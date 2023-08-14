Семьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки
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14 августа 2023, 9:20
Семьдесят седьмая неделя войны в Украине. Сводки

Ночью российские войска обстреляли Запорожский район и Одессу.

«Медиазона» рассказывает главное о войне на этой неделе.

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9:20

Российские войска обстреляли Запорожский район и Одессу

Около двух часов ночи российские войска нанесли ракетные удары по неназванному населенному пункту, сообщает МВД Украины.

По информации министерства, в результате уничтожены два жилых помещения, повреждено еще два. Двое человек погибли.

Также ночью Россия трижды атаковала Одессу с помощью 15 дронов и 8 ракет «Калибр», пишет «Суспільне». В результате обстрелов ранены трое работников супермаркета. В семи учебных заведениях повреждены окна и двери.

 
 
 
 
 
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