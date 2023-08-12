Семьдесят шестая неделя войны в Украине. Сводки

Обстрел Херсона, Покровска и Никополя. Главное о войне за 7 августа

Российские войска обстреляли Херсон, снаряд попал в девятиэтажный дом

Российские войска обстреляли Херсон — снаряд попал в девятиэтажное здание, там начался пожар, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Двое пожарных получили тепловые удары, одна женщина погибла, рассказал он.

По данным прокуратуры, ранения получили семь мирных жителей. Ведомство начало досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Покровск, есть погибшие

Российские войска нанесли 2 ракетных удара по городу Покровск Донецкой области, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко написал, что в результате российского ракетного удара по городу погиб один человек и семеро получили ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко пишет, что погибли 5 человек и 31 ранены.

«В результате первого "прилета" погибли 4 и пострадали 3 гражданских лиц. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области», — сообщает Клименко.

Среди раненых 19 сотрудников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок

Повреждены девяти- и пятиэтажные жилые дома, дома в частном секторе, отель, заведения питания, магазины, административные здания.

Кириленко сообщил, что данные про погибших и раненых не окончательные. Идут разборы завалов.

Российская тяжелая артиллерия нанесла удар по Никополю

Российская тяжелая артиллерия нанесла удар по Никополю, сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лисак.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Перебиты газопровод и линии электропередач. Под обстрелом погиб 36-летний мужчина. Еще один житель города получил ранения.

Во время обстрела российскими войскам Купянского района погибли 4 человека

Российские войска обстреляли село Кучеровка Купянского района, сообщает глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Снаряды попали в жилой дом, где погибли 2 человека, еще трое получили ранения.

Также российская армия обстреляла обстреляла село Кругляковка. По предварительным данным, погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения.

Украина вернула из российского плена 22 военных

Из российского плена в Украину вернулись 22 военных — в том числе двух офицеров. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Самому старшему вернувшемуся — 54 года, самому младшему — 23 года. Все они будут проходить курс физической и психологической реабилитации, добавил он.