Семьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки

Российские войска обстреляли Херсон, снаряд попал в девятиэтажный дом
Российские войска обстреляли Херсон — снаряд попал в девятиэтажное здание, там начался пожар, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Двое пожарных получили тепловые удары, одна женщина погибла, рассказал он.
По данным прокуратуры, ранения получили семь мирных жителей. Ведомство начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).
Украина вернула из российского плена 22 военных
Из российского плена в Украину вернулись 22 военных — в том числе двух офицеров. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Самому старшему вернувшемуся — 54 года, самому младшему — 23 года. Все они будут проходить курс физической и психологической реабилитации, добавил он.
В Воздушных силах Украины опровергли сообщения о запуске ракет с территории Беларуси
Ракеты, следовавшие к Украине со стороны Беларуси, Россия запускала из Тамбова, заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, сообщение ВСУ о направлении движения ракет неправильно интерпретировали. «Не надо манипулировать заголовками, что летят ракеты из Беларуси», — сказал он.
Во время массированной атаки России 5 августа в телеграм-канале Воздушных сил Украины появился пост «Ракети — із білорусі!». Информацию о запуске ракет опроверг мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» и полк Калиновского.
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Покровск, погибли 5 человек
Российские войска нанесли 2 ракетных удара по городу Покровск Донецкой области, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.
Министр внутренних дел Игорь Клименко пишет, что погибли 5 человек и 18 ранены.
«В результате первого "прилета" погибли 4 и пострадали 3 гражданских лиц. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы», — сообщает Клименко.
Повреждены девяти- и пятиэтажные жилые дома, дома в частном секторе, отель, заведения питания, магазины, административные здания.
Обстрел Херсона, Покровска и Никополя. Главное о войне за 7 августа
Российские войска обстреляли Херсон, снаряд попал в девятиэтажный дом
Российские войска обстреляли Херсон — снаряд попал в девятиэтажное здание, там начался пожар, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Двое пожарных получили тепловые удары, одна женщина погибла, рассказал он.
По данным прокуратуры, ранения получили семь мирных жителей. Ведомство начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Покровск, есть погибшие
Российские войска нанесли 2 ракетных удара по городу Покровск Донецкой области, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал, что в результате российского ракетного удара по городу погиб один человек и семеро получили ранения.
Министр внутренних дел Игорь Клименко пишет, что погибли 5 человек и 31 ранены.
«В результате первого "прилета" погибли 4 и пострадали 3 гражданских лиц. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области», — сообщает Клименко.
Среди раненых 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок
Повреждены девяти- и пятиэтажные жилые дома, дома в частном секторе, отель, заведения питания, магазины, административные здания.
Кириленко сообщил, что данные про погибших и раненых не окончательные. Идут разборы завалов.
Российская тяжелая артиллерия нанесла удар по Никополю
Российская тяжелая артиллерия нанесла удар по Никополю, сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лисак.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Перебиты газопровод и линии электропередач. Под обстрелом погиб 36-летний мужчина. Еще один житель города получил ранения.
Во время обстрела российскими войскам Купянского района погибли 4 человека
Российские войска обстреляли село Кучеровка Купянского района, сообщает глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Снаряды попали в жилой дом, где погибли 2 человека, еще трое получили ранения.
Также российская армия обстреляла обстреляла село Кругляковка. По предварительным данным, погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения.
Украина вернула из российского плена 22 военных
Из российского плена в Украину вернулись 22 военных — в том числе двух офицеров. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Самому старшему вернувшемуся — 54 года, самому младшему — 23 года. Все они будут проходить курс физической и психологической реабилитации, добавил он.
Количество погибших в Покровске возросло до семи, ранены 67 человек
Количество погибших при обстреле Покровска увеличилось до семи, ранения получили 67 человек, пишет телеграм-канал Донецкой ОВА.
Среди погибших — пятеро мирных жителей, один военный и один спасатель ГСЧС.
Ранения получили 29 мирных жителей, в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения, а также 29 сотрудников полиции, семь спасателей ГСЧС и двое военных.
Россия атаковала Покровск вечером 7 августа, обстрел велся из «Искандеров», повреждены и уничтожены многоэтажки, частные и административные строения, кафе и отель.
Cемеро погибших в Покровске и обстрел Херсона. Главное о войне за 8 августа
Количество погибших при обстреле Покровска увеличилось до семи человек
Количество погибших во время вчерашнего обстрела Покровска в Донецкой области увеличилось до семи человек, ранения получил 88 человек, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Среди погибших — пятеро мирных жителей, один военный и один спасатель ГСЧС. Ранения получили 39 мирных жителей, в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения, а также сотрудники полиции, ГСЧС и военные. Трое раненных — в тяжелом состоянии.
