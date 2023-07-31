Семьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска обстреляли Константиновскую громаду в Донецкой области, есть погибший. Центр Москвы атаковали беспилотники, два из них попали в деловой район «Москва-Сити». Российская армия обстреляла Сумы, погибли 2 человека.

«Медиазона» рассказывает главное о войне за эту неделю.