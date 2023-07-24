Семьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Ночная атака порта в Одесской области. Главное о войне за 24 июля

Ночью российские войска атаковали дронами порт в Одесской области

Ночью российская армия атаковала беспилотниками «Шахед» портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области, сообщает Оперативное командование «Юг».

В результате атаки разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для других грузов, в одном из производственных помещений был пожар. Атака продолжалась почти четыре часа. Три дрона уничтожили силы ПВО.

Четверых человек госпитализировали, один из них в состоянии «средней степени тяжести, ближе к тяжелому», рассказал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер. Еще три человека получили легкие осколочные ранения и ушибы.

Власти Харьковской области сообщили о четырех раненых в результате обстрела Купянского района

Российские военные обстреляли Купянский район, сообщается в канале Харьковской областной военной администрации.

В селе Песчаное ранен 12-летний мальчик и две женщины женщины — 31 и 48 лет. В поселке Двуречная в результате обстрела пострадал 60-летний мужчина.

Москву атаковали беспилотники

Около четырех утра Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В Минобороны России заявили, о пресечении «террористической атаки киевского режима».

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — говорится в сообщении ведомства.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что обломки дронов обнаружили на Комсомольском проспекте. Еще один беспилотник попал в бизнес-центр на улице Лихачева. Как видно на съемке с места, во многих зданиях там выбиты стекла, осколки валяются на тротуаре.

Оккупационные власти Крыма сообщили об атаке дронов, на складе боеприпасов под Джанкоем произошли взрывы

В оккупированном Крыму ночью сбили 11 беспилотников, утверждает назначенный российскими властями губернатор Сергей Аксенов.

На севере Крыма на складе боеприпасов под Джанкоем у поселка Вольное «произошло попадание», добавил он. Там находится аэродром Веселый. Был ли это удар дрона, Аксенов не уточняет. Связанный с РЕН ТВ телеграм-канал 112, не указывая источника данных, пишет о попадании в склад трех ракет.

Движение по проходящим рядом с Вольным железной дороге и трассе между Джанкоем и Симферополем перекрыли. Жителей населенных пунктов в пяти километрах от места взрыва эвакуируют.

Минобороны России в своем заявлении говорит о 17 беспилотниках. По утверждению ведомства, 14 из них были «подавлены средствами РЭБ» (11 упали в море, а три на территории полуострова), а три «были уничтожены средствами ПВО». В сообщении говорится, что пострадавших нет.