, она упала в одном из кварталов Одессы, рассказал полковник Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. Ударной волной повреждены несколько домов, трое человек пострадали.
Под ударом оказались зерновой и масляный терминалы. В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, там пострадал работник. Атаковали два складских помещения — с табаком и фейерверками.
Как минимум шестеро человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений от осколков.
В результате воздушных боев и падения обломков в Николаевской области повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали.
В Херсоне удар пришелся на Шуменский микрорайон города, рассказал глава обладминистрации Александр Прокудин. Из-за ударов загорелся дом культуры, повреждена двухэтажка.
Сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов 89-летнюю женщину, врачи оказали ей помощь на месте.
В Житомирской области в результате удара «Шахедами» поврежден инфраструктурный объект, есть повреждения частных домов, рассказал глава обладминистрации Виталий Бунечко.
Вагнеровцы в Беларуси, атака Одессы. Главное о войне за 19 июля
Российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками с Черного моря
Ночью 19 июля российские войска атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.
По подсчетам Воздушных сил ВСУ, российские войска использовали 33 ракеты и 32 беспилотника. В сообщении говорится, что силы ПВО сбили 14 ракет и 23 дрона.
Под ударом были объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Основное направление ударов — Одесская область.
Под ударом оказались зерновые терминалы в портах «Одесса» и «Черноморск». В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, там пострадал работник. Атаковали два складских помещения — с табаком и фейерверками.
По информации полиции Одесской области, повреждены несколько многоквартирных домов, автомобили, объекты критической инфраструктуры и складские помещения. Медицинская помощь потребовалась как минимум 10 людям, среди них 9-летний мальчик.
Мэр Одессы написал, что такого масштаба атаки не припоминает с начала полномосштабной войны.
В результате воздушных боев и падения обломков в Николаевской области повреждены объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне Коблевской громады, сообщил глава обладминистрации Виталий Ким. Пострадали два человека, одного из них госпитализировали.
В Херсоне удар пришелся на Шуменский микрорайон города, рассказал глава обладминистрации Александр Прокудин. Из-за ударов загорелся дом культуры, повреждена двухэтажка.
Сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов 89-летнюю женщину, врачи оказали ей помощь на месте.
В Житомирской области в результате удара «Шахедами» поврежден инфраструктурный объект, есть повреждения частных домов, рассказал глава обладминистрации Виталий Бунечко.
При ночной атаке Одессы Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщил, что во время ночной атаки на Одесскую область было уничтожено 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска.
По словам министра, зерно должно было быть экспортировано по морю еще два месяца назад.
Сообщается, что удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры в Черноморске. Для восстановления терминалов потребуется не меньше года.
Минобороны России: корабли, следующие в украинские порты по Черному морю, будут считаться перевозчиками оружия
С 20 июля все суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», сообщило Министерство обороны России.
Кроме того, военные объявили временно опасными для судоходства несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря.
Канал, связанный с ЧВК «Вагнера» опубликовал видео, на котором Евгений Пригожин приветствует прибывших в Беларусь наемников
Канал «Разгрузка Вагнера», связанный с «ЧВК Вагнера», опубликовал видео, на котором владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин приветствуют приехавших в Беларусь наемников.
Видео снято в темное время суток. Утверждается, что на нем запечатлен процесс передачи флага ЧВК «Вагнер» с базы в поселке Молькино в «присутствии нескольких тысяч бойцов». Из-за условий съемок можно различить только силуэты говорящих и нельзя подсчитать количество присутствующих.
«Медиазона» опубликовала полную расшифровку видео.
В оккупированном Крыму объявили эвакуацию четырех сел из-за пожара на полигоне; телеграм-каналы сообщают, что горит склад боеприпасов
Ночью 19 июля на полигоне в Кировском районе оккупированного Крыма начался пожар, сообщил глава администрации полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Он объявил эвакуацию из четырех близлежащих сел.
Как утверждает телеграм-канал Mash, в Крыму горит склад боеприпасов, а жители Кировского района слышат взрывы. По данным Baza, первые взрывы на полигоне начались около 4:30 утра.
Позже Аксенов сказал, что «причины возгорания на полигоне установят следственные органы»; по его словам, пострадавших нет.
Ночью российские военные обстреляли Николаев и Одессу
Российские войска ночью обстреляли Николаев — попали в жилой дом, есть раненые, сообщил начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким.
Всего пострадали 18 человек: девять из них госпитализированы. Ранены пятеро детей — одному из них нет и года, второму — три года, третьему — 16 лет. Двух человек удалось спасти из-под завалов. Ранее Ким сообщил о погибших, более точной информации не появилось.
Попадание пришлось по центру города, удар произошел ночью — после полуночи. Загорелся трехэтажный дом, повреждены около 15 гаражей, выбиты окна, двери и балконы минимум в пяти многоэтажках рядом.
Российская армия ночью также атаковала центр Одессы — ранены четыре человека, в эфире телемарафона рассказала начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В городе разрушено административное здание, повреждены и другие строения. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что ночью были удары также по области.
Обстрел Одессы и заявление Минобороны Украины. Главное о войне за 20 июля
Ночью российские войска обстреляли Николаев и Одессу, есть раненые и погибшие мирные жители
Из-за ночного российского обстрела Николаева 19 человек получили ранения, два человека погибли.
Ранения получили пятеро детей — одному из них нет и года, второму — три года, третьему — 16 лет, рассказал глава местной ОВА Виталий Ким. В городе загорелся трехэтажный дом, повреждены около 15 гаражей, выбиты окна, двери и балконы минимум в пяти многоэтажках рядом.
В Одессе в результате обстрела пострадали восемь человек, трое из которых — работники службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил глава областной ОВА Олег Кипер.
Минобороны Украины: все корабли, следующие в порты на оккупированных территориях или Россию, будут рассмотрены как потенциальные цели
С 00.00 21 июля Украина будет рассматривать все корабли, следующие в порты на оккупированных украинских территориях, или в российские порты, как судна, перевозящие грузы военного назначения, «со всеми соответствующими рисками». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.
Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей, как сказано в сообщении Минобороны, уже обнародована.
Так в Украине отреагировали на вчерашние заявление Минобороны РФ, в котором говорилось о том, что все суда, следующие в направлении украинских портов в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «перевозящие военные грузы».
Во время обстрела Одессы пострадало здание генконсульства Китая в Украине
В результате российского ракетного удара пострадало здание генерального консульства КНР в Одессе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В результате обстрела в здании были выбиты окна.
В МИД Китая эту информацию подтвердили. В сообщении министерства сказано, что сотрудники консульства покинули помещение задолго до случившегося, и никто не пострадал.
«Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами», — сказано в сообщении МИД.
Один человек погиб при обстреле Волчанска в Харьковской области
Утром российская армия обстреляла Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области. При обстреле погиб 40-летний мужчина, пишет телеграм-канал областной ОВА.
В минувшие сутки город обстреливался несколько раз, повреждено как минимум четыре частных дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров.
Утром российские войска обстреляли ракетами «Калибр» терминалы с зерном в Одесской области
На рассвете российские войска ударили ракетами типа «Калибр» по терминалам с зерном в Одесской области, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам Кипера, Россия уничтожила 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате обстрела пострадали два человека: они получили резаные раны стеклом.
Кипер пишет, что это четвертая за неделю атака России на Одесскую область.
Суд арестовал Игоря Стрелкова на два месяца
Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова на 2 месяца, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Днем об утреннем обыске и задержании Стрелкова сообщила его жена Мирослава Регинская. Из карточки на сайте суда следует, что дело возбудили по статье (часть 2 статьи 280 УК РФ) о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Поводом для уголовнога дела послужили два поста от 25 мая 2022 года, в котором он пишет о «вопиющих примерах безответственности, очень напоминающих откровенное вредительство» со стороны властей самопровозглашенной ДНР, которые не обеспечили семьи военных обещанными выплатами, «пока кормильцы рисковали жизнью и здоровьем на передовой».
«Граждане, да ведь за такое расстреливать мало… и вовсе не возмущенных мобилизованных бойцов!» — написал Стрелков.
Россия продолжает обстрелы. Главное о войне за 21 июля
Российские войска обстреляли Запорожскую и Донецкую область, есть погибшие
Утром российские войска нанесли ракетный удар из «Градов» по городу Константиновка Донецкой области, сообщил председатель областной администрации Павел Кириленко. Донецкая областная прокуратура пишет, что от попадания снаряда в жилой дом погибла семейная пара. Им было 57 и 50 лет. На момент обстрела они спали у себя дома.
В городе повреждено около 20 домов, дорога и газопровод.
Также российские войска обстреляли Запорожскую область. Председатель Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко сообщил, что за сутки российские войска совершили 80 ударов по 20 населенным пунктам области.
В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района погибли четыре работника 29, 30, 33 и 43 лет. Еще двое получили ранения. Всего в области разрушены 33 жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.
Днем российские войска нанесли ракетный удар по Одесской и Черниговской области
На рассвете российские войска ударили ракетами типа «Калибр» по терминалам с зерном в Одесской области, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам Кипера, Россия уничтожила 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате обстрела пострадали два человека: они получили резаные раны стеклом.
Днем Россия повторила ракетный удар по Одесской области. В результате нового ракетного удара по поврежден объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, сообщили в Оперативном командовании «Юг» ВСУ. По данным военных, было выпущено семь крылатых ракет разного класса.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что поврежден «важный объект инфраструктуры».
В Черниговском районе ракета попала здание дома культуры в одном из населенных пунктов района, сообщили в Оперативном командовании «Север».
Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что во время разбора завалов было обнаружено тело работницы дома культуры.
В Донецкой области из-за обстрела погибли двое детей
Во время обстрела Донецкой области в селе Дружба погибли 10-летний мальчик и его 16-летняя сестра, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Пострадала также пожилая женщина, ее отвезли в больницу.
В Сумской области из-за российских обстрелов погиб один человек, четверо ранены
В селе Угроеды Сумской области из-за российских обстрелов погиб один человек, сообщает «Кордон. Медиа».
Россия обстреляла область около 10 утра, зафиксировано 14 взрывов. В результате погиб один человек, четверо ранены.
Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Взрывы в Крыму и продолжающиеся обстрелы. Главное о войне за 22 июля
Россия обстреляла Сумскую область, погиб один человек
В селе Угроеды Сумской области из-за российских обстрелов погиб один человек, сообщает «Кордон. Медиа».
Россия обстреляла область около 10 утра, зафиксировано 14 взрывов. В результате погиб один человек, четверо ранены.
Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
За сутки в Донецкой области 6 человек погибли из-за российских обстрелов
В поселках Нью-Йорк и Дружба Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погибли 6 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил начальник областной администрации Павел Кириленко. Еще пять человек были ранены.
Кроме того, вчера вечером российская армия обстреляла Никополь, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лисак. Пострадали трое человек.
57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями, они находятся в состоянии средней тяжести.
ВСУ атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в оккупированном Крыму
Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, в результате чего «произошла детонация» боеприпасов, сообщил глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
В ВСУ сообщили об ударах по нефтебазе и складу боеприпасов.
«Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно окупированном Октябрськом (Красногвардействий район АР Крым)», — говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
На Донбассе получил ранение оператор Deutsche Welle
Съемочная группа Deutsche Welle попала под российский обстрел во время съемки репортажа возле Дружковки в Донецкой области, сообщает издание.
Ранение осколками российских кассетных боеприпасов получил оператор Евгений Шилко. Журналиста доставили в больницу, его состояние стабильно. Поврежден также автомобиль съемочной группы.
В Запорожской области сегодня при обстреле погиб российский пропагандист Ростислав Журавлев. Об этом сообщило агентство РИА «Новости», где погибший работал «военкором».
Был ранен фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский был ранен, пострадал сотрудник «Известий».
Минобороны России утверждает, что корреспонденты снимали репортаж о применении ВСУ кассетных боеприпасов, когда по ним нанесли артиллерийский удар кассетными боеприпасами.