По словам главы ОВА, спасательные работы на месте завершены, завалы разобраны.
Российские войска обстреляли Херсон, ранены 13 человек
В минувшие сутки армия России 68 раз обстреляла Херсонскую область, из минометов, артиллерии, танков и БПЛА было выпущено 342 снаряда, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Херсон обстреливали 18 раз, один из ударов пришелся по «Пункту несокрушимости». При обстреле города один человек погиб, 13 получили ранения.
Одна из стран купила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и отправила их Украине
В Украину из Бельгии отправили первые танки Leopard 1, приобретенные неназванным государством, сообщают бельгийские издания De Standaard и Business AM.
50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии несколько лет назад. Какая страна приобрела для Украины технику пока неизвестно, отмечают бельгийские издания.
Российские войска обстреляли жилой квартал в Запорожье
Россия обстреляла жилой квартал в Запорожье, сообщил секретарь городской рады Анатолий Куртев.
Владимир Зеленский рассказал о трех погибших из-за удара и опубликовал видео. Позже в МВД уточнили, что одного из пострадавших удалось реанимировать.
Обстрел Запорожья и беспилотники над Москвой. Главное о войне за 9 августа
Российские войска обстреляли жилой квартал в Запорожье, два человека погибли
Россия обстреляла жилой квартал в Запорожье, сообщил секретарь городской рады Анатолий Куртев.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех погибших, но позже в МВД уточнили, что одного из пострадавших удалось реанимировать.
Армия России обстреляла Никополь, есть раненые и погибший
Российская армия в ночь на 9 августа обстреляла Никополь и Марганецкую громаду из тяжелой артиллерии, написал в своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате обстрела погиб 18-летний парень, еще трое мужчин 21,35 и 44 лет получили минно-осколочные травмы.
Повреждено здание церкви, пять частных строений, несколько линий электропередач и автомобиль.
Над Москвой ночью сбили два беспилотника
Над Москвой ночью сбили два беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин. Один БПЛА был сбит в районе Домодедова, другой — в районе Минского шоссе.
Люди в результате падения осколков не пострадали.
В последний раз атака дронов на Москву была предпринята 6 августа, а в ночь на 1 августа один из БПЛА попал в здание башни Москва-сити.
Обстрел Белозерки и Запорожья. Главное о войне за 10 августа
Российские войска обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Белозерке, шесть человек ранены
Российские войска из артиллерии обстреляла Белозерку, пишет председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
Удар пришелся по пункту выдачи гуманитарной помощи, где в это время собрались люди. Прокудин сообщает, что 6 человек получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.
Ночью российские беспилотники атаковали Ровенскую область, разрушена нефтебаза
Ночью российские беспилотники атаковали Ровенскую область. В Дубенском районе разрушена нефтебаза, сообщил глава ОВА Виталий Коваль.
По словам главы ОВА, на месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Пострадавших нет.
В Купянском районе объявили обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах
В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию в 37 населенных пунктах, сообщает районная администрация. Решение об эвакуации касается жителей населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий.
Речь идет о населенных пунктах Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных общин.
Русская служба BBC News пишет, что накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся на Купянском направлении. По его данным, там сконцентрировано порядка 100 тысяч российских военных.
«Враг усилил обстрелы приграничных населенных пунктов и приближенных к линии фронта, и продолжает террор местного населения, в том числе, авиаударами. Наша цель — сохранение жизней нашего гражданского населения, поэтому эта эвакуация проводится профилактически», — говорил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
При обстреле Запорожья погиб один человек, еще десять пострадали
При обстреле Запорожья погиб один человек, еще десять местных жителей пострадали. Об этом сообщают глава областной военной администрации Юрий Малашко, секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Про 11 пострадавшего написало издание "ҐРУНТ".
«Запорожье. Город ежедневно страдает от российских обстрелов. После того, как оккупанты поразили его ракетой, в гражданском здании возник пожар. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые», — написал президент Украины Владимир Зеленский.
Как уточнил Куртев, повреждены здания, в том числе медицинское и образовательное учреждения, а также два многоэтажных дома.
Российские войска обстреляли Киев; обломки ракеты упали на территорию детской больницы
Сегодня утром около 10 часов устра российская армия нанесла ракетный удар по Киеву, пишет Hromadske. Удары по столице подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Он написал, что обломки ракеты упали на территории одной из детских больниц. Потерпевших нет.
