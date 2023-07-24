Семьдесят четвертая неделя войны в Украине. Сводки

Ночью российские войска атаковали дронами порт в Одесской области
Ночью российская армия атаковала беспилотниками «Шахед» портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области , сообщает Оперативное командование «Юг».
В результате атаки разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для других грузов, в одном из производственных помещений был пожар. Атака продолжалась почти четыре часа. Три дрона уничтожили силы ПВО.
Четверых человек госпитализировали, один из них в состоянии «средней степени тяжести, ближе к тяжелому», рассказал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер. Еще три человека получили легкие осколочные ранения и ушибы.
Москву атаковали беспилотники
Около четырех утра Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В Минобороны России заявили, о пресечении «террористической атаки киевского режима».
— Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, — говорится в сообщении ведомства.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что обломки дронов обнаружили на Комсомольском проспекте. Еще один беспилотник попал в бизнес-центр на улице Лихачева. Как видно на съемке с места, во многих зданиях там выбиты стекла, осколки валяются на тротуаре.
Расследователь Христо Грозев обратил внимание на то, что недалеко от места атаки на Комсомольском проспекте находятся здание Военного университета имени Александра Невского и «несколько сверхсекретных объектов ГРУ». Так, на Комсомольском проспекте, 20 находится войсковая часть, которую иностранные спецслужбы связывали с хакерской группой APT28, известной как Fancy Bear.
Ночная атака порта в Одесской области. Главное о войне за 24 июля
Ночью российские войска атаковали дронами порт в Одесской области
Ночью российская армия атаковала беспилотниками «Шахед» портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области, сообщает Оперативное командование «Юг».
В результате атаки разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для других грузов, в одном из производственных помещений был пожар. Атака продолжалась почти четыре часа. Три дрона уничтожили силы ПВО.
Четверых человек госпитализировали, один из них в состоянии «средней степени тяжести, ближе к тяжелому», рассказал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер. Еще три человека получили легкие осколочные ранения и ушибы.
Власти Харьковской области сообщили о четырех раненых в результате обстрела Купянского района
Российские военные обстреляли Купянский район, сообщается в канале Харьковской областной военной администрации.
В селе Песчаное ранен 12-летний мальчик и две женщины женщины — 31 и 48 лет. В поселке Двуречная в результате обстрела пострадал 60-летний мужчина.
Москву атаковали беспилотники
Около четырех утра Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В Минобороны России заявили, о пресечении «террористической атаки киевского режима».
«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — говорится в сообщении ведомства.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы написал, что обломки дронов обнаружили на Комсомольском проспекте. Еще один беспилотник попал в бизнес-центр на улице Лихачева. Как видно на съемке с места, во многих зданиях там выбиты стекла, осколки валяются на тротуаре.
Оккупационные власти Крыма сообщили об атаке дронов, на складе боеприпасов под Джанкоем произошли взрывы
В оккупированном Крыму ночью сбили 11 беспилотников, утверждает назначенный российскими властями губернатор Сергей Аксенов.
На севере Крыма на складе боеприпасов под Джанкоем у поселка Вольное «произошло попадание», добавил он. Там находится аэродром Веселый. Был ли это удар дрона, Аксенов не уточняет. Связанный с РЕН ТВ телеграм-канал 112, не указывая источника данных, пишет о попадании в склад трех ракет.
Движение по проходящим рядом с Вольным железной дороге и трассе между Джанкоем и Симферополем перекрыли. Жителей населенных пунктов в пяти километрах от места взрыва эвакуируют.
Минобороны России в своем заявлении говорит о 17 беспилотниках. По утверждению ведомства, 14 из них были «подавлены средствами РЭБ» (11 упали в море, а три на территории полуострова), а три «были уничтожены средствами ПВО». В сообщении говорится, что пострадавших нет.