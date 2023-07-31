Семьдесят пятая неделя войны в Украине. Сводки

Российская армия обстреляла Кривой Рог, ракета попала в многоэтажку
Армия России утром 31 июля обстреляла Кривой Рог, одна из ракет попала в четырехэтажное здание образовательного учреждения, вторая разрушила квартиры с четвертого по девятый этаж в подъезде жилого дома.
По данным ГСЧС Украины, при обстреле погибло четыре человека, 43 получили ранения. Спасательные работы продолжаются.
Армия России обстреляла Херсон, есть раненые и погибший
Утром армия России из ствольной артиллерии обстреляла Херсон, пишет пресс-служба областной прокуратуры.
В результате обстрела погиб 60-летний сотрудник городской коммунальной службы, еще четверо получили ранения.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобильный транспорт.