Воздушные силы Украины зафиксировали пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинджал» в сторону Киевщины. Взрывы также прозвучали в Хмельницкой области и Виннице.
Из-за российского удара по Ивано-Франковской области погиб ребенок
Российская ракета попала в гражданский объект в Ивано-Франковской области, сообщила глава местной ОВА Светлана Онищук.
По ее словам, сначала ребенка госпитализировали, но спасти его не удалось. Погибшему мальчику было 8 лет, рассказали в Генеральной прокуратуре Украины.
Зеленский заявил, что «увольняет всех областных "военкомов"»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Рады национальной безопасности страны, участники которого решили «уволить всех областных "военкомов"».
«Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — заявил Зеленский.
По словам политика, против представителей военкоматов возбуждены 112 уголовных дела, 33 людям предъявлены подозрения. По каким именно статьям, он не уточнил.
«Реализовать это решение обязан Главком Залужный. Перед назначением новых глав ТЦК будет проверять СБУ», — сказал он.
Зеленский уволил всех областных военкомов, российские войска продолжают обстрелы. Главное о войне за 11 августа
Российские войска обстреляли Киевскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую области, погиб ребенок
Около 10 часов утра российская армия нанесла ракетный удар по Киеву, пишет Hromadske. Работу ПВО подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. Он написал, что обломки ракеты упали на территории одной из детских больниц.
Воздушные силы Украины зафиксировали пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинджал» в сторону Киевщины. Взрывы также прозвучали в Хмельницкой области и Виннице.
Российская ракета попала в гражданский объект в Ивано-Франковской области, сообщила глава местной ОВА Светлана Онищук. По ее словам, сначала ребенка госпитализировали, но спасти его не удалось. Погибшему мальчику было 8 лет, рассказали в Генеральной прокуратуре Украины.
Из-за удара по зданию в Харьковской области погибла 60-летняя женщина
Российские войска управляемой авиабомбой ударили по селу Подолы в Купянском районе Харьковской области. Погибла 60-летняя женщина, ранения получил 60-летний мужчина.
В Чугуевском районе области пострадал 73-летний мужчина, рассказал глава местной ОВА Олег Синегубов.
Зеленский объявил об «увольнении всех областных "военкомов"»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Рады национальной безопасности страны, участники которого решили «уволить всех областных "военкомов"».
Причиной он назвал «цинизм и взятничество». Он добавил, что системой комплектования должны управлять воины, «которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма».
По словам политика, против представителей военкоматов возбуждены 112 уголовных дела, 33 людям предъявлены подозрения. По каким именно статьям, он не уточнил.
«Реализовать это решение обязан Главком Залужный. Перед назначением новых глав ТЦК будет проверять СБУ», — сказал он.
Беспилотник упал на северо-западе Москвы
СМИ и телеграм-каналы сообщили о падении беспилотника возле Карамышевской набережной Москвы в Хорошево-Мневниках.
Обломки, по предварительным данным, упали рядом с 67-й городской больницей.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил падение беспилотника и заявил, что его сбила ПВО. Никто не пострадал, серьезных разрушений нет, добавил он.
Над Крымским мостом дым; глава аннексированного полуострова сообщил, что сбили две ракеты
В районе Керченского пролива «силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
«Крымский мост не поврежден», — уточнил он.
Советник главы аннексированного Крыма сообщил, что специальными службами была поставлена дымовая завеса.
Ракеты над Крымом и удар по Орехову. Главное о войне за 12 августа
Глава аннексированного Крыма сообщил, что над Керченским проливом сбили ракеты
В районе Керченского пролива «силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.
«Крымский мост не поврежден», — уточнил он.
Советник главы аннексированного Крыма сообщил, что специальными службами была поставлена дымовая завеса.
Минобороны России сообщило, что Украина вновь пыталась атаковать Крымский мост «переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200».
Российская армия ударила управляемой бомбой по Орехову; погиб полицейский
Утром 12 августа армия России нанесла удар управляемой авиабомбой по городу Орехов Запорожской области. В результате атаки есть погибший и раненые, сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В результате атаки погиб полицейский — 31-летний капитан полиции.
Еще 12 человек получили ранения, среди них четверо работников полиции.
В Харьковской, Донецкой и Херсонской областях за сутки под обстрелами погибли четыре мирных жителей
Утром российские военные обстрелял поселок Купянск-Узловой Купянского района, в результате погибла 73-летняя женщина, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
Глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин сообщил об одном погибшем и десяти раненых мирных жителях за сутки. Область за сутки обстреляли 39 раз, пишет он.
В Донецкой области за сутки погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения, сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.