Семьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки
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31 июля 2023, 11:14
Семьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска обстреляли Константиновскую громаду в Донецкой области, есть погибший. Центр Москвы атаковали беспилотники, два из них попали в деловой район «Москва-Сити». Российская армия обстреляла Сумы, погибли 2 человека.

«Медиазона» рассказывает главное о войне за эту неделю.

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10:30

Российская армия обстреляла Кривой Рог, ракета попала в многоэтажку

Армия России утром 31 июля обстреляла Кривой Рог, одна из ракет попала в четырехэтажное здание образовательного учреждения, вторая разрушила квартиры с четвертого по девятый этаж в подъезде жилого дома.

По данным ГСЧС Украины, при обстреле погибло четыре человека, 43 получили ранения. Спасательные работы продолжаются.

 
 
 
 
 
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11:14

Армия России обстреляла Херсон, есть раненые и погибший

Утром армия России из ствольной артиллерии обстреляла Херсон, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

В результате обстрела погиб 60-летний сотрудник городской коммунальной службы, еще четверо получили ранения.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобильный транспорт.

 
 
 
 
 
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