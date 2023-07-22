Семьдесят третья неделя войны в Украине. Сводки

«Чрезвычайное происшествие» на Крымском мосту, отказ России от продления «зерновой сделки» и обстрелы нескольких областей Украины. Главное за 17 июля

На Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие», двое человек погибли

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что рано утром на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие» в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По информации телеграм-каналов Baza и Mash, на мосту произошел взрыв — пострадал один автомобиль. В машине находилась семья из троих человек — родители погибли, их 14-летняя дочь находится в реанимации.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — рассказал собеседник издания «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ. По информации издания, к атаке на мост причастны СБУ и военно-морские силы ВСУ.

Позже железнодорожное сообщение было восстановлено.

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки Крымского моста после взрыва, на которых видны повреждения автомобильного полотна. Изображения опубликовал журналист FT Кристофер Миллер в своем твиттере.

За минувшие сутки в Донецкой области от обстрелов погибли четверо человек

В Донецкой области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли четверо человек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Двое погибших находились в Краматорске, еще двое — в Золотой Ниве и Плещеевке.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов написал, что в воскресенье вечером Россия дважды обстреляла Харьков, в результате погиб человек. Утром был обстрелян Волчанск, один пострадавший госпитализирован.

Российские военные обстреляли Сумскую область, есть погибшие и раненые

Днем российские войска обстреляли город Белополье Сумского района, сообщила Национальная полиция Украины.

В сообщении ведомства говорится, что по Белополью четыре раза ударили из артиллерии, при этом три удара пришлись на центр города. По информации главы обладминистрации Сергея Крука, под обстрелом оказалась пожарная часть, госпитализированы шестеро сотрудников ГСЧС.

В результате травм погибли 76-летняя и 74-летняя женщины, которые находились на улице. Всего ранены 10 человек, один из них — в тяжелом состоянии.

Россия отказалась продлевать «зерновую сделку»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о прекращении действия «зерновой сделки», передает «РИА Новости».

Вчера из порта Одессы вышло последнее судно в рамках соглашения, срок действия которого истек сегодня. Российские власти говорили, что не будут продлять ее без выполнения данных РФ обещаний, среди которых — допуск российских удобрений на мировой рынок.

«К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается», — сказал Песков.

Украина намеревается продолжать использовать черноморский коридор для поставок зерна несмотря на то, что Россия вышла из «зерновой сделки». Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, выдержки из его интервью приводит пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

— Даже без РФ нужно делать все, чтобы можно было использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. С нами связались компании, являющиеся владельцами судов. Сказали, что готовы, если Украина выпустит, а Турция пропустит, так что все готовы продолжать поставки зерна, — сказал Зеленский.

Он поручил проинформировать Турцию и ООН, которые выступали посредниками, о том, что Украина готова сотрудничать в вопросах организации поставок.

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы. По словам Пескова, решение не продлевать «зерновую сделку» не было с этим связано